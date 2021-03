自由航行權之爭（三）：美艦自由航行與共機繞台，根本不是同一回事

第六,自由航行挑戰「過分的海洋主張」不等於「否定對領海的主權」

聲明中又提到「美軍所謂的『自由航行任務』(FONOP),更形同否定我國對領海的主權。」這句話更存在極大的問題。自由航行任務的目的,不在於(中國常說的)「威脅沿岸國安全」,也不在於(馬英九說的)「否定沿岸國對領海的主權」,而在於否定沿岸國「過分的海洋主張」。

正如前述,在國際海洋法中,航海國與沿岸國存在利益對立,沿岸國總希望擴大沿岸的海洋利益,盡可能地「私有化」海洋權益;航海國總希望縮小這些沿岸國的利益,好把更多的海洋權益留給「公用」。於是,即便在《聯合國海洋法公約》(以下簡稱《公約》)通過後,不少沿岸國還以各種形式制定(在美國看來)不符合《公約》的法律,以及提出(在美國看來)不符合公約的主張。

當然,大部分國家其實同時兼具航海國和沿岸國的身份。無須諱言,有的國家在這類矛盾中經常雙重標準,嚴以律人,寬以待己,在作為航海國時,要求其他國家嚴格遵守《公約》,在作為沿岸國時卻希望盡量擴大自己的利益。

正是有鑒於此,美國從1979年開始進行自由航行計劃,國務院更在1994年匯編出版了由兩名任職國務院的專家編撰的《過分的海洋主張》(Excessive Maritime Claims)一書,列舉出各國各類「過分的海洋主張」。這本書在1996年再版,2012年發行第三版。在第三版中,列舉了17類「過分的海洋主張」的情況,「無害通過」是第八類。

自由航行計劃的目的,在於確保這些「過分的海洋主張」不會因為「無人反對」就成為「國際慣例」或「國際現狀」,從而有被當成國際法一部分的疑慮。

這裡的邏輯是,國際法是「習慣法」,也就是遵從普通法,國際慣例就是「案例」,會被整合為國際法的一部分。如果一個國家的主張無人反對的話,那麼過了若干年,就可以宣稱其主張被國際公認、默認,從而得到固化為現狀。如果不少國家提出類似的主張,又都沒有被反對的話,那麼這種做法就會被當成國際法。

以無害通過為例,正如現在有不少國家主張「先行告知」甚至「先行授權」,如果美國和其他國家不提出反對,那麼這些做法就會被承認為取代了《公約》中的規定,成為新的準則。美蘇之所以發表聯合聲明,目的也在於避免出現這種情況。

表示反對是避免「默認」,進而成為「現狀」的一種方式。但口頭反對的力度未必足夠,這就是「自由航行計劃」的重要性所在。通過每年若干次的自由航行計劃,能以實際行動,製造案例,持續地顯示一些國家「過分的海洋主張」沒有被國際社會所默認,這才是自由航行計劃的目的。

這也正如在本次行動中,美國發出的聲明,強調通過這次活動,「展示」了無害通過不受「先行告知」和「需要授權」的限制。(By engaging in innocent passage without giving prior notification to or asking permission from any of the claimants, the United States challenged these unlawful restrictions imposed by China, Taiwan, and Vietnam. The United States demonstrated that innocent passage may not be subject to such restrictions.)

值得指出的是,美國對這些主張的挑戰,包括了和美國的友好國家甚至盟國(如加拿大),這進一步說明,行動不是一種威脅國家安全和敵意的表現。

從以上分析可知,自由航行計劃的著眼點不在於「威脅沿岸國的安全」,而在於在法律上反對某些國家的主張。

同時,必須區分領土、領海、與領海上的權利這三個概念。正如此前的分析,一個國家在領海上的權利不是無限的,它必須留出「無害通過」這個自由航行的權力給其他國家「公用」。由於關於「無害通過」的自由航行計劃,並不反對沿岸國對某領土(如島嶼)的主權,也不反對基於該領土而獲得的領海主張,僅僅反對在該領海上的「過分的海洋主張」,所以,它也沒有像馬英九所言的「否定沿岸國對領海的主權」。

順便說一句,在中華民國台灣和中華人民共和國的法律中,軍艦比民用船隻受更大的限制。然而,在《領海和毗連區公約》和《公約》中卻剛好相反,軍艦享有比民用船隻有更大的自由航行權利。這解釋起來需要更多篇幅,這裡姑且不深入探討。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

第七,不接受南海仲裁案與肯定自由航行計劃不矛盾

馬英九指責蔡政府對事件「表示歡迎」、「明顯失職」,同時指出,蔡政府「2016年7月斷然表示不接受剛出爐南海仲裁判斷」的立場,指責這次「肯定美軍執行南海『自由航行任務』」與2016年對南海仲裁案的立場「背道而馳」。

然而,這兩件事牽涉的法律問題完全不一樣,蔡政府的兩次表態並無矛盾。

2016年仲裁案,主要裁決了五件事:第一,中國(和中華民國台灣)的「九段線」主張在國際法中無法成立;第二,包括太平島内的所有南沙群島,都「是礁不是島」;第三,低潮高地沒有作為領土的資格;第四,菲律賓在黃岩島海域有傳統捕魚權;第五,中國建造人工島不合法。

這五件事,和美國執行的自由航行任務,以及由此引發的無害通過的國際法爭議,並無關係。

太平島無論是一個島,還是一個礁,只要它不是低潮高地,就能享有領土資格,也就是說,也都能享有12海里領海。而美國的行動,並無否認太平島享有領土資格以及有權制定12海里領海的觀點,只不過認為自己能在12海里領海内自由航行。

既然自由航行任務和南海仲裁案沒有關係,那麼即便蔡英文反對南海仲裁案,又歡迎自由航行任務,也就沒有矛盾之處。

第八,美國的自由航行任務和中共軍機繞台不是一回事

馬英九繼續認為「中共無端以軍機軍艦擾臺,絕對應予譴責,同時蔡政府也不該忽略美軍『自由航行任務』對我國領海主權的侵犯。」然而,這兩件事不能相提並論。

首先,中共軍機繞台不但不違反國際法,還不存在國際法爭議。

國際法規定,在一國12海里領海上空是該國領空。各國在這種領海上的領空也並無「無害通過」的權利。但在12海里領海之外的上空,各國則均有「自由飛行」的權利。雖然有些國家制定了「防空識別區」,但防空識別區不是禁飛區,也不是管制區,在如何劃界上沒有公然的標準,沿岸國在國際法上對沒有得到普遍承認的權力。

因此,防空識別區只是某國用於制定指導本國行為的區域,外國無需遵守。

這種詮釋得到各國公認的。比如台灣制定的「中華民國防空識別區」,包括大陸的一些省份,甚至還包括日本的與那國島,如果它能被認為有某種「主權」或「主權權利」的意義,這是不可想像的。

在2013年,中國制定「東海防空識別區」被多國反對,就是因為中國法律規定,各國飛機要在該識別區内服從中國軍方管理,這違反了國際法。中國不得不讓外交部向各國解釋,平息反對聲浪。

中共軍機繞台和過了海峽中線,進入了中華民國台灣的防空識別區,但沒有進入中華民國台灣的領空,這完全不違反國際法。甚至可以說,根本不存在「國際法爭議」。

其次,中共軍機越過台灣海峽中線,同樣也和國際法無關。

台灣海峽中線的概念源於1950年代美軍制定的戴維斯線,現在一般指「北緯27度、東經122度至北緯23度、東經118度的直線連線。」可是台灣(和美國)長期沒有公開準確坐標,直到2004年5月時任中華民國國防部部長李傑才在記者會上透露有關數字。

台灣海峽中線被用於建立中臺之間的一種軍事默契。但中國從來沒有公開地承認過這條中線(意思是,認為中臺之間不存在這種默契)。另一方面,被中華民國台灣管轄的金門馬祖都在中線的另一側,也很難認為這條中線真的是「分隔兩地的中線」。

從國際法而論,中線所處的地方屬於台灣海峽中公海的上方,是標準的國際空域。各國軍機都有權自由飛行。

再次,中共軍機繞台的目的,不是為了證明自己在國際法上有「繞台或穿過中線」的權利(它一直有這種權利),不是為了製造國際法先例,而是在軍事上威嚇台灣,對台灣施壓在其他政治(與國際法和航行權利無關的)方面對中國讓步。

最後,台灣政府批評中共軍機越過海峽中線,也沒有批評中共「違反國際法」,而在批評中共「違反兩岸默契」,在政治和軍事上挑釁台灣。

可見,蔡政府批評中國「軍機繞台」的出發點不是國際法,而是國安和兩岸關係。而馬英九批評的美國自由航行計劃,的「唯一出發點」就是「美國違反國際法」。雖然這兩者都和航行和航空有關,但涉及的要素截然不同。那麼又豈可相提並論?

最後,筆者完全贊同馬英九所言的「身為國家元首,對外絕不能卑躬屈膝,必須表達維護國家主權的嚴正立場」

然而,維護國家主權不等於就連違反國際法的訴求都必須維護,也不等於就連與友好國家及鄰邦的訴求也置諸不理。沒有一個國家的主權訴求,就必然能壓過其他國家的主權訴求或高於國際法的要求。

不符合國際法的訴求,有必要考慮做出修改,而不是硬撐。與友好鄰邦的爭議,也應該以歷史與國際法為根據,儘快地和善意地與相關方面通過國際仲裁或談判協商的方式,本著互諒互讓的精神加以解決。

即便這些做法表面上看似「有損國家利益」,但這樣即遵守了國際法,又維護了和平,還一勞永逸地消除影響和其他國家的關係的最重要障礙。誰又能說,這樣不會帶來更大更長久的利益?

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航