【音樂】Olivia Rodrigo〈Drivers License〉：一首少女失戀故事為何橫掃全美，每天締造新的世界紀錄？

當你失戀時會想做什麼？傷心欲絕、憤恨不平、或是萎靡不振？美國18歲女歌手奧莉薇亞羅德瑞戈（Olivia Rodrigo）選擇把描述少女失戀的故事寫成〈Drivers License〉（駕駛執照）單曲，迅速成為全球最知名的流行歌手，幾乎每天都在締造新的世界紀錄。

堪稱最強新人的奧莉薇亞羅德瑞戈，2021年1月8日推出首支個人單曲〈Drivers License〉，這首讓人卸下武裝、釋放壓抑已久情感、真情流露、觸動人心的流行歌曲，立刻引發大眾強烈共鳴，造成粉絲瘋狂點播，三天後，這首流行歌曲在Spotify音樂串流平台的單日播放為1517萬次、單週播放6000多萬次，雙雙打破最高播放次數的記錄，到2月底累計已超過四億次播放，也是Spotify史上累積最快的播放次數單曲。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 奧利維亞羅德里戈

開頭是打開車門、發動引擎的聲音，接著是女孩歌聲，伴隨著簡單的鋼琴樂音，奧莉薇亞用四分多鐘的時間，娓娓唱出一位剛拿到駕照的青少年新手駕駛，在單獨開車獲得一點自由的時刻，心愛的人卻已不在身邊的失戀傷痛心情。節奏簡單輕快的旋律，充滿真摯情感的歌詞，磁性帶著魅力的嗓音，奧莉薇亞羅德瑞戈以怪物新人之姿橫空出世，更獲得她的偶像、流行樂曲天后泰勒絲（Taylor Swift）的認證轉發力薦，在Instagram轉發奧莉薇亞羅德瑞戈的影片。

「我的整個生命在一星期內發生了變化，但好像又沒有改變。我還是一如往常，每天在家裡做著作業，只是同時間我從小到大的偶像、仰慕的人說他們喜歡我的音樂。我是泰勒絲的鐵粉，她是我創作每首單曲時的靈感來源，能得到她的讚賞，對我而言意義重大。我一直都覺得這是首很棒的單曲，但我絕對沒有想到它會像現在這樣登上各大排行版冠軍，並創下這些記錄，讓我覺得很不真實。這真是一種特別的感覺。」奧莉薇亞羅德瑞戈說。

〈Drivers License〉這首流行單曲的MV在YouTube影音網站播放打破一億次，奧莉薇亞羅德瑞戈有186萬位訂閱者。短短一個多月，〈Drivers License〉在兩個平台總共播放次數已超過五億，更空降英國與美國的排行榜冠軍，連續六週占據美國告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）第一名，打破了2016年由贊恩（Zayn Malik）的單曲〈Pillowtalk〉締造的首周最高銷量紀錄。〈Drivers License〉橫掃全美樂壇，銳不可當，已被稱為2021年美國年度歌曲，這對於一個剛出道的新人來說，簡直是前所未有的紀錄。

「我沒有任何預期的期待，我親眼見證所有創下的數字與記錄，但我卻被困在家中，沒有見過任何人，也沒參與過任何演唱，我甚至還沒見過這首單曲的製作人Daniel Nigro，感覺這一切都發生在與世隔絕的時期中，這讓人感覺更加瘋狂。」奧莉薇亞羅德瑞戈自承，這一切都有點不真實。

奧莉薇亞羅德瑞戈的唱歌風格也被認為像是《Fearless》時期的泰勒絲。「這是我六個月前寫的，我一直都很喜歡這首歌，它完全刻畫了心碎時的各種情緒，所有伴隨著分手而來的焦慮、悲傷與不安全感。當時我剛拿到駕照，正漫無目的地在家裡附近開著車，聽著悲傷的音樂，享受著屬於自己的自由。我喜歡那些像是日記與告解形式的歌曲，所以我從日記中擷取了一部分當作歌詞，作為創作的起點。」

奧利維亞羅德里戈2003年2月20日出生於美國加州蒂梅秋拉（Temecula），爸爸是菲律賓人，媽媽是美國人，外型清秀甜美，是一位歌手也是演員，關心永續時尚的議題，大部分都穿二手衣。她喜歡女歌手泰勒絲、蘿兒（Lorde）及關史蒂芬妮（Gwen Stefani），還寫過男孩團體1世代（One Direction）的同人小說，曾參與演出迪士尼頻道Disney Channel電視劇《音樂友情路》，2020年底擔任迪士尼影音平台Disney+原創音樂電影《2019歌舞青春：音樂劇》影集版續集女主角。

剛滿18歲的奧利維亞羅德里戈在Twitter推特感謝粉絲，坦言自己也搞不清楚這首歌為什麼會突然爆紅。「最瘋狂的是，這麼多我仰慕多年的人開始與我聯絡，並成為了我的夥伴。這是整段經歷中最不真實的部分，我收到過一些歌手的留言，像是：『你治癒了我的寫作障礙』之類的內容，而這些歌手中許多人都曾在過去帶給了我許多創作靈感。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 奧利維亞羅德里戈

〈Drivers License〉的爆紅程度，連專門嘲諷時事的《週六夜現場》也用來當短劇梗。一群男人在酒吧裡打撞球，有人在點唱機播了〈Drivers License〉，歌聲一出來就打動了每個人的內心。這些男人們七嘴八舌，爭論奧莉薇亞與泰勒絲的差異後，最後大夥宣洩情緒般的大合唱收尾。奧莉薇亞隨即在推特回應歌曲變成短劇的內容：「〈Drivers License〉出現在週六夜現場的短劇，這是最棒的生日禮物，我在發抖。」

this is all of us when drivers license comes on pic.twitter.com/kwFzd6Vgsp — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 21, 2021

當知名度水漲船高之後，批評指責也會跟著隨之而來，關於奧莉薇亞羅德瑞戈的戀愛傳聞及背後故事，也充滿好奇。就有人抱怨〈Drivers License〉的歌名錯了，缺少一個撇號，應該是〈Driver's License〉才對。奧莉薇亞羅德瑞戈坦誠錯誤。「我也在這首歌裡加入了雙重否定句，當我唱著『我從來沒有對任何人有過這種感覺（I've never felt this way for no one）』的時候，其實文法大錯特錯，在這首歌裡到處都是這樣的錯。」她強調，這首歌對她而言，在寫誰或與什麼有關都不重要。

〈Drivers License〉的成功彷彿就像是一場完美的風暴，《洛杉磯時報》以「〈Drivers License〉如何變成2021年代表歌曲」為題，樂評探討奧莉薇亞羅德瑞戈演唱的〈Drivers License〉，在美國流行文化代表的意涵。《時代雜誌》將她選入2021年次世代百大影響力人物名單（TIME100 Next）的時候，奧莉薇亞羅德瑞戈也只有17歲。

《洛杉磯時報》的樂評引述流行文化學者的分析，〈Drivers License〉這首歌呈現出少男少女豐沛曲折的感情世界，特別是感情受挫、悲傷難過的女生，這也是美國流行樂多年的爆紅主題。「人生中總有一段時間，好像什麼事情都不對。」電影歷史學家珍妮貝辛格（Jeanine Basinger）指出，這些流行歌曲的動人之處，在於直接與青少年的內心世界對話，真摯的表達吸引了相同頻率的人，引發少男少女的心情共鳴，擄獲少男少女的心。

流行文化學者艾蜜莉蓋爾（Emily Gale）認為，這首歌曲讓女性坐進了駕駛座，隱含了打破性別刻板印象的意涵，也是它成功的地方。長久以來，流行文化始終存在著性別差異，駕駛交通工具在流行音樂裡代表著自由，奧莉薇亞羅德瑞戈透過這首歌，如同宣告自己獲得了自由。「人們之所以會對這首歌產生共鳴，是因為它是如此地真實、自然與充滿情感的。」奧莉薇亞羅德瑞戈表示。

隨著網路的發展，潮流與感受能透過社群網站、網路論壇、搜尋引擎與Youtube、Podcast等廣播或影片分享平台傳播，在網路以口耳相傳的形式快速傳播或瘋狂轉載分享而爆紅，引發討論、引起共鳴、產生情感而蔚為流行事物。像〈江南Style〉、〈愛江山更愛美人〉、〈Pen-Pineapple-Apple-Pen〉等都是爆紅歌曲，至於能否持續下去或只是曇花一現，也有很多因素可以仔細研究。

其實真正能靠網路爆紅的也是鳳毛麟角，並非經由無數次的單向傳播，由於社群只有百分之一的貼文，能被轉載超過七次，爆紅大都是透過FB、IG、Twitter的名人大咖的「地下傳播中心」擴散出去，像是爆破式的傳播，讓訊息從幾處大的引爆點爆發開，擴散範圍更廣更快，一次傳播到無數受眾。

由於每個社群網站的資訊分佈廣大龐雜，想快速爆紅，還是得依賴這些地下傳播中心彼此拉抬串連，才有可能達成全球熱潮。YouTuber與網紅在當中扮演放大鏡的擴散角色，能讓這些流行一口氣傳播給更多的粉絲。而大眾會追隨引發潮流的人物、商品、文化或新奇事物，像流行的「寶可夢」或正夯的《鬼滅之刃》就是例子。

〈Drivers License〉讓聽者有共鳴心情，再經由泰勒絲等社群名人的推波助瀾，因此能迅速紅遍全球，改寫許多紀錄。而奧利維亞羅德里戈外在條件與本身能力，也是能夠成功的很大助力。至於爆紅後的奧利維亞羅德里戈的心態是什麼？「我還在試著吸收現在生活中一切的瘋狂經歷，我為此感到由衷地感激。」奧莉薇亞羅德瑞戈表示。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航