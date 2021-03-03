11.7萬劑AZ疫苗今晨抵台，直接照顧染疫者的醫護人員將優先施打

根據今（3）日的疫情記者會，台灣新增3例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入病例。而首批武漢肺炎疫苗也在上午抵達台灣，這批疫苗為台灣與阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）製藥公司簽約購買的疫苗的其中一部份，將優先開放給風險等級一的第一線疫情相關工作人員施打。

中央流行疫情指揮中心於今日下午2點召開記者會。指揮官陳時中表示，今日台灣新增3例（案957、958、959）境外移入病例，分別為3位由加拿大、美國及波蘭入境的本國人士。返台搭機前都有3日內檢驗陰性報告，但在居家檢疫期間出現症狀，隨後檢驗出為武漢肺炎陽性。

在各國感染風險的級別部分也有異動，因應世界疫情變化，將澳洲列入低風險國家。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

而就在今日上午，首批AZ疫苗，共11萬7000劑已經抵台，由韓國大韓航空的班機送抵桃園機場。在完成通關程序後，目前已運送至指定的物流中心。本次送抵之疫苗為AZ廠商與台灣簽約，所要提供的疫苗之一部分，並不是COVAX分配給台灣的疫苗配額。

陳時中表示，本批疫苗僅為AZ廠商承諾供應的一部份，該疫苗為多劑型的包裝，每瓶10人份，需要存放在攝氏2－8度。根據臨床試驗結果，需要連續施打2劑，2劑的間隔期間至少要達8週。

接種對象部分，會由醫事相關工作人員優先接種，詳見下表：

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

陳時中表示，由於目前僅有11萬7000劑，因此會先開放給風險等級1的直接照顧者（含採檢武漢肺炎確診／疑似個案的第一線工作人員）優先施打。第二施打順序是風險等級2的非直接照顧武漢肺炎確診／疑似個案的第一線工作人員。由風險等級1的5萬多人優先施打，後續再依序開放。

根據研究，AZ疫苗在打完第一劑的22天後會有71％的保護力；間隔11週後施打第2劑，保護力可達到81％。接種後可能發生的副作用包括：接種部位腫脹或疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、腹瀉、發燒、畏寒及噁心。

本次的11萬7000劑疫苗，將先提供給11萬7000人先打第一劑，讓其擁有71％的保護力，而非讓5萬多人都先打完2劑。為避免對疫苗出現嚴重過敏反應，在打完疫苗後需要觀察30分鐘，確認沒有不適才能離開。

張上淳教授提醒，若是過去曾經對疫苗施打、部分藥物出現嚴重過敏反應的人，建議暫緩接種本次的AZ疫苗。若接種後身體出現不適，記得盡快就醫尋求專業醫療人員的協助。

有關本批送抵台灣的AZ疫苗，開打時間會在什麼時候？陳時中表示，原則上最快是7天，但由於是第一批的疫苗會謹慎一點，會等食藥署完成相關的檢驗後，才會開放施打。

莊人祥發言人表示，在疫苗開放之後，會與全台醫療院所合作設置施打點，並將疫苗運抵這些地點。另外也會有一個預約系統，可施打疫苗的人士，透過預約系統進行預約並確認過健保卡上的身分，就可以進行後續的施打。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺