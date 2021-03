家扶駐外同仁實地觀察：國際援助工作是否反映了男性價值取向？

文:E’mi‧Lo’sing

「COVID-19」(2019年新型冠狀病毒疾病,以下簡稱武漢肺炎)在2020年肆虐全球。如何避免群眾健康受到威脅,同時兼顧國家有效運作,一再考驗著各國領導者的決斷與應對能力。英國《衛報》(The Guardian)於4月25日發表"Are female leaders more successful at managing the coronavirus crisis?"一文, 提到媒體大幅度關注在由女性領導者掌舵的疫情國家及她們應付能力兩者之間的關係,並點名國家領導者為女性的台灣、丹麥、芬蘭、冰島、紐西蘭、挪威,認為女性的危機處理能力並不遜於男性,她們具備的彈性、仁慈、信任、互助及謙遜等共通特質更是受到讚揚。

然而,英國組織Bond International 在今年4月發表"What is stopping women from becoming NGO leaders?"一文, 提到FARE SHARE of women leaders分析了30多間知名國際組織性別比及升遷現況,當中有女性職員佔比7成,卻僅有3成女性進入到高層職位,更提到英國第三部門的多元性比公私部門還來得低,咸信社會環境對女性的態度是女性職涯發展受限的主因。

從個人的服務機構(以下簡稱家扶)來看,家扶自2004年於蒙古設立第一個海外分事務所,後陸續在吉爾吉斯、史瓦帝尼、越南、柬埔寨、約旦及菲律賓立案,長期派駐台籍同仁管理並提供服務。在17位駐外同仁中,女性佔了12位,她們平均年齡介於31到33歲,海外年資平均2年。7個海外據點中有4位是女性代表(Country Director),其餘擔任督導一職,除了皆為「女性」,她們的共同專業背景則是社會工作。

國際援助的在人類歷史上並非常態,約莫要等到第二次世界大戰結束,肇於國際結構和觀念的改變,「國際援助」的概念和方略才有長足發展,如戰略型、經濟發展型或人道主義援助。本文的問題意識奠基在「現有的國際援助機構和政策作為大多反映了男性的價值取向」這項前提,試圖探討女性從事國際援助工作的實際作為與想法是否與一般男性有所不同。去年藉由電子問卷, 匯集了駐外同仁的實地感受與觀察,分析他個人特質和專業背景對工作的影響。

女性,職位督導,外派年資兩年:「組織領導者為女性的時候,較少思考性別差異對工作的影響。要等到單位換了男性主管後,才能深刻體會兩者之間的差異。與不同性別者互動時,性別差異可能會隱約地影響彼此。」

女性,職位代表,外派年資七年:「我們的服務對象主要為婦幼,女性工作者更容易與服務對象產生連結與互動;特別是在語言不通的情況下,女性職員可以排除部分性別導致的誤解和限制,更快與服務對象建立關係。面對自尊心強的合作對象,女性也可降低防衛心與威脅感,更容易取得對方的信任,增加合作過程的流暢度。」

女性,職位代表,外派年資三年:「人際互動的敏感度,尤其是覺察語境中的其他資訊,例如暗喻、話中有話、弦外之音。敏感度也幫助我意識到當下的氛圍是否會讓對談走向預期結果,或另有與談者在意的議題必須先處理。這點在建立、深化與維繫關係時,幫助我蒐集更多資訊以進行合適判斷。」

海外援助工作難以迴避複雜的政治關係,也因此不斷的考驗駐外人員察言觀色和斡旋的能耐。我很好奇,當駐外同仁與不同國籍的男性部屬共事,或與政府或合作組織的男性人員互動時,最大的挑戰是什麼?

女性,職位督導,外派年資三年半:「性別歧視,不論國籍或工作職位為何,許多男性在面對女性工作者時常有「你懂嗎?」、「你可以嗎?」的心態,但我認為時間和經驗可以協助克服該狀況。」

女性,職位督導,外派年資兩年:「我覺得是「不帶預設的互動」,男性使用的語言(性質)、思考脈絡出發點常有所不同,溝通模式、決策行為也略有差異,因此有時需耗費時間確認彼此的認知。另外個人覺得,不論面對女性或男性工作者,年齡都有可能導致專業受到質疑。

男性,職位督導,外派年資兩年:「在相對父權且重視階級的國家,有時候較難與異性部屬建立關係。她們總會畢恭畢敬,較少表露出真實心聲,需要花時間培養信賴關係;會議中女性部屬也較少發言,需要多加引導。」

隨著觀念和產業結構改變,女性參與勞動行為的比例攀升。然而除了數量和比例,參與模式也應該被重視,也就是讓女性充分參與決策過程,使政策和方案能廣納各種觀點和利益。整理問卷時,注意到許多同仁將細膩、耐心、善於傾聽、同理、溫暖等特質與女性連結在一起,也認同這些特質在家庭、職場、人際互動中有所助益。然而性別或許並不是唯一能產生上述特質的變數,因為這些同仁還具備了一項共同特質:社會工作專業。而社會工作領域一再強調上述特質的重要性,也不斷地鍛造工作者,使他們能具備上述特質。

領導者被賦予的期望會因為產業、環境、團隊文化等差異而有所區別。整體而言,國內社福環境的待遇不甚理想,再加上工作負擔龐大等緣故,使得流動率長年居高不下。也因此每當人員更迭,艱鉅的挑戰往往橫亙在新進管理者眼前。只不過,接任管理職的人員不盡然具備豐富的管理經驗,在應對決策、財務規劃、組織發展等方面,他們最終可能要仰賴個人學識與過往的工作經驗。因此,我也好奇社會工作的訓練背景,再加上實務工作經驗,能否補足稍嫌不足的管理技能?

女性,職位督導,外派年資三年半:「我認為透過實務工作,可以從小方案開始累積管理經驗,如財務管理、時間管理、人力資源等等。有小方案就可以推展到大方案(例如從一次性活動的經驗外推到年度方案的管理),當方案規模越大,觸及的層面就越廣。所累積的能力和經驗也會多很多。」

男性,職位代表,外派年資五年:「在學校階段,多半都有社工督導的課程,有基礎理論和概念可以學習,至少知道督導、或是管理應該要扮演的角色為何,所以當自己擔任這樣的角色之後,會對自己有特定期待。」

女性,職位代表,外派年資七年:「社工訓練對管理是有幫助的。舉社工與個案建立關係為例,建立關係始終是人際的第一步,有關係,才有信任,才能聽到對方的故事,才會有影響力。管理也一樣,一開始也是需要建立關係,特別是跨文化工作,個案工作中很多的技巧或概念,可以用在管理上,因為同樣是人的工作,只是對象不同罷了。另團體工作對凝聚同仁也是有幫助的,團隊動力可以促進交流與信任。但社會工作者可以用專業技巧去減少管理工作中較不人性的一面。」

隨著國際環境的變動,國際援助的目標也越來越精細,永續發展目標(Sustainable Development Goals)取代千禧年發展目標(Millennium Development Goals)正彰顯了這項改變。然而,雖然國際社會致力於各項海外援助,這世界上仍有數十億人口苦於貧窮、飢餓與暴力。社會工作理論中的優勢觀點,提醒實務工作者在面對棘手的社會議題時,應當將目光放在個人、家庭和社區的能力與潛力上,並努力強化它;當今國際援助的議題和面向越來越廣泛,工作者的專業背景也趨於多元。我們的經驗證明了,社會工作者有能力在國際援助的場域有所貢獻,獨特的訓練背景可望為援助模式注入更多以人為本的關懷。

社會工作者Jane Addams曾說”Civilization is a method of living, an attitude of equal respect for all men.”,我認為她想表達文明乃是一種生活方式,也是一種對所有人都同樣尊重的態度。多元主義對於生活在當今社會的人而言,是習焉不察的概念。不過多元卻也始終是衝突的根源和起點,性別差異可能帶來誤解和矛盾;相異的生活背景和價值觀可能造成摩擦;不同的專業背景則可能導致工作上的爭執和衝突。實際上,衝突的解決之道不外乎是容忍,在共同基礎上接納彼此的歧異,用開放的心態嘗試理解他人的見解和想法。期望有天性別和專業不再是爭執的焦點,不同專業和性別的人們可以捐棄成見,攜手擘劃更美好的藍圖。

作者介紹:泰雅族與客家混血兒,目前派駐家扶基金會越南分事務所。外派至今,需要適應的還在學習適應、需要理解的還在練習理解,不變的是,喜歡每天早上的第一杯黑咖啡、喜歡辛苦一天後喝上一碗熱湯、喜歡假日播放著藍調爵士配著紅酒。

