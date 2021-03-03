民進黨「憲改小組」名單出爐，「國家定位、國旗國歌」有機會納入黨版草案？

＊首圖為蔡英文日前受邀參加修憲論壇。



立法院暌違15年，將再次啟動修憲，民進黨在黨主席蔡英文主導下，府、院、黨、黨團將成立「憲政改革小組」，今（3）日中常會通過名單，由前主席姚嘉文、黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦擔任共同召集人，除了多位立委外，並邀請外部專家學者加入討論，盼能凝聚共識提「黨版」；而除了有跨黨派共識的18歲公民權，台派十分關注的「國家定位」修憲議題，是否會被民進黨黨版納入，將是接下來的關注重點。

民進黨的「憲改小組」任務和成員為何？

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前就曾表示，民進黨將由府、院、黨、黨團成立「憲改小組」作為黨與社團、外界各個修憲主張團體的溝通平台。小組成員除了黨團三長及立委外，也會邀請NGO代表、憲法學者專家。大半是立法委員，因為憲改主要討論、協調的戰場會在立法院，在立法院需取得超過四分之三同意，才能過關。

民進黨秘書長林錫耀昨日表示，憲改是很重大的事，黨一定要有立場，要形成黨版的憲改方案，希望能併明（2022）年11月的縣市長選舉；依此時程往前推，包括議題的討論、立院修憲委員會運作等，現在就要開始動起來。

今天中常會後，民進黨發言人顏若芳也表示，民進黨作為執政黨，有責任回應社會期待，憲政改革是嚴肅課題，會以認真且負責態度討論憲政議題，此小組也將會不定期密集開會討論，憲改小組名單如下：

（召集人）前民進黨主席姚嘉文

（召集人）黨團總召柯建銘

（召集人）當然中常委鄭文燦

總統府副秘書長李俊俋

行政院政委、發言人羅秉成

新境界文教基金會（民進黨智庫）董事長兼執行長邱義仁

黨團幹事長劉世芳

黨團書記長羅致政

立法院修憲小組召集人管碧玲

立委蔡易餘

立委鍾佳濱

立委周春米

立委陳亭妃

立委王定宇

立委何志偉

台北市議員梁文傑

民進黨副秘書長林飛帆

專家學者代表則有永社理事長黃帝穎、中研院法律學研究所傅研究員蘇彥圖、人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立、台灣青年民主協會理事長張育萌、輔大學士後法律學系助理教授姚孟昌、中興大學法律學系副教授陳信安、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大法律學院教授林明昕、台南科技大學財經法律所所長羅承宗。

而民進黨立法院黨團的修憲小組，則由柯建銘親自領軍，並設有雙召委機制，由立委管碧玲、具律師背景的立委周春米等人代表，柯建銘強調，修憲應由總統主導，涉及國家政府體制的建立，這是總統無法迴避的責任，總統也不會迴避，要尊重由總統主導。民進黨是執政黨，應該主導國會修憲。

修憲溝通平台主要任務就是提出黨版修憲案，黨版修憲案提出後必須全黨共同遵守；因此，修憲小組必須以報告案形式將草案提到中常會，由中常會通過黨的版本，全黨共同承擔。

國家定位、國旗國歌等敏感議題，民進黨會處理嗎？

民進黨「正國會」立委在去年10月連署，由陳亭妃提出《中華民國憲法增修條文》部分條文修正草案。

草案刪除「國家統一」改為「為因應國家發展之需要」；將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為《憲法》效力所及地區」，並明定推動實質廢省，刪除省級機構相關條文；也修改《憲法增修條文》第10條，增訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任。」並明定國旗相關規定另定法律，此版本獲得多位民進黨立委連署。

不過，去年12月4日立法院會處理報告事項時，國民黨團提案將陳亭妃的修憲提案退回程序委員會。國民黨主席江啟臣則在今年新春團拜時表示，國民黨立場清楚，不會支持國旗、國歌、國號這類變更國名或國家定位相關的提案。農曆年後，陳亭妃提出的修憲案，內容已不是上次的內容，也未有涉及統獨和國旗的敏感條文，僅保留實質廢省、刪除省級機構等相關條文，並新增「避免境外敵對勢力干預」。

陳亭妃前受訪時表示，她不覺得原本的修憲提案涉及統獨，僅是修為較平和的文字，但國民黨就「凍未條」了，因此她先將原本提案緩住，另提一版著重在降低修憲門檻、廢省、避免境外敵對勢力，然而，國民黨在26日的立法院院會中仍提議將此案退回程序委員會，陳亭妃不滿表示，「國民黨到底在怕什麼？不要再替中國阻擋修憲了。」



現在在憲改小組中，當時曾幫陳亭妃第一個版本連署立委王定宇、鍾佳濱、周春米、蔡易餘、管碧玲、吳秉叡、何志偉、劉世芳、羅致政等人都進入名單當中，陳亭妃是否能將其想法納入黨版，接下來如果想再提廢省或是國家定位、境外勢力等議題，又該如何和國民黨溝通，值得後續關注。

還有哪些人也提了和國家定位有關的修憲提案？

在立法院有1席陳柏惟的台灣基進，在去年對修憲議題，主張要將憲法增修條文前言裡的「為因應國家統一前之需要...」改成「為凝聚全體國民之共識，建立台灣共和，於制定新憲法前...」，並應將憲法中的「自由地區」明定為台灣，「大陸地區」明定為中華人民共和國。

時代力量則主張「推動國家正常化」、「落實18歲公民權」、「廢除考監兩院」等憲改主張，黨主席陳椒華表示，時代力量2016年進入立法院後就立刻提出修憲案，希望推動「廢省」及「廢除一國兩區」，讓整體憲政架構更符合客觀事實及台灣人民的期待。

陳椒華表示，如今終於等到立法院成立修憲委員會，現在的時代力量除了延續廢省及廢除一國兩區的主張，希望進一步將《憲法增修條文》前言裡「國家統一前」等文字刪除，透過這次修憲具體地落實主權正義，將國家的定位和未來還給台灣人民，而不是繼續綁死在一中架構裡。

目前在立法院並無席次的綠黨，其秘書長張竹芩日前領銜提出「國家統一」改「國家現階段」公投案，但因公投案不能修憲，綠黨經要求補正，改提出「您是否同意《立法院職權行使法》應依下列立法原則增修補正：第十屆立法委員應於2022年5月20日前審議通過憲法增修條文修正案，刪除前言『為因應國家統一前之需要』，改為『為因應國家現階段之需要』或其他同樣法意之文字。」公投提案。雖經補正，中選員會上月9日召開委員會議審議後，仍決議予以駁回，原因之一就是公投提案仍不得以修法夾帶修憲。

立法院在去年10月6日通過朝野各黨團所推派的修憲委員會委員名單，立法院修憲委員會正式成立，本會期開議後，修憲委員會相關議題將啟動討論。

《憲法增修條文》第12條規定，「憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。」換句話說，以2020年總統大選的選舉人數換算，要超過965萬票才算通過，外界視為超高門檻。

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核稿編輯：羅元祺