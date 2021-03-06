【小說】《何者》選摘：戀愛、友情、求職、背叛，就是生活的一切？

文：朝井遼（Ryo Asai）

被人用肩膀重重地撞了一下，打亂了我的節奏；原本隨光太郎歌聲擺動的身體停了下來，彷彿同時被人輕輕地推出了這個空間。在那瞬間，有種似乎就要被人發現自己一點也不適合Live House這種地方的感覺，心中不由得泛起一股羞恥感。

或許是身處orange狹小的空間裡，我漸漸恢復冷靜後，感覺站在舞台上的人似乎格外遙遠。

回過神時，手掌一片濕黏。可能是被撞到的時候，不經意用力握住了塑膠杯，琴霸克大幅搖晃、潑灑了出來，不僅弄濕了我的手掌，還濺到前面的人的連帽夾克。雖說是琴霸克，但幾乎都是冰塊和薑汁汽水，所以手掌散發出濃郁的甜膩氣味。

前面的人沉浸在光太郎創作的歌曲中，完全沒有察覺到我潑到他身上的琴霸克。

光太郎捲捲的瀏海因為汗濕而變成一綹一綹的，黏貼在額頭上。我們住在一起很久了，待在家裡的他和站上舞台的他簡直判若兩人。

曲子結束之後，四周響起了掌聲。我用沒拿杯子的另一隻手無聲地鼓掌。「光哥——」從第一排右方竄出一個稚嫩的聲音，光太郎「嗨——」了一聲回應。頓時，他周邊的人高聲歡呼。他們大概是社團的學弟妹或同學。光太郎對那個方向比了個勝利手勢，像相機閃光燈的光線「啪」地照亮舞台，接著又是一陣笑聲。

光太郎曾說過「其實站上舞台，觀眾的表情看得意外清楚」，如今我想把這句話原封不動地還給他。從台下也可以把你的每一個表情、動作看得一清二楚。所以他們之間形成的那種熱絡氣氛，坦白說讓我覺得有點掃興。

「開場先唱了三首，感覺如何？身體熱起來了嗎？」

「耶——」那一帶又高聲歡呼。我身邊的人大概都不認識舞台上的人，不知該採取什麼態度才好，結果只是小口小口地啜飲飲料。儘管只是學生樂團，仍一毛不少地收取了五百圓的飲料費，真是有夠精打細算。

這間Live House距離大學校慶的主會場大約十分鐘左右的路程。或許也因為這樣，客人稀稀落落的。

「今天是校慶最後一天，所以對於我們OVERMUSIC而言，是告別演唱會。哎呀，我原本以為告別演唱會是好久好久以後的事，沒想到就是今天，不，是現在了。」

「你也會一轉眼就成了大叔！」從身後冒出一句調侃，應該是還很年輕的前團員的聲音。眼睛被燙捲瀏海遮住的貝斯手笑出聲來，麥克風清楚地收到他的笑聲，傳進我的耳裡。「哎呀，時間過得真快。我真的覺得，高中和大學過得速度差好多喔。」

我想起有一次，光太郎邊喝啤酒邊說：「我來念御山大學，是為了進MUMC。」那是剛進大學，厭倦了每天都在說明課程內容的時候。當時，還是菜鳥的我，第一次到小酒館，才知道「MUMC」這幾個常在大學內的海報上看見的字是「Miyama Univercity Music Club」的縮寫；我也是在那時，知道了綜合串燒的標準吃法，是要一口氣把所有食材從竹串上取下。明明才剛高中畢業，但光太郎喝啤酒的樣子看起來很老練，而我卻盡喝著摻了蘇打水的梅酒。所以，後來我竟然跟留著一頭在陽光下看起來跟金色沒兩樣的頭髮，還用髮蠟抓成刺蝟頭的光太郎住在一塊兒，我想在那個時候，不僅是我，就連其他人也想像不到吧。

我從牛仔褲的口袋掏出手機，習慣性地打開推特（Twitter）的畫面。

光太郎！ @kotaro_OVERMUSIC 2天前 【歡迎轉發】明後兩天，我們要在大學附近的orange舉辦演唱會！從都營City線御山大學前C1出口步行2分鐘，晚上6點開演，門票只要一千圓，低消是一杯飲料。這也是我的樂團——OVERMUSIC的告別社團演唱會！請大家揪團一起來喔！！ 4轉推 1喜歡

田名部瑞月 @mizukitanabe 2天前 @kotaro_OVERMUSIC 我回國了。我會去看演唱會，好久沒聽到光太郎的歌了，真令人期待。

にのみやたくと ＠星球劇團 @takutodesu 2天前 我室友的告別演唱會 @ RT 【歡迎轉發】明後兩天，我們要在大學附近的orange舉辦演唱會！從都營City線御山大學前C1出口步行2分鐘，晚上6點開演，門票只要一千圓，低消是一杯飲料。這也是我的樂團——OVERMUSIC的告別社團演唱會！請大家揪團一起來喔！！

「這你拿去用吧。」

從後方傳來一個聲音。

雖然裝出沒在找人的樣子，但其實我一直在找她。我靜靜地想：原來她在後面啊。

我把手機收起來，回頭一看，眼前出現了我老是在照片中看見的那一頭短髮。她說「拿去」，一面朝我遞出手帕。

「謝謝。」

瑞月右手握著半杯左右的柳橙汁。我想起光太郎曾多少有些開心地向我抱怨：只要讓她喝一點酒，就會滿臉通紅，走路也重心不穩，真傷腦筋。

有好一陣子沒見面的瑞月，頭髮剪得比照片中更短，看起來有些消瘦。挺直背脊的模樣則完全沒變，和一年前一模一樣。

我一面用手帕擦拭濕黏的手掌，一面提高音量。

「原來妳也來了啊。」

「嗯，好歹來捧個場。」

我心想：妳明明回覆了光太郎的留言，卻用「好歹」這種不甘願的說法。不過，我自己明明一字不漏地看了他們在推特的對話，卻說「原來妳也來了啊」，也挺睜眼說瞎話的。

「妳剪短髮果然很好看。」

「謝謝。」

「話說回來，真的好久不見了耶。」

瑞月說「是啊」，遞出橘色的杯子跟我乾杯。

「我原本想昨天跟你聯絡，但是忙得抽不出空。」

「哎呀，沒關係，我在推特上看到了。」

我在腦海中回想自己不久之前回覆的留言：歡迎回國，等妳安頓好之後，我們找時間去喝一杯吧。

「妳剛來嗎？」

「不，我從開演就來了。不過，我昨天也來了。」瑞月笑道，我簡直就跟前團員沒什麼兩樣嘛。

「光太郎的唱歌技巧真的變好了。」

瑞月像在自言自語似地低喃道，紅色的燈光打在她的側臉上。耳洞合起來了。她的側臉之所以看起來變得有些成熟，倒不完全是因為在美國留學一年。

「妳已經買了套裝啊。」

聽我這麼一問，瑞月笑著回答：「我原本很猶豫要買褲裝還是裙裝。」我心想，妳穿套裝也很好看。但沒有說出口。

就在目光從舞台移開的這段時間裡，會場氣氛一下子沸騰起來。光太郎依舊抱著吉他，說「饒了我吧——」，從他害羞的表情看來，好像是有人在整他。鼓手踩了一下踏板，發出「咚」的一聲。「抱歉抱歉，下一首了是嗎？好啦好啦，鼓手別氣了。」光太郎慌張的模樣，又讓會場響起一陣哧哧竊笑。

社團裡的所有人都喜歡光太郎。大二那年秋天，據說他從三名候選人當中，被選為社長。我是從瑞月口中聽說的。光太郎不會主動提起這種事。

「拓人，你已經不表演了嗎？」

我勉強以鎮定的語氣，「嗯」地應了一聲。就在我不知道要接什麼，隨口說「是啊，不過」時——

「那麼，你們會嗨到最後嗎？」

光太郎的聲音從舞台上傳來。為了結束才剛開始的話題，我小小聲地回應「耶——」。就連我自己也知道，自己的耳朵頓時整個燒紅了起來。

「你根本用不著為了顧慮到光太郎，而『耶』地回應他。」

瑞月輕輕笑了起來。在此同時，舞台上的光太郎開始唱歌。這首好像是抒情歌。我沒聽過這首曲子，說不定是他的自創曲。不過，在稱不上是擠滿人的空間裡，以這樣的距離看著他一臉投入地唱著抒情歌的表情，明知他絕對不是在對自己唱，卻還是尷尬了起來。

難道光太郎和瑞月來看我表演時，也是這種心情嗎？應該已經夠紅了的耳朵，現在不只是變紅而已，還熱燙燙的。

我猶豫著該不該跟著打拍子。將目光撇向最右邊，好偷偷觀察瑞月的模樣；看見她全身放鬆的站姿，也意識到自己的肩膀有多麼僵硬。我有時候真的很討厭自己這種為了芝麻小事勞心費神的個性。

光太郎在唱抒情歌時，會讓歌聲縈繞在支架上的麥克風周圍。第一次看到這種唱法時，有點令我驚訝，但他唱得真好，創作的曲子也很棒。說不定他現在唱的並不是自創曲，但仍是首非常棒的歌。

光太郎的歌聲在間奏停歇時，我聽見左方有人在說：

「啊，瑞月學姐。」

「咦！真的假的，在哪？」

「喏，在那邊那個穿西裝外套、格子襯衫的人對面。」霎時，我確認了一下自己身上穿的格子襯衫。

「咦？我瞧瞧，真的是她，頭髮剪短了。瑞月學姐！」

兩個女生從左邊穿越人群而來。大概是學妹吧。她們輪流往光太郎那邊和我們這邊張望，然後靠了過來。

「瑞月學姐，妳什麼時候回國的啊？」

我將錯失歸還時機的手帕揉成一團，塞進背包口袋裡。

「什麼時候唷，其實，我昨天也有來看。」

「咦，完全沒注意到耶！」

我在心中嘆了一口氣。

「學姐，妳穿著套裝，該不會是在找工作吧？」

「嗯，是啊。」瑞月喝了一口柳橙汁。

「不會太早嗎？光哥都還把他那頭淺褐色頭髮抓成刺蝟頭呢！」

瑞月應道：妳們最好別把他當作榜樣。另一個學妹拍著手，笑著說：「不愧是瑞月學姐！」

「下一屆的學弟也都想見妳，我去叫他們過來喔！」

我心想「不要啊，學妹」，但當然沒有說出口。為了把瑞月讓給等等就會聚集過來的陌生學弟，我悄悄從她身邊走開。

「抱歉啦，改天再好好聊吧。」

瑞月皺著眉，做出抱歉的手勢。我以若有似無的音量應道：「掰掰。」

在光太郎的歌聲中，瑞月笑容滿面地和學弟妹聊天。「哇，原來發生過那種事。」「不會吧，那傢伙骨折了？現在在住院？」他們的交談聲有一句、沒一句地傳進耳裡，令我焦躁難耐。

一滴汗水從光太郎纖細的下顎滴落。

瑞月一定想聽他唱歌吧。我倚在牆上，將剩下的琴霸克一口氣乾了。

書籍介紹

本文摘錄自《何者（五十年來最年輕直木賞得獎作）》，貓頭鷹出版

作者：朝井遼（Ryo Asai）

譯者：張智淵

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戀愛、友情、求職、背叛，就是生活的一切？

躲在帳號「何者」後面的「我」有多少真實性？

誰比誰虛偽？

五十年來最年輕直木賞得獎作

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Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航