各國接連規劃「疫苗護照」，疫苗施打意願不高的台灣人怎麼辦？

隨著全球疫苗接種計畫接連啟動，許多國家疫情下的政策也從「防疫」逐漸轉為「復甦」，其中「疫苗護照」便是政府與專家眼中重啟經濟活動的關鍵。

疫苗護照的概念，簡單來說就是為施打過疫苗的人發給數位或紙本證明，並以此作為進入餐廳、表演活動、國際旅行等等的許可，確保經濟活動重啟時，病毒不會再次流竄。

歐盟提出「疫苗護照」計畫，但各會員國間仍有疑慮

已有超過一半國民接種疫苗的以色列，是全球首個推出正式「疫苗護照」的國家。

《法國國際廣播電台》報導，在以色列接種兩劑疫苗的人，都可以得到「綠色護照」（Green Passport），政府也和希臘、賽普勒斯等周邊鄰近國家簽署協議，之後擁有疫苗護照的國民入境時，即不須提供核酸檢測結果，也不用隔離。

今（2021）年2月底，歐盟也曾針對設立「疫苗護照」的事項進行討論，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）更在3月1日宣布發行「數位綠色通行證（Digital Green Pass）」的新計畫。

《中央社》報導，馮德萊恩在表示這項計畫的目的，是為了「讓歐洲人民能夠安全地在歐盟或國外工作或旅遊。」歐盟也希望在尊重數據保護、安全、隱私之下，統合歐盟公民已接種疫苗的證明、未接種疫苗民眾篩驗結果、曾染疫民眾康復狀況等資訊，並會在本月提出進一步建議。

歐盟執委會主席馮德萊恩｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

對此，西班牙、希臘等觀光業占比較高的南歐國家，多盼望能在這個夏天解除旅遊限制，然而法國和比利時等國則較為擔心，不確定接種疫苗的民眾是否就不會傳播病毒，也認為只針對接種疫苗民眾解除旅遊禁令不盡公平。

目前歐盟只有約5％的人口注射疫苗，進度仍偏緩慢。

泰國與韓國正規畫「疫苗護照」，台灣的參與路徑不只一條

除了歐洲，許多亞洲國家也正積極開發疫苗護照制度。

《自由時報》報導，想要挽救觀光產業的泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在3月2日表示，正在進行如何為民眾簽發疫苗接種證書的研究，之後也將商議持有「疫苗護照」之外國遊客入境時，該如何安排檢疫程序；韓國中央應急處置本部也在同一天表示，已經針就是否啟用疫苗護照一事進行討論。

在疫情相對平緩的台灣，國內沒有明確的社區感染跡象，調查中民眾施打疫苗的意向亦不踴躍。《聯合新聞網》報導，「遠見」與「遠見民意研究調查」自2月4日至7日針對18歲以上台灣民眾進行「新冠疫苗接種意願調查」，回收1145份有效問卷，結果顯示，台灣民眾接種意願約6成，低於國際水準。

針對「疫苗護照」的問題，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥曾表示將暫時採用「航空自願制」，即由各家航空公司規劃，官方不會推出統一版本數位護照平台。

對此，台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲則建議，台灣應提早超前部署，從「觀光依存度」、「經濟商務依存度」的角度，與日本、泰國政府舉行雙邊會談，或是選擇加入例如「新加坡」的單一國家認證系統，先加速推動雙邊開放協議，再以此系統與他國會商，進展會更快。

一架載著AZ疫苗的飛機抵達法國機場｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

疫苗護照的隱憂：弱勢族群和弱勢國家恐將成為邊緣人

雖然疫苗護照成為各國政府復甦經濟的希望，但仍有專家反對此一制度。《科技新報》報導即引述倫敦大學瑪麗王后學院臨床流行病學家說法，認為科學家在疫苗預防不同國家變體感染的有效性瞭解仍不足，若過快推動疫苗護照，可能更像是為度假者提供了「假保障」。

《紐約時報》針對疫苗護照的專文報導亦有提到，雖然疫苗護照可以舒緩經濟和家庭的壓力，但卻存在倫理問題與實際運作上的隱憂。

報導中點出，在許多西方國家，能夠優先接種疫苗的群體常是富裕的白人，如果落實疫苗護照，可能會造成允許進入商店、球賽、餐館，甚至是工作場所的人士，都會向白人傾斜，讓受疫情打擊最嚴重的貧窮或少數族群，更進一步被拋在後面。

此外，因為世界各國的疫苗接種速度不一致，世界上最貧窮的國家可能在未來兩、三年內都得不到疫苗，若落實疫苗護照制度，許多需要國際旅行的人可能因此無法成行，如同是只向高收入國家開放世界，切斷了很多人的資源和聯繫，會造成很多的不平等。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺