【小說】《魂斷威尼斯》導讀：美與醜、生與死，其間距離就跟靈肉之間一樣迷離

文：紀大偉（政治大學台灣文學所助理教授）

【導讀】百年痴迷——托瑪斯．曼的《魂斷威尼斯》

德國作家托瑪斯．曼的中篇小說《魂斷威尼斯》在一九一二年出版，至今剛好一百歲。台灣社會所認識的《魂斷威尼斯》至少有兩個版本（第三個版本是歌劇版，但在台灣不通行）：一，小說作者托瑪斯．曼早在一九二九年獲得諾貝爾文學獎，他的《魂斷威尼斯》和其他代表作在台享譽多時。

二，在一九一二年的小說版面世近六十年之後，義大利同志導演維斯康堤（Luchino Visconti）推出電影版《魂斷威尼斯》，由英國著名同志演員狄鮑嘉（Dirk Bogarde）飾演德國紳士「阿申巴赫」，並選中畢雍安卓生（Björn Andrésen）——他可能是西洋電影史上最俊美的男孩之一——飾演波蘭美少年「達秋」。小說原版和電影改編版各有巧妙，但具體展現聲色的電影版難免比小說版在台灣社會（在其他國家亦然）留下了更為鮮明的痕跡。

兩個版本的內容大致相同，情節很簡單，就明寫在標題上：有人在威尼斯斷了魂。「魂斷威尼斯」是「果」，而斷魂的「因」是痴迷：一名五十多歲紳士從德國到威尼斯旅行， 偶遇一個讓他痴迷的十餘歲波蘭男孩。當時瘟疫襲擊威尼斯，但中年男子卻貪看美少年，捨不得逃亡。最後他一邊看著美少年的身影，一邊放任疾病奪走他的性命。

這個故事流傳一百年，主要原因可能不是它的簡單「情節」，而是它描繪的痴迷「狀態」。故事情節通常很在乎進度，越是趕進度（節奏越快）就越受到一般讀者觀眾歡迎。相較之下，痴迷則跟趕進度的邏輯脫節，根本是一種鬼打牆的狀態，身陷其中的人只能選擇越陷越深或選擇忍痛抽身。如果兩個人相遇，然後談戀愛，然後發生親密關係，然後婚嫁同居或分手，這整個過程叫做情節。

如果兩個人相遇，但只有各自偷看對方、猜測對方的心意，沒有對話沒有互動，那麼這種情況就是一種狀態，沒有情節。有情節的愛戀往往是被祝福的、被期待的、有未來的；沒有情節的痴迷狀態則被忽視， 也就不被看好， 沒有未來可言，甚至讓人絕望、聯想死亡。《魂斷威尼斯》 的中年男子就算沒有真的（literally）因病而逝，他恐怕也免不了譬喻層次的（metaphorically）心死。

在我整理台灣同志文學史的過程中，我發現《魂斷威尼斯》電影版是一座國外的燈塔，讓本土的文本借光。在蘇州庭園中，「借景」是把園外的美景借到園內的魔術；長久以來台灣文學在文本中多次提及這部電影，就形同借景。藉著借光、借景，台灣的文本得以展現痴迷的凝止狀態。阿申巴赫痴迷達秋的理由是曖昧不定的，固然可能是因為同性戀，但也可能是因為仰慕「美」或憐惜青春。這種曖昧，對台灣文本來說特別方便：文本得以藉著稱讚（比較形而上的？）青春美之名，行肯定（比較行而下的？）同性戀之實；也可以藉著（肉體層面的？）同性戀這個跳板，進而探究（精神層面的？）何謂青春何謂美。

我用「青春崇拜」一詞指稱台灣文學中的一種傾向：藉著崇拜青春之美，讓某些禮法不容的欲望得以找到呼吸的機會。詩人楊牧在一九七六年出版一部散文《年輪》，文中〈一九七二〉這章寫於一九七二年（《魂斷威尼斯》電影版放映一年後），分為四節，第一、二、四節寫的是在台灣看不到的、充滿大自然撞擊力的北國風景，做為壓軸的第三節寫的是當年在台灣也不會看到的異人情事：「同性戀」（楊牧採用這三個字）。詩人還特別提及《魂斷威尼斯》。

《威尼斯之死》裡尚且有另外一種亙古的帶著罪底烙印的愛戀……柏拉圖經典裡（《饗宴篇》）男性對於男性的沉迷……只是對一種完整的，絕對的「美」的要求……神與魔的交替，如何殘忍地吞噬一顆最具知識能力的心靈。

對詩人來說，《魂斷威尼斯》表現的痴迷有兩種讀法：一是對同性痴迷，二是對美的痴迷。因為崇拜青春美在藝術的國度中是理直氣壯的，所以青春美挾帶的同性戀眼神也就可以被理解、被諒解。在那年頭，白先勇的《孽子》還沒出版。

曹麗娟的短篇小說〈童女之舞〉也提及了《魂斷威尼斯》；按我的詮釋，《魂斷威尼斯》的青春崇拜代替〈童女之舞〉說出〈童女之舞〉沒有明言的訊息：小說中主人翁童姓少女坦誠她仰慕鍾姓少女活蹦亂跳的青春模樣，卻不必明說童「剛好」愛慕了同性。值得留意的是，《魂斷威尼斯》是男人痴迷男孩的故事，但這種痴迷被「轉性」挪用在女孩痴迷女孩的〈童女之舞〉中。

在朱天文的長篇小說《荒人手記》第八章，主人翁小韶——中年男同志——被男孩勾搭上了。小韶將對方稱為「費多」（Fido Dido，一九九○年代初的流行動畫人物），而費多叫小韶「PAPA」（爸爸）。PAPA去費多家，看費多做一堆無聊事，而他本人聯想起《魂斷威尼斯》：費多是美少年，而他自己是老藝術家。

在吳繼文的長篇小說《天河撩亂》中，書中主人翁時澄在一九七○年代離家到台北補習重考大學，偶然在電影院第一次看了《魂斷威尼斯》，驚覺電影院內男男觀眾趁黑互相手淫的生態。在這種黑壓壓的情境中，時澄看不見誰美誰青春誰是同性戀——又美又青春的同性戀就是時澄自己。

電影版魅人，渲染了痴迷的狀態。但我也要強調，原著小說除了展示痴迷狀態之外，還觸及了電影版無暇照顧的幾種課題：例如，靈與肉之間應該如何取捨？——這個問題難免會被解讀成「精神上的戀愛」與「肌膚之親」的取捨。但小說其實是在思考：藝文創作者究竟是要透過具體的東西（包含人體， 以及身體的觸覺嗅覺等等）來認識美，還是要透過抽象的思考來認識美？阿申巴赫該留滯義大利親自「體—驗」異國，或是該留在德國的書房內讀書自省——這就是靈肉的取捨。

說到這邊，我是要提醒：《魂斷威尼斯》展現的痴迷並非只發生在阿申巴赫和達秋之間，也發生在阿申巴赫和「肉體經驗」（而非「精神」與「超越經驗」）之間。阿申巴赫在小說中吃了兩次爛熟的草莓——這兩次經驗與其說跟達秋有關，不如說跟他不知如何拿捏感官知覺的笨拙有關。爛熟的草莓看似迷人，卻也逼近死亡。阿申巴赫在有意無意間，也對死亡痴迷：看起來他是為了達秋而不得不留在瘟疫籠罩的威尼斯，但說不定他是以達秋之名行留在死城之實。威尼斯充滿死氣，卻因此特別迷住他：死亡不再是抽象概念，而是他的肉體經驗。

小說原著除了更細緻思考靈肉和痴迷的多種孔穴之外，也探究了「現代性」的問題。在小說中，德國看起來比較現代化而有效率，義大利則是落伍散漫的。在威尼斯旅程中，阿申巴赫不斷遭遇到沒有效率、破壞時間規畫的謬誤，例如他本人和行李意外上錯船。一開始時他躁怒，卻慢慢學會釋然，甚至進而懂得享受浪費時間的樂趣。在浪擲光陰的過程中，紀律應該遵守還是揚棄？ 阿申巴赫正因為一輩子遵守各種紀律才爬到當前的社會地位，但他在威尼斯卻漸次揚棄紀律。在邁向死亡的過程中，阿申巴赫跟「現代性」告別。

《魂斷威尼斯》的兩種版本都以「追求美」、「追求美男」著稱，它們呈現的醜也就因此容易被忽略。其實阿申巴赫在旅途中看到多種老醜之人（電影版也不吝於給他們特寫畫面），他害怕他們，卻也忍不住盯著他們看，也聯想到他們跟自己的相似——他去找理髮師染髮、上胭脂的這一段，通常被解釋為他希望變得美觀年輕，藉此取悅達秋。

這種詮釋固然有理，但阿申巴赫也確知染髮抹粉的行為，只是讓他自己更加貼近那些他又怕又愛看的老醜怪人。整頓門面之後的他，未必能夠更有效地逼近達秋的美，卻保證讓他跌坐老醜的陣營。在小說和電影中，他從來沒有真正跟達秋說過話，更沒有跟他握過手或進行過其他肉體碰觸（這樣「去性化」的痴戀卻廣受同志文學看倌所愛），但他反而真確地跟老醜發生關係了：就發生在他的肉體上，他承認，而且他可能也享受這個真相。

電影和小說的結尾都很淒厲。電影中達秋在海中指向太陽的動作，是指他跟太陽神打招呼嗎？小說最末提及達秋時，卻意味深長地稱他為「招魂者」（der Psychagog，英文版譯作「summoner」）：看起來，達秋也算是死神的人馬。

美與醜，生與死，其間距離就跟靈肉之間一樣迷離。

書籍介紹

本文摘錄自《魂斷威尼斯》，木馬文化出版

作者：托瑪斯・曼（Thomas Mann）

譯者：姬健梅

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正因為不被許可，

一切充滿誘惑。

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二十世紀全球最佳百大同志小說評選榜首

諾貝爾文學獎得主，托瑪斯．曼最著名的中篇小說

改編電影榮獲坎城影展25週年紀念大獎

瘟疫不曾真正消失，就像那些致命的愛。

天、地、海仍舊浸浴在幽靈般透明的蒼白晨光中，一顆逐漸消逝的星星還浮游在空茫裡。但是一陣風起，從凡人無法接近之處傳來一個輕快的訊息，說黎明女神已從丈夫身旁起身，遙遠的天海之際露出第一道甜蜜的紅暈，萬物就此甦醒——

剛獲封為貴族的偉大作家阿申巴赫，在一次散步途中，突如其來地興起了旅行的渴望，於是他動身前往威尼斯，遙遙的水鄉澤國。只是他沒預料撞進他生活的，遠比異鄉情還要來得凶險、致命、震懾人心。當不安與傳言正壟罩著威尼斯，一名美如從希臘雕像般走出的少年在沙灘上奔馳，蜂蜜色的金髮，膝窩閃閃發光，泛青的血管讓他的身體宛如半透明的材質構成……他決定留下。還有什麼比接近美更能成為永恆的事呢？

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航