【小說】《鍋匠、裁縫、士兵、間諜》選摘：接手管理學校不過五年，他學到有些東西鎖起來為妙

文：約翰・勒卡雷（John le Carré）

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說實話，要是杜佛少校這個老頭沒有在陶頓賽馬場上突然中風死去，吉姆根本不會來到索斯古德學校。他沒有經過面試就在學期中來了。時間是在五月末，不過從氣候來說，誰都沒想到已是五月末了。他是透過專門為預備學校介紹教員的一家不太可靠的介紹所來的，暫時應付一下杜佛老頭的課，等找到合適的人再說。「是個語言專家，」索斯古德在教員休息室對大家說。「臨時的。」他把額上的一綹頭髮往上一撩，有點為自己分辯說。「姓普里多，」他把字母一個個拼出來，「P-r-i-d」――法語不是索斯古德的專長，因此他看了一下手裡的紙條――「-e-a-u-x，名叫吉姆。我想他幫我們應付到七月沒問題。」

教員們不難聽出他話裡的暗示。吉姆・普里多是教員裡的窮白人。他跟以前的勒夫戴太太和馬特貝先生屬於同一類，都不怎麼樣。勒夫戴太太有一件波斯羔羊皮大衣，頗受年輕人崇拜，結果卻是個開空頭支票的女人。馬特貝先生是鋼琴家，但在為合唱團練唱伴奏時被叫了出來，協助警方進行調查，就目前所知，他至今還在協助，因為他的衣箱還放在地下室等待處理。

好些教員，其實主要是馬喬里班克斯，主張開箱檢查。他們說，其中一定有一些大家都知道的失物，例如：阿普拉米安的黎巴嫩母親的銀框相片、貝斯特-英格拉姆的瑞士軍用折刀、女舍監的手錶。但是索斯古德板著他那沒有皺紋的臉，堅決不為他們的請求所動。他從他父親那裡接手管理這所學校不過五年，可是這五年已經讓他學到，有些東西最好還是鎖起來為妙。

吉姆・普里多在某個星期五的滂沱大雨中到達。大雨像大砲硝煙似地從昆托克山的褐色山溝裡滾滾而下，流過空曠的板球場，滲透到了快要傾圮的校舍的砂岩石墻基裡。他是在剛吃過午飯不久後到的，開著一輛紅色的阿爾維斯牌舊車，後面拖著一輛旅行住房用的拖車，原來是藍色的，幾經易手，如今已說不上是什麼顏色了。索斯古德學校裡午後一片寧靜，上課的日子裡每天從早到晚都吵吵嚷嚷的，唯有這時才有片刻的安靜。

學生們都被打發到宿舍裡卻午休了，教員們則坐在休息室裡一邊喝咖啡，一邊看報紙，或者改作業。索斯古德在替他母親朗讀小說。因此，整個學校裡只有小傢伙比爾・羅契親眼看到吉姆到達，看到阿爾維斯牌汽車從坑坑窪窪的汽車道上孜孜地濺著水開過來，車頭上冒著氣，擋風玻璃上的雨刷不斷掃劃，後面的拖車在水潭裡顛簸地跟著。

那時羅契還是個新生，大家認為，如果不說他天賦有什麼缺陷的話，至少也有點笨。他在兩個學期裡已經換過兩個預備學校了，索斯古德學校是第二個。他是個胖乎乎、圓滾滾的孩子，患有氣喘病，大部分午休時間都跪在床頭，趴在窗口像窗外瞭望。他的母親住在巴斯，生活闊綽；大家都認為他父親是全校最有錢的家長，這樣顯赫的地位卻教兒子吃了不少苦頭。

羅契既然來自父母分居的家庭，就天生是個喜歡留神觀察的人。羅契觀察到吉姆沒有在校舍前面停下，卻繼續往前開，一直開到馬廄那邊。可見他對這個地方的布局早已聊若指掌。後來羅契想他一定先來勘查過地形，或者研究過地圖。他開到馬廄那裡之後也沒有停下，仍保持原來的車速，一直向溼草叢中開去，接著就翻過土墩，倒栽蔥似地掉進大坑裡，沒了蹤影。羅契原來以為吉姆開得那麼快，拖車會跟著前面的車子折成直角掛在坑邊上，可是結果卻像一隻大兔子翹起尾巴跳進洞裡一樣，就沒了蹤影。

大坑的來歷在索斯古德學校裡傳說紛紜。它位於果園、果房和馬廄之間的一片荒地，看上去不過是地凹了一塊，雜草叢生。北面有幾個小土墩，每個土墩都有一個孩子的身子那麼高，上面有一叢叢的灌木，一到夏天就長得密密麻麻。就是由於這些小土墩，大坑成了孩子們遊戲的好地方，因之出了名，關於它的傳說隨每一屆的新生的想像力而異。

有一年說，這些小土墩是露天銀礦的遺跡，於是大家都起勁地開始挖掘寶藏。又有一年說，這是羅馬帝國時代的一個堡壘，於是大家都揮舞棍棒、投擲土塊，在這裡布陣廝殺。也有一年說大坑是戰時的炸彈坑，土墩是炸彈開花時被埋在裡面坐著的人體。實際情況卻要平淡無奇得多。六年前，也就是索斯古德的父親突然與城堡旅館女職員私奔之前不久，他發起修建游泳池，動員學生挖了一個大坑，一頭深一頭淺。但是募捐到的錢總是不夠實現這個雄心，因此就在別的計畫上零零碎碎地花掉了，像是替美術課購置了一台新的投影機，在學校地窖裡人工蘑菇等等。愛挖苦的人甚至還說，那對私通的情人最後逃到女方故鄉德國時，還捲走了一部分捐款。

吉姆不知道這些事情。事實是，他選擇索斯古德學校裡那個在羅契心中有著神怪傳說的角落，完全是碰巧。

羅契趴在窗口上等著，不過沒再看到什麼了。阿爾維斯牌汽車和拖車都以陷在坑裡，要不是草地上有車輪的紅泥濕印，他很可能以為這一切全都是自己在做白日夢。但車輪印是實實在在的東西，因此午休結束打鈴時，他穿上長筒雨靴，冒雨蹚水到了大坑邊上，爬到高處往下望。吉姆身穿軍用雨衣，頭戴一頂很特別的帽子，帽沿很寬，像非洲獵帽，但是毛茸茸的，一邊捲起，像個放蕩不羈的海盜似地滿不在乎，上面的雨水就像順溝而下那麼直灌下來。

阿爾維斯牌汽車這會兒出現在馬廄院子裡；羅契始終沒弄明白，吉姆是怎麼把車弄出大坑的，但是拖車卻還是在下面坑裡，就在原來預定挖得比較深的一頭，停在磚砌的坑底，吉姆坐在車門踏級上，用一個綠色塑膠平底杯喝酒，一隻手揉著右肩，好像碰到了甚麼地方似的。

這時大雨如注，從他的帽沿上直灌而下。帽子抬了一下，羅契看到一張赤如烈火的臉，褐色鬍子被雨水黏在一起，像兩撇犬牙，在帽沿的掩映下，他的臉色顯得更紅了。臉上盡是橫一道豎一道的皺褶，又深又彎曲。羅契突發奇想，他一定在熱帶的什麼地方挨餓過，餓癟了一後又飽餐一頓，才把身上填補起來，因此臉上有這麼多皺褶。他的左臂仍橫在胸前，右肩高聳在頸後。但整個蜷縮的形狀靜止不動，像一頭凍僵了的動物，凝住在背景前：羅契一時又突發奇想，希望這是一頭牡鹿；一種高貴的動物。

「你這小子是誰？」問話的聲音非常像個軍人。

「我叫羅契，先生。我是個新生。」

帽影下面紅磚一般的臉打量了羅契大半天。接著，讓羅契感到放心的是，他的臉色和緩下來，露出了狼一般的笑容，左手仍按在右肩上，又慢慢地按摩起來，同時又就著寬口塑膠杯喝了一大口。

「新生，噯？」吉姆對著杯嘴說，仍在微笑，「這我倒沒想到。」

吉姆站了起來，把駝著的背轉向羅契，仔細檢查起拖車的四條支腿。這次檢查非常嚴格，把車下的彈簧搖晃了半晌，又把裝扮奇怪的車頭不斷抬高一些，以不同的角度，在不同的地方地上幾塊磚頭。在這當下，春雨如注，下個不停，淅瀝淅瀝地打在他的雨衣上、帽子上、拖車車頂上。羅契注意到，在這一切動作中，吉姆的右肩紋風不動，高高地鼓在他的頸後，好像雨衣底下塞了一塊大石頭似的。因此，他心想，吉姆是不是一個大駝背，凡是駝背的人是不是都向吉姆那樣容易碰痛。而且他還注意到一個普遍規律，值得記住，以後可以應用，背駝的人走起路來步伐跨得大；這是為了要保持平衡。

「新生，是嗎？ 我可不是新生，」吉姆一邊拉一拉拖車的一條支腿，一邊繼續說，口氣要比剛才友善多了，「我是個老生。你要知道到底多老，那麼我告訴你，像瑞普・凡・溫克爾一樣老。還更老一些。有朋友嗎？」

「沒有，先生。」羅契簡單地回答。學生在做否定回答時都用這種有氣無力的口氣，肯定的話是讓問話的人說。可是，吉姆卻什麼都沒說，羅契突然覺得有一種奇怪的親切感，一種希望感。

「我的名字叫比爾，」他說，「我受洗時的正式名字就叫比爾，可是索斯古德叫我威廉。」

「比爾，是啊。沒付的帳單。有人這麼叫過你嗎？」

「沒有，先生。」

「反正名字不錯。」

「謝謝您，先生。」

「我認識不少叫比爾的，他們都是好樣的。」

這樣，兩人都算是做了自我介紹。吉姆沒有把羅契攆走，因此羅契就在坑邊上待著，透過他被雨水淋濕的眼鏡望下望去。他驚訝地注意到，磚塊是從黃瓜架上卸下來的。有幾塊已經鬆了，吉姆一定又弄鬆了一些。羅契很高興，居然有人剛到索斯古德學校就敢這樣自作主張，真的挖起學校牆角用在自己身上。特別讓他高興的是，吉姆打開了自來水水龍頭取水，因為那個水龍頭是學校特別規定誰都不許碰的東西：碰一下就會被罰一頓揍。

「喂，比爾，我問你。你有沒有剛好帶著彈珠什麼的？」

「什麼，先生，什麼？」羅契摸摸口袋，有點茫然。

「彈珠，老兄。圓圓的玻璃球，那麼小的。難道現在學生不玩彈珠啦？ 我上學的時候，我們可是會玩的。」

羅契沒有彈珠，可是阿普拉米安卻有一大堆，從貝魯特用飛機運來的。羅契 了大約五十秒鐘急忙跑回學校，冒了極大的風險搞到一顆，又氣喘吁吁跑回坑邊。他一到坑邊就遲疑了起來，因為在他心目中，大坑已經是吉姆的產業了，羅契要下去得取得他的許可。但是吉姆已經進到拖車裡，所以羅契稍微等了一下，就躡手躡腳地從坑邊走下去，從門口伸手把彈珠遞進去。

吉姆一時沒瞧見他。他正喝著杯裡的酒，呆望著窗外天上的烏雲在昆托克山頂聚合又散去。羅契注意到，這個喝酒的動作實在很困難，因為吉姆要站直身子對著杯嘴喝，不容易做到。要達到這個角度，他得把佝僂的身子往後仰。這時雨又下大了，像小石子似劈里啪啦打在拖車上。

「先生。」羅契叫他，但是吉姆一動也不動。

「阿爾維斯汽車的毛病是，他媽的沒有避震彈簧，」吉姆終於開腔道，與其說是對著他的客人，不如說是對著窗戶說的。「你開著等於屁股就挨著路面白線，誰都會變成殘廢的。」他往後一仰，喝了一口。

「是啊，先生，」羅契說。他沒想到吉姆居然以為他會開車。

吉姆已經摘下帽子。他的淡褐色頭髮剪得很短；有幾塊地方剪刀下手太狠了點，露出一道道刀痕，都集中在一邊，因此羅契猜想，吉姆是用他那條好胳膊自己剪頭髮，這樣一來，他看上去更是歪一邊了。

「我給您帶了一顆彈珠過來。」羅契說。

「很好，謝謝你，老兄。」他把彈珠接過去，放在他硬梆梆的粗糙手心裡慢慢滾動。羅契立刻知道他對什麼東西都非常在行；他這號人物對什麼工具、什麼傢伙非常得心應手。「這車不平，你看，比爾，」他仍一心一意地端詳著彈珠說，「一頭斜。像我一樣。你看。」他轉身到大窗戶那邊。大窗戶下面有一條鋁邊，承接留下來的水。吉姆把彈珠放在上面，看著它朝一頭滾去，落到地板上。

「一頭斜，」他又說，「朝車尾一頭斜。這可不行。喂，喂，你這小傢伙，你滾去哪裡了？」

羅契邊彎下身去找彈珠，邊注意到這拖車一點都不舒適。儘管車內收拾得特別乾淨，隨便誰都可以是它的主人。車裡有一張床、一張凳子、一個船上用的爐灶、一個液化汽缸。羅契心想，甚至連一張他妻子的照片都沒有。羅契還沒鵬見過單身漢，不過索斯古德先生除外。他能找到僅有的屬於個人的物品，是掛在門上的一只網袋、放在床畔的針線包，一個自製的淋浴噴頭，用餅乾筒打了洞，乾淨俐落地焊接在車頂上。桌上有一瓶無色的酒，不是杜松子酒就是伏特加，因為羅契在假期到他父親住的公寓度週末時，他父親喝的就是這種酒。

「東西向看起來還可以，但南北向肯定是一頭斜，」吉姆試了試其他的窗框，「比爾，你擅長什麼？」

「我也不知道，先生。」羅契木然地說。

「得有個專長，人人都是這樣。足球踢得怎麼樣？ 比爾，你會踢足球嗎？」

「不會，先生。」羅契說。

「那麼，你是個書呆子？」吉姆漫不經心地問，哼了一聲，倒在床上，喝了一口杯裡的酒。「不過我說你一點也不像書呆子，」他有禮貌地又補了一句，「不過你愛獨來獨往。」

「我也不知道。」羅契又重複了一遍，朝著打開的門挪了半步。

「那你最擅長的是什麼？」他又喝了一大口，「你總有個專長，比爾，大家都這樣。我最擅長的是打水漂。祝你健康。」

此時此刻向羅契提出這個問題，很不得當，因為羅契正一天到晚為這個問題苦惱。他最近甚至懷疑自己在這世上究竟有沒有什麼目標。不論在學習或玩樂上，他都覺得自己有嚴重的欠缺；甚至學校生活中的日常事情，例如疊被子、收拾一幅，他也覺得自己不能勝任。而且他也不夠虔誠：索斯古德老太太這麼對他說；他在教堂裡不該常常板著臉。對於這些缺點，羅契都怪自己不好，但是他最自責的，是破壞了父母的婚姻，他應該早有預見，採取步驟來防止的。

他有時甚至想，是不是有更為直接的責任，例如，他是不是天生邪惡、破壞成性、懶散成習，因為他的這種惡劣性格而造成父母的不和。他在以前那個學校，曾想用大聲叫喊來表明這一點，甚至假裝羊癲瘋，他的姑姑有這毛病。他的父母為此特地見了面，商量了一下，他們是通情達理的人，常常這樣做，最後決定讓他轉學。因此，在一輛拋錨的拖車邊上，由一個他幾乎崇拜的人――而且和他一樣也是獨來獨往的人――無意中向他提出這個問題，差點讓他招架不住。羅契覺得臉上的血往上湧，鏡片上霧氣迷濛，拖車開始融化為一片苦海。羅契也沒弄清楚，不知是吉姆注意到了這一點，還是怎麼的，只知他突然轉過身去，駝著的背面向他，他走到桌邊，一邊說幾句補救的話，一邊又喝著杯裡的酒。

「反正，你觀察很仔細，這一點沒有問題，我可以告訴你，老兄。我們獨來獨往的人都是這樣――沒有人可以依靠，對嗎？沒有別人看到我。你在那邊坑上一出現，讓我嚇了一跳。以為你是會變魔法的。我敢打賭，比爾・羅契是全校觀察最仔細的人。只要帶著眼鏡，是嗎？」

「是的，」羅契感激地表示同意，「我是這樣。」

「那麼，你就留在這裡，留心觀察，」吉姆命令道，又將非洲獵帽戴上，「我要出去修理一下支腿。好嗎？」

「好的，先生。」

「那彈珠呢？」

「在這裡，先生。」

「它一滾就叫我，好嗎？ 朝北，朝南，不管它朝哪個方向滾。懂嗎？」

「懂，先生。」

「知道哪一邊朝北嗎？」

「那邊。」羅契馬上伸出胳膊，隨便指著一個方向。

「對。那麼，它一滾你就叫。」吉姆又說了一遍，接著就走進雨中。一分鐘後，羅契覺得腳下的地板在搖晃，當吉姆在使勁扳一條支腿時，他又聽見了一聲不知是痛苦還是憤怒的咆哮。

書籍介紹

本文摘錄自《鍋匠、裁縫、士兵、間諜》，木馬文化出版

作者：約翰・勒卡雷（John le Carré）

譯者：董樂山

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對你們這種人，真不知道究竟何時該相信，何時又不該。

你們有截然不同的標準，是不是？

軍情六處的老總懷疑，蘇聯在這個英國情報單位高層裡暗藏了一名間諜。他以「鍋匠、裁縫、士兵、窮人、乞丐」作為對五個懷疑對象的代稱，並暗中策劃一場遠在捷克的行動，要從當地某名將軍口中得知叛徒的身分，揪出藏在圓場裡的這隻「地鼠」。

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這個代號「傑拉德」的雙面間諜究竟是誰？

史邁利發現，他面對的是一個陷阱，一個「非常聰明的巧結」，而這細密如蛛網的計謀，正來自他終極的死敵、謎般的俄國情報頭子卡拉……

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航