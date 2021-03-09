《拒絕職場情緒耗竭》：華人地區「主管辱罵員工最不堪的十大驚句」

文：張敏敏

在許多學術研究中，超過三成的情緒耗竭源自「直屬主管」。

直屬主管是代表公司進行管理工作的人，可以：控制和分配你的工作內容、費用、工作時間；以公司的明文規定要求你服從指令；對你的升遷有決定性的影響。在體制上，也會運用許多工具，讓你不得不服從這些控制，如 KPI 考核制度。因此，直屬主管握有一定的權力，他決定 怎麼對待你，在某些情況下，我承認你無力對抗。

這種壓迫感，不勝枚舉。例如，主管可以要求你配合他的時間，希望你今天晚一個小時下班把企劃案做完再走，礙於壓力，你難以開口拒絕。

你常感受到來自主管的巨大情緒壓力嗎？你有個慣老闆或瞎主管嗎？「慣老闆」意指習慣用情緒和霸氣來管理員工的主管；「瞎主管」則是指不敢做決定，因此要員工承擔風險的軟爛老闆。

其實，不管你的主管屬於何種管理風格，也不論他做了哪些惱人的事惹得你肝火鬱結，縱然我們能理解，人在江湖，意外總有，脾氣難免，但「慣老闆、瞎主管」脾氣一來，無法管理自己的情緒和嘴巴，每個吐出的字，讓人聽來如針刺，如刀割，員工當下難堪，面子難擱，情緒難解。

最不堪的十大辱罵驚句

長久以來，我致力於研究主管的負面情緒(例如：生氣、憤怒、焦慮)對員工的影響，並透過課程和輔導的機會，了解員工最無法承受的「辱罵」。以下是過去三年，在華人地區從超過五百個員工蒐集而來的「主管辱罵員工最不堪的十大驚句」：

你來多久了，你是新人嗎？這種事還要我再講幾次？ 又是你，你有腦洞喔，進水？又犯一樣的錯誤？ 不受教。 我如果可以叫別人，我幹嘛叫你！ 你就這樣去做，去，囉嗦！ 你如果比我厲害，你再來講，你那麼會，自己做決定，自己扛責任！ 你那麼資深，我是沒有你那麼會啦！ 我以前可以一個人做你們三個人的事！一代不如一代！ 跟XX比，你真的差很多！ 不想做？配合度這麼低？你知道有多少人想坐你這個位子？

這十大「驚句」，又是氣話，又是諷刺，又是酸溜。任何人聽了，實在很難不血脈賁張，畢竟，任誰都很難過情緒這一關，更何況你可能是當事人。

如果你現在是主管，我建議你，隨時提醒自己，避開以上的負面話語。主管要留意自己的領導風格，不要一味耍威風，要求員工無條件配合，卻沒有發現自己的要求可能超出員工忍耐的範圍。甚至有時鬧到訴訟，事件中的主管從頭到尾可能還不知道到底發生了什麼事。

如果你是部屬，我非常了解你的心情，也為你曾經受過來自主管的傷害感到疼惜。但事情總要解決，我希望你在哪裡受傷，就在哪裡站起來，練習克服讓你不舒服的狀況，掌控它，找回生活的主導權。

面對「慣老闆、瞎主管」，員工會怎麼反應？我們最常看到員工的第一個典型反應就是：沉默。

沉默，代表員工即使有想法，但是選擇不表態、不回應。這是一種消極的對抗，也是扼殺公司創新動力的隱形殺手。很多公司的潛規則、劣質的公司文化，都是來自默認，例如員工默默收賄，默認新人就該被欺負，以至於讓邪惡的種子不斷茁壯，學界甚至有不少研究以此為題。

但，新世代員工在自由、開放、資訊高度交流的氛圍下成長，傳統中這種恣意發脾氣，口出惡言，「爽當主管」的時光已經過去。員工「沉默」更多的意義是，員工想表達那說不出、不好說、不想說的不爽，員工不認同主 管的決定、管理風格、教導方式。

「沉默」成為敵意的代名詞，更因為員工選擇不講，上下沒有溝通，主管不明白不管怎麼問，為什麼員工都不說話？這種讓主管生氣、消 極、心情低落的情境，恰好就是員工所期待的，員工正在採取消極對抗，意欲給主管難受的感覺，意圖告訴主管，就是這種感受，耗竭了員工原本積極、主動、熱情的工作情緒。

員工被主管羞辱式的責備之後，第二個反應是宣洩。例如：在LINE上面狂罵主管，或跟同事吃飯時大吐苦水：「明明上班還在看FB，卻要我們工作認真」、「已經跟老闆講過那個場地晚上沒辦法續租，他就是會忘記。」不論是生氣、悲傷、無奈，員工不滿的情緒總是需要宣洩。

「宣洩」是為了找到同情自己的聲音，尋找認同和共鳴，讓自己心情復原，有能力再面對工作。然而，宣洩情緒直接影響的是經常往來的同事，導致局外人的情緒也被「感染」了。這種「群情激憤」如同病毒，不斷擴延，造成整個團隊充滿負面、緊張、怨懟的工作氣氛，公司在有形和無形上都會產生巨大的損失。這就是我們最擔心的，主管造成員工情緒低落，員工自我恢復情緒的過程，導致管理上的災難。

六大基本功不隨主管的情緒起舞

如果你不想被慣老闆、瞎主管的情緒所凌遲、勒索，你須具備以下的「向上管理」基本功，事先預防來自主管的情緒耗竭，或至少要能做到，主管不敢「選」你做為他的情緒受害者。以下六個基本功結合管理學、心理學及輔導經驗，既是成熟工作者應有的基本態度，也是職場上該懂的應對進退：

1. 說之以理：清楚地剖析各種決策和風險，讓主管根據 理性資料予以決策。

例如：「越南市場在過去六個月的GDP 成長為東南亞各國之冠，並且有未來人口紅利，因此建議往東南亞布局。」

2. 主動協助：先協助主管，讓主管感受誠意，而願意協助自己的工作。

例如：「我曾參加四次新產品開發，希望主管能協助我調到開發部門，我想要在數位化產品爭取更多市場。」

3. 業界比較：比較自己和同業的提案，清楚地分析利弊，且主動提出解決方案。

例如：「之前B公司也曾經找公會協調，但是後期的議價，反而因為太多人情，談不下來。因此，我建議這次的專案，應該以公開、透明的方式，直接和政府公單位溝通。」

4. 風險規避：針對想要進行的活動、專案、業務，在避免承受太大風險的情況下，先試行一部分，取得主管的安心和信任，再進行下一步。

例如：「員工在家工作的專案，我建議可以先在業務部門施行三個月，了解利弊。我願意擔任此專案負責人，隨時跟主管報告。」

5. 印象管理：在與主管的互動中，讓對方對你留下好的、深刻的印象。

例如：看到主管時，展現燦爛的笑容；中午用餐時，幫主管帶一杯他最喜歡的咖啡；稱讚主管今天的衣著等。

6. 訴求同盟：同盟代表「自己人」。自己人會相互照顧，等於在暗示對方和自己的關係，並希望在進行決策時，「要記得」將彼此的關係納入考慮。

例如：「不管如何，我們都曾在同一個老東家，我會全力支持您的任何決定。」

但是在面對來自主管的情緒暴力狀況中，你身為員工，生氣、傷心、鄙視、噁心、忌妒、罪惡、羞恥、害怕 等負面情緒排山倒海，這時除了以上六種基本功以外，還需要更高明的應對技巧。接下來，我將透過職場故事陳述挑戰，展開進階的應對慣老闆與瞎主管的技巧和主題。

相關書摘 ▶《拒絕職場情緒耗竭》：以理服人的4P說服法，不要使用「女性特質」達到說服目的

書籍介紹

本文摘錄自《拒絕職場情緒耗竭：24個高情商溝通技巧，主動回擊主管、同事、下屬的情緒傷害》，天下雜誌出版

作者：張敏敏

工作上最難過的，就是情緒這一關。每天光是周旋在陰晴不定的上司、愛推拖的同事、或是抓不到重點的下屬，很可能就已經耗光你一天所有的力氣。面對尚待完成的一堆工作，哪能不煩心？

偏偏職場要求努力的你必須隱藏真實情緒，顧全大局。久而久之，那些沒有好好處理的工作情緒會讓你耗竭：開始懷疑工作、提不起勁、沒有成就感，最後甚至離職⋯⋯。

但你的職涯不能斷送在瞎主管、豬隊友的手中！一本實用有效的職場人際關係管理書，幫助你順利解決衝突，晉升一流菁英！

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航