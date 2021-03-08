獨裁者變奏曲（一）：小羅斯福建立史上最龐大政府，與「通往奴役之路」的計劃經濟

我們在短期內都無法建成烏托邦。但是，我認為，至少那些負責人該把雪球滾起來。——富蘭克林・羅斯福（Franklin D. Roosevelt）

一九四五年四月十二日下午一點一刻，在喬治亞州沃姆斯普林斯的度假別墅中，羅斯福舉起手，指了指自己的後腦勺說：「我的後腦勺痛得厲害。」然後一頭栽倒在地，再也沒有醒來。

陪伴在羅斯福身邊的是其情婦露西（Lucy Mercer Rutherfurd），而非其妻子愛蓮娜（Eleanor Roosevelt）。羅斯福與露西之間有著長達三十年的私情。愛蓮娜發現此一秘密後，在羅斯福做出不與露西相見的承諾之後，才同意不提出離婚——若是離婚，將對羅斯福的政治生涯帶來沉重打擊，在那個年代，從未出現過有離婚記錄的總統。

愛蓮娜與羅斯福的婚姻名存實亡，愛蓮娜此後搬到紐約居住，投身女權和勞工等「進步」事業。

剛剛抵達度假別墅之際，孤獨的羅斯福就預感到其生命快到盡頭了，不惜打破對妻子的承諾，請女兒幫助安排與露西的最後會面，露西陪伴他度過了生命中的最後一段時光。

在羅斯福倒地身亡之後，特勤局的特工迅速護送露西離開，公眾和媒體對此秘密一無所知——即便知曉此一緋聞的媒體，為了維護總統的光輝形象，也按下不表。匆匆趕來的愛蓮娜知道是女兒安排了丈夫與露西會面，便冷冷地讓女兒離開——第一家庭已然分崩離析。

此刻，離羅斯福開始其第四個總統任期僅三個月。與威爾遜（Woodrow Wilson）一樣，羅斯福的執政生涯中相當一段時期處於「病夫治國」狀態，疾病帶來的肉體痛苦和精神失調，極大地破壞了他們的治國能力，但這兩位總統卻不由分說地將二十世紀上半葉定義為「威爾遜－羅斯福時代」，他們執政的時期加起來超過了二十年之久。

羅斯福非常喜歡當總統，他曾對一位朋友說：「如果可能，你願意當總統吧？所有人都願意吧？」（註1）一九四四年七月，病入膏肓的羅斯福用一種極為矯情的語氣向國人公告其參選決定：「如果國會提名我，我就會接受。如果人民選擇我，我就義不容辭。就我個人而言，我並不想競選，但作為一名優秀的戰士，我重申——我將接受並繼續擔任總統之職。」他在紙上寫下這段話時，雙手顫抖不已，以至於手上香煙的煙灰如雨散落在辦公桌上。

這一幕，就連稱頌羅斯福的歷史學家杰伊・溫尼克（Jay Winik）也不禁如此評論說：「倘若就其本性而言，他就是一個偽善的陰謀家與欺騙者，但同時他對追求不朽的聲望又有著無可匹敵的意志與根深蒂固的使命感。」

在二十世紀的美國總統中，羅斯福的實際成就與其獲得的歷史評價差距最大，兩者甚至背道而馳。支持羅斯福的人聲稱，羅斯福創建了「美利堅第二共和國」，羅斯福新政以及民主黨延續二十年的執政是「美國政治由過去走向當今和未來的關鍵轉折點」，其制度模式一直延續到今天，在此過程中，「新生的共和國在不斷詮釋著自由的涵義和特徵。」（註2）

質疑者則指出，羅斯福獨裁式的統治貽害無窮，其新政製造出一個由龐大的公共赤字所支持的龐大政府官僚體系，棄絕了美國建國時所秉持的原則，並違反了憲法「嚴格限制政府干預經濟」的精神，美國因此由一個根據不變之真理的「法治」國家，變成一個隨從大眾趨勢的「人治」國家。

「對美國的前途缺乏信心，又沒有明確的思想指導，就愈發使得人們崇信大人物的神奇力量。在美國任何自由主義復興運動的神話中，羅斯福肯定會是壓倒一切的形象。但是，如果一味滿足於個人仁慈、個人安排，充分良好的意願和一個月一個月的臨時安排，而不去試圖對世界上正在發生的事情有一個更全面更系統的理解，那就會產生極其危險的後果。」（註3）

羅斯福破壞了國父華盛頓（George Washington）開創的總統只能任兩屆的不成文的傳統，成為美國歷史上唯一四次當選，且將總統權力擴大到連國王也自歎不如的總統。

羅斯福比他的醫生更知道其身體狀況不可能完成第四個任期，但還是使用種種陰謀詭計剪除民主黨內的競爭對手，使自己成為當仁不讓的候選人，而且他向公眾隱瞞病情，這是對選民的欺騙。其理由卻冠冕堂皇：現在是戰爭期間——從一八六四年之後，美國從來不曾在戰爭期間舉行大選，戰爭進行中「換帥」是非常危險的。

這當然是一種自欺欺人的托詞——羅斯福死後，總統職位由毫無處理國際事務及戰爭經驗的副總統杜魯門（Harry S. Truman）接任，美軍照樣在歐洲和亞洲戰場上勢如破竹。沒有了巨人般的羅斯福，美國的內政和外交並未出現危機，一切仍然有條不紊地推進。

此後，出於維護憲政民族、以防止再次出現羅斯福那樣「永遠當選」的總統之考量，國會通過了憲法第二十二修正案，明確限定總統最多只能任兩屆共八年。（註4）

史上最龐大的政府，以及「通往奴役之路」的計劃經濟

一九二九年十月二十四日，紐約股市出現大崩盤，這一天也被稱為是大恐慌和大蕭條的第一天。位於百老匯街上的紐約證券交易所外，傳來一陣詭異的吼叫聲，一群人立即圍攏聚集。警察局長格羅夫・華倫意識到情況有異，立即派遣一支特警隊前往維持秩序。有一個人觀察到群眾的表情像在說，「沒有比這種恐怖的懷疑氣氛更折磨人的了。」同一天，十一個在股災中變得身無分文的投機者跳樓自殺。（註5）

羅斯福在大選中擊敗爭取連任的胡佛（Herbert Hoover），僅僅因為他「不是胡佛」，掙扎在困窘中的人們相信他可以點石成金，拯救萬民於水火之中。羅斯福從胡佛手中接到的是一艘快要沉沒的巨輪，他迅速展開史無前例的新政計畫，他說：「我向你們承諾，也向自己承諾，要為美國人民創造新政。」

其實，羅斯福的新政措施，很多並不「新」，多半是胡佛此前已經在做的，只是羅斯福推出了「升級版」而已。胡佛是個社會工程師，羅斯福是個社會哲學家，但兩人都不理解大蕭條的本性，也不懂得如何療救，兩人的努力都只不過起到了延長危機的作用。

二十世紀美國最重大、最持久的神話，就是羅斯福新政將美國從大蕭條中解救出來。羅斯福宣稱：「我國需要，而且除非我對它的氣質理解不正確，我國也迫切要求不斷進行大膽的試驗。選擇一種方法進行試驗，這是人之常情。失敗了，就坦率地承認，然後再選擇另一種方法去試驗。這裡最為重要的是，要去試驗。」

含著金湯匙降臨人世的羅斯福，不用承擔試驗失敗的罪責，即便不當總統，他也可以回到父母留給他的堪比歐洲國王的皇宮的、僱用近兩百名奴僕的莊園。

羅斯福如此自信，他並不知道他對「美國氣質」的理解完全錯了：建國者和立憲者們最反感的就是魯莽的、將社會拿來當小白鼠做試驗的激情，保守主義者從不輕言大刀闊斧的試驗和改變。在此意義上，新政的核心不是一種哲學而是一種氣質。這種氣質最本質的東西是羅斯福的信心，他覺得即使在不熟悉的領域中行動，也不會錯。

從經濟專家的角度來看，這種自信有時近乎於發了瘋。有一次，羅斯福忽然揚起頭，對幕僚們笑著說：「我曾用金本位做試驗，徹頭徹尾地失敗了。那我為什麼不能用銀本位制進行一下試驗？」幕僚們面面相覷。

在羅斯福看來，資本主義失敗了，這為實行政府所有制和政府干預經濟的新實驗敞開大門。新政立基於「政府規劃對經濟的復甦是必要的」這一觀點，在一定程度上，是建立在凱恩斯主義的信念之上：流水般花出政府的錢，昏天黑地地創造政府合同提供的工作機會，然後讓消費者盡可能多地購買。

新政的一攬子經濟政策強調兩大原則：第一，制定宏觀經濟計劃。政府作為經濟的一個主要行為者，制訂資本和勞動的運行條件，對經濟的各個領域進行直接干預。第二，實施社團主義經濟模式。新政的計劃性與蘇聯的「五年計畫」和義大利的社團主義非常相似，正如亨利・華萊士（Henry A. Wallace）所言，新政及新機構具有「國家社會主義」的傾向。

羅斯福的智囊們都非常熟悉義大利和德國的獨裁經濟模式。他們將這些獨裁國家的經濟模式作為新政方案設計的思想來源和參考依據。（註6）

羅斯福政府投入一百零五億美元在公共工程上，外加二十七億美元在創立企業上，一度僱用八百五十萬人力，建造了不計其數的公共建築、橋樑、飛機場、公路、下水道、公園、運動場和水庫。羅斯福與希特勒（Adolf Hitler）幾乎同一時間經過選舉上台執政，但德國的大型公共建設領先於美國。

美國的高速公路工程師們認真研究了希特勒在德國建設的高速公路，然後如法炮製：「隧道和高架設計的非常有現代感，裝飾藝術和公共事業振興署建築上的現代浮雕令人震撼，象徵國家的巨大勝利。」這種讚賞儼然是納粹的語言風格。

羅斯福為了提供失業救濟與復甦經濟，成立了至少六十九個新的聯邦機構，以此對工業、經濟和銀行體系進行全面重構。這些機構的名字都用字母縮寫來表示，又稱「字母機構」，如：公共事業振興署（WPA）、國家復興管理局（NRA）和農業調整管理局（AAA）等。羅斯福發起的一些計畫及掌握無限權力的部門，如聯邦存款保險公司（FDIC）、田納西河谷管理局（TVA）以及證券交易委員會（SEC）等，很快在國家的工業和商貿中扮演重要角色。

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早在一七七六年，古典經濟學奠基人亞當・史密斯（Adam Smith）告誡說，不要採取壟斷價格的做法。按照美國傳統的自由市場制度，企業通過競爭和創新來銷售各自不同價格、不同檔次的產品，但這一制度被羅斯福新政顛覆。意在促進工業復甦的《國家工業復興法案》，被羅斯福任命為全國復興總署負責人的退役將軍休・約翰遜（Hugh S. Johnson）說，它是「神聖的事物……是自耶穌基督以來最偉大的社會進步。」（註7）

耐人尋味的是，休・約翰遜本人是一個投資和經營的失敗者。他試圖用軍事化的方式管理經濟。他為該機構設計了一個軍事標誌：一隻藍色的鷹一爪緊握齒輪，另一爪緊握一束閃電。他試圖沿用戰時的比喻來動員消費者：「這一次，在家勞作的主婦而非身穿制服的士兵，將拯救我們的國家……家庭主婦發起衝鋒的時刻已經來臨。」

然而，這個官僚主義的機構並未幫助到許多小企業主。在羅斯福隨後發表的私人言論裡可以很清楚地發現他也認為全國復興總署令他「十分頭疼」，而總署的一些政策「非常錯誤」。（註8）這些政策錯了何處呢？羅斯福不敢說出的真相是：它們極大地破壞了自由市場機制，政府粗暴干涉企業生產和銷售的各個環節，包括產品定價。

羅斯福執政期間，聯邦政府的規模迅速膨脹，超過美國歷史上任何一個時期（威爾遜亦望塵莫及），聯邦政府成為世界上最大的僱主——它的大部分僱員是終身職。

羅斯福的商務部長瓊斯（Jesse Jones），非官方頭銜是「美國的經濟皇帝」，他領導著聯邦貸款署、聯邦國有抵押公司、進出口銀行、聯邦住宅管理局、人口普查局、民航管理委員會、專利局、海岸和大地測量局。在民主社會，此前從來沒有哪個人擁有過這麼多的公權力，自然而言，瓊斯管理的每個部門都迅速陷入低效和腐敗之中。

羅斯福為農業設計的計畫《農業調整法案》，帶來很多農民無法購買生活必需品、南方農場主為了休耕解僱佃農、相應管理部門膨脹等嚴重後果。它給農業造成嚴重傷害，讓超過兩百萬農民失業，農場主「發現自己的境況實際上更壞了。」

羅斯福的新政計畫基本上都不管用。在新政實施期間，美國的失業率一直維持在百分之十八的高位上，到一九三八年仍有五分之一的人失業。一九三七年，又發生第二次經濟危機，經濟滑到一九二九年的水平線之下。直到一九四一年，美國製造業的產值仍低於一九二九年的水準。到二戰爆發為止，美國經濟仍未完全復甦。

「恢復的過程」只是在戰爭到來時才出現。讚賞羅斯福新政的左派歷史學家吉爾・萊波爾（Jill Lepore）也承認，在羅斯福第一個任期結束時，衰退開始了。「經濟衰退比大蕭條更引人注目。」《時代》雜誌報導說，工業生產比前一年夏天下降了百分之三十五，是「美國商業和金融史上最迅速的下降」。智庫已經沒有了主意。有位民主黨議員說：「我們已經把所有的兔子從帽子裡拉出來了，再也沒有兔子了。」（註9）

即便是認同羅斯福新政的歷史學家艾拉・卡茨尼爾森（Ira Katznelson）承認：「在新政實施過程中，美國政府為了換取政策的順利推行，在追求道德倫理方面做出了大量犧牲和讓步。」這種舉重若輕的批評無法掩飾更多真相——羅斯福的樂觀主義和作為總統的能量，常常用在不得人心的事情上：關押不服從《國家工業復興法案》的人，清除反對其集權的南方保守派民主黨人。

他用徵收所得稅的權力打壓政敵和收買政客。柯立芝（John Coolidge）和胡佛時代的財政部長、億萬富翁梅隆（Andrew Mellon）即是其迫害的對象之一。梅隆反對新政，羅斯福命令國稅局對其展開特別調查。梅隆被宣判無罪，卻直到臨終前都屈辱地奔波於法庭之上。一個人憑著自己的良心，長期而忠實地為國效力，到頭來卻受到這樣明目張膽的迫害，此事給羅斯福在商業金融菁英當中的聲望帶來莫大的損害。（註10）

州權被踐踏，州淪為嗷嗷待哺的小雞，聯邦政府成為予取予奪的母雞。羅斯福通過設立並操縱聯邦工作崗位，分配給各地的財政補貼，強化選民對他的支持，這是他在四次總統大選中大獲全勝的秘訣。以尚待開發的西部地區而論，一九三二年，羅斯福拿下西部所有州，在後面三次競選中以絕對優勢贏得太平洋沿岸各州。他在選舉中擁有強大實力的因素之一，就是穿越大陸、從華盛頓而來的金流。這種政治－經濟格局一直影響到今天——整個太平洋沿岸都是深藍州。

羅斯福給予知識分子和藝術家各種補貼，通過為政府引入一個「智囊團」，確保知識階層對民主黨的忠誠。政府在公共事業振興局的主持下，聘請了超過七千名劇作家、攝影師、歷史學家和作家，為「聯邦作家計畫」和「聯邦戲劇計畫」工作，在此之前，唯有蘇聯政府「保養」了大批作家藝術家。一個始終可以確定的事實是：如果你拿彼得的錢給保羅，你一般可以指望得到保羅的選票。這是一種變相的賄選，後來成為民主黨人屢試不爽的招數。

羅斯福成功地以新政吸引選票，將民主黨打造成真正的「多數黨」。很多民主黨政客成了羅斯福的信徒，比如日後成為總統、推動六十年代的新政「偉大社會」計畫的德州參議員林登・詹森（Lyndon Baines Johnson），他在競選國會議員時印上了「富蘭克林・D和林登・B」的標語。（註11）

他無意處理種族隔離制度，卻以「麵包和肉」的承諾得到黑人的選票。從歷史上看，美國黑人都一致支持林肯（Abraham Lincoln）的共和黨，然而，到一九三六年，深受大蕭條之苦的黑人開始將目光轉向華盛頓、轉向羅斯福。羅斯福用花言巧語和實際的好處，建立了一種包括許多少數派在內的新的聯盟。天主教徒、猶太人、黑人、西部人、南部人以及工會成員——所有這些人都被歡迎成為新政裡的多數派。（註12）

連美國共產黨也支持羅斯福新政。美共總書記白勞德（Earl Russell Browder）提出「跟著羅斯福走，一切服從羅斯福」這樣肉麻的口號，在一九三六年大選中積極為羅斯福拉票，後來被稱為「白勞德主義」。白勞德當然是聽從共產國際的命令——在一九三五年的「共產國際」七大上，決定在全球範圍內成立「反法西斯反戰人民陣線」，暫時不在西方國家內部煽動無產階級革命。

歷史學家克米特・麥肯齊（Kermit E. McKenzie）指出，美國共產黨支持羅斯福是「一個富有想像力的、靈活的戰略和戰術方案，允許共產黨人利用愛國主義的象徵，承擔國家獨立的捍衛者的角色。以不要求結束資本主義作為讓步，來團結所有反法西斯的力量。」

胡佛敗選之後，成為羅斯福新政的激烈批評者，他評論說，新政的激進主義特徵可以歸結為「政府對每個城鎮、每個村莊每個星期內人們每一天的日常生活進行了管制」，這說明「自殖民時期以來，美國所見證的一切自由精神均受到最嚴重的侵犯。」共和黨議員弗蘭克・古勞瑟批評說，「與《全國工業復興法案》授予總統的權力相比……最大的獨裁者墨索里尼有點像古埃及的木乃伊了」，這一法案「使美國的企業俄羅斯化了」。

共和黨人約翰・塔伯強調，這一法案「對於希特勒和他的獨裁者同肯定具有強烈的吸引力。」密西根州的共和黨參議員阿瑟・范登堡（Arthur Vandenberg）欲擒故縱地說：「我不認為總統有任何效仿墨索里尼（Benito Mussolini）或者史達林（Joseph Stalin）的念頭，但我從他嘴裡聽到的發言卻和那些人所說的東西並無二致。」（註13）

從某種意義上說，羅斯福甚至推翻了《獨立宣言》。羅斯福認為，權利是政府所授予的，並且可以由政府來重新定義。然而，這正是國父們所否定的理念，國父們認為權利只能是上帝賜予的。實際上，羅斯福的大政府和國家主義政策，更符合墨索里尼的法西斯黨的觀念秩序——「是我們首先主張，文明的形態越複雜，個人自由也必定變得越受限制。」這註定了是一條「通往奴役之路」。

政治經濟學家海耶克（Friedrich Hayek）指出，一項維護個人自由的政策是唯一真正進步的政策，最重要的是解放個人的創造力，而不是設計更多的機構去「指引」和「指揮」他們——也就是說，要創造有利於進步的條件，而不是去「計畫進步」。（註14）

幸運的是，美國具有自我糾錯和自我修復的能力。經過羅斯福及其繼承人杜魯門的長期執政之後，人們厭倦了民主黨。一九五三年，共和黨人艾森豪（Dwight Eisenhower）當選美國總統，為羅斯福新政畫上最後的句號，也讓美國懸崖勒馬、回歸正途。

註釋

註1：麥克菲爾森：《總統的力量》，頁230。

註2：杰伊・溫尼克（Jay Winik）：《1944：羅斯福與改變歷史的一年》，（桂林）廣西師範大學出版社，2018年版，頁653。

註3：理查德・霍夫施塔特：《美國政治傳統及其締造者》，頁419。

註4：該修正案於一九四七年三月二十一日由美國國會批准提交各州認可，並於一九五一年二月二十七日得到足夠數量的州批准而生效。該修正案包括兩款條紋。第一款：無論何人，當選擔任總統職務不得超過兩次；無論何人，在他人當選總統任期內擔任總統職務或代理總統超過兩年，不得當選擔任總統職務超過一次。但本條不適用於在國會提出本條時正在擔任總統職務的任何人；也不妨礙本條在一屆總統任期內生效時正在擔任總統職務或代理總統的任何人，在此屆任期結束前繼續擔任總統職務或代理總統。第二款：本條除非在國會將其提交各州之日起七年以內，由四分之三州議會批准為憲法修正案，不得發生效力。

註5：約翰・高伯瑞（John Kenneth Galbraith）：《1929：大崩盤》，（台北）經濟新潮社，2009年版，頁154。

註6：艾拉・卡茨尼爾森（Ira Katznelson）：《恐懼本身：羅斯福新政與當今世界格局的起源》，（太原）書海出版社，2018年版，頁318。

註7：伯頓・W.小福爾索姆：《羅斯福新政的謊言》，頁56-57。

註8：埃里克・勞赫威（Eric Rauchway）：《大蕭條與羅斯福新政》，（南京）譯林出版社，2018年版，頁83。

註9：吉兒・萊波兒：《真理的史詩》（中），頁628。

註10：保羅・約翰遜：《美國人的歷史》（下），頁32-33。

註11：吉兒・萊波兒：《真理的史詩》（中），頁602。

註12：威廉・J.本內特：《美國通史》（下），頁116。

註13：埃里克・勞赫威：《大蕭條與羅斯福新政》，頁111。

註14：海耶克（F. A. Hayek）：《通往奴役之路》，（北京）中國社會科學出版社，1997年版，頁226-227。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航