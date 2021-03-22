獨裁者變奏曲（三）：美國史上唯一加冕的國王，權力不受約束的「戰時總統」小羅斯福

「戰時總統」：美國歷史上唯一加冕的國王

羅斯福（Franklin D. Roosevelt）是操縱人心的大師，他比嚴肅而待人冷漠的威爾遜更加「親民」，或者更準確地說，善於營造親民形象。威爾遜（Woodrow Wilson）的臉微長而窄，拘謹而高傲；羅斯福的臉大而圓潤，時常帶著伯父般的慈祥和笑容。

羅斯福用娓娓道來的「爐邊談話」等方式與民眾建立起了一種貌似親密的關係，他是比希特勒（Adolf Hitler）更早運用新媒體——廣播——蠱惑人心的政客，他在電台裡說話時，散發輕鬆的親和力和現成的魅力，他顯得知識淵博、耐心、心地善良、目標堅定，他說話時帶著「友善的平靜」。（註1）

他靠煽動平民對資本家的仇恨，讓平民以為總統是他們之中的一員——有人說：「只要那個人在收音機裡講話，他的聲音、他的真誠和他的表達方式，就能把我融化。」一名產業工人用他自己的語言表達心聲：「羅斯福先生是白宮中迄今為止唯一能明白我的老闆是個狗娘養的總統。」（註2）他們的感覺當然錯了。

羅斯福新政的「成功」讓多數美國民眾相信：自由市場的觀念過時了，美國需要的，是新的政府管控、社會保障和政府支出項目；分權的觀念也過時了，美國需要一個集權的總統，權力集中才能辦大事——近八十年之後，「歐巴馬（Barack Obama）新政」即是對羅斯福新政東施效顰的敗筆。

但是，羅斯福仍對其集權地位和集權程度不甚滿意——如果與希特勒、墨索里尼（Benito Mussolini）和日本天皇相比，這種不滿意確實是可以理解的。

與威爾遜一模一樣，羅斯福以讓美國避開歐戰為其重要選舉口號，「我國的政策不是要走向戰爭，我們政策的唯一目標就是要使我國和我國人民避開戰爭」；但他偏偏以帶領美國邁向比一戰更慘烈的二戰，而成為國家英雄及半個獨裁者，而且，從某種意義上說，他刻意用參戰掩飾其新政的失敗——一旦實行戰時經濟政策，一切經濟困窘必將迎刃而解。

一九三八年十一月，距離國會通過《公平勞動標準法》不過數月，羅斯福私下裡告訴他的財政部長小亨利・摩根索（Henry Morgenthau Jr.），世界滑入戰爭泥潭這件事，不僅總體而言可能對美國有利，更能讓民主黨在政治上佔得先機。

羅斯福說：「這些海外軍火訂單將為這個國家帶來繁榮，而只有我們能為美國帶來繁榮的情況下，民主黨才能贏得選舉。」可見，相比於戰爭帶來的災難，他更在意選舉的勝利。幾年後，羅斯福帶領美國走向戰爭，他告訴記者說，自己已經「不再喜歡『新政』這個術語」，現在他最喜歡的詞語是「得勝」。（註3）

羅斯福的新政措施未能復興美國的經濟，他的最後的法寶就是戰爭。戰爭使得聯邦政府官員可以直接僱用美國民眾，而沒有細想這種做法是否和以工代賑一樣，在背離「美國道路」。聯邦指出佔美國國內生產總值的比例，從一九三八年的百分之八猛升到一九四三年的百分之四十。

無論就財政支出的規模還是僱用勞動力的數量，美國政府為贏得戰爭所投入的，都要勝過為應對大蕭條所投入的。到一九四三年，美國的失業率終於回落到一九二九年的水平以下——救了羅斯福的，不是新政，而是戰爭。（註4）

在新政體制下，美國知識分子的話語立場出現了令人窒息的一致局面。自由漸進主義在美國已被認可的思想中一統天下，受到大眾的高度讚揚。羅斯福的撰稿人、智囊團和朋友們幾乎不會有不一致的意見。他們一直在告訴總統（他們也告訴彼此）他（或他們）想聽到什麼。這種習慣最終剝奪了人們獨立思考的必要。他們確實不習慣深謀遠慮了。

與此同時，保守主義者被妖魔化為法西斯的同路人。受到羅斯福政府打壓的異見者群體包括「美國第一委員會」（AFC）。該委員會的成員致力於讓美國避免加入另一場野蠻的歐洲和亞洲戰爭。

軍事專家漢森・鮑德溫（Hanson W. Baldwin）是其中的一員，他在《二戰中的大錯誤》一書中寫道：「毫無疑問，允許乃至慫恿世界上兩大專制政體互相打鬥以至於精疲力盡，這是符合英國、美國和世界的利益的。這麼一場爭鬥，其結果是削弱共產主義和納粹主義的力量，這只能有助於一個更加穩定的和平局面的建立。」

該委員會擁有八十五萬成員以及數百萬支持者。後來出任總統、此時還很年輕的約翰・甘迺迪（John F. Kennedy）和傑拉爾德・福特（Gerald Ford）皆是其支持者。羅斯福發起了一場對該組織的迫害運動，三番五次求助於聯邦調查局和國稅局，甚至將這些愛國者打成納粹的支持者。（註5）

其實，羅斯福和左派們一度是法西斯的同路人——一九三三年，墨索里尼的航空部長、法西斯空軍元帥、義大利利比亞殖民地總督巴爾博（Italo Balbo）訪問美國，受到盛大歡迎，羅斯福夫婦在白宮為之舉辦午餐會。美國駐義大使雷肯里奇・朗——他是威爾遜在普林斯頓大學的同班同學——向墨索里尼轉達了「羅斯福總統對於巴爾博將軍及其隨行人員精彩飛行表演的羨慕和欽佩之情。」兩年後，朗特意訪問特里波利，授予巴爾博由國會審批、羅斯福核准的「美國傑出飛行十字勛章」。

羅斯福在日本偷襲珍珠港事件中扮演的角色耐人尋味：關於他事先從不同的情報渠道得知日本的偷襲計劃，命令航空母艦離開珍珠港的傳說，至今無法證實。但這個細節是真實的：一九四一年十二月六日，羅斯福得到截獲的日本密電，並告訴助手哈瑞・霍普金斯（Harry Hopkins）：「這意味著戰爭。」他卻沒有及時警告駐守夏威夷的海陸軍將領。

另一個細節也是真實的：在珍珠港事件發生的十天前，戰爭部長亨利・史汀生（Henry Stimson）在日記中有一段陳述——他與羅斯福見過面，討論迫在眉睫的日本將發動戰爭的證據，問題是「我們應該如何操縱他們（日本人），讓他們打響第一槍，而又不會給我們帶來太大危險。」

史汀生後來面對國會質詢時說，等待敵人「跳到你身上、拿到主動權」是危險的；不管怎麼說，「讓日本人開第一槍，我們意識到為了得到美國人民的全力支持，這是可取的……應該讓每個人思想上對於誰是侵略者毫不質疑。」他的這番解釋不足以慰藉在那場偷襲中喪生的兩千三百三十五名軍人和四十九名平民的家人。

一旦參戰，羅斯福就成了權力更不受約束的「戰時總統」。

《紐約時報》評論說，隨著美國宣布參戰，人們廣泛意識到，當時的形勢的確需要「解除對總統權力的限制」。羅斯福公然恐嚇國會，如果戰爭的威脅迫使他立即採取行動，他將不會再給眾議院和參議院選擇的機會，並聲稱總統有權不執行國會的決定或繞過國會直接採取行動。

對此，共和黨領袖、參議員羅伯特・塔夫脫（Robert Taft）告誡人們，必須防止「總統一人的絕對獨裁」以及「將國會變成一個不具有立法權力的空殼」，國會應當考慮拒絕接受這樣的原則和信條，「如果總統未經立法機構批准行使這些權力，我將毫不猶豫地建議每一位美國民眾，出於自己的愛國義務，拒絕服從總統利用這些權力發佈的任何行政命令」。

共和黨人考文尖銳地指出，總統要求的至高無上的權力取決於其本人於人民之間的某種特殊關係，「這樣一種信條，與戰爭所堅持反對的法西斯獨裁原則有著緊密的姻緣關係。」

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戰爭開打時，羅斯福已不具備「戰時總統」必備的身體健康。他的心臟腫大，血管阻塞。一九四四年五月，進攻歐洲之前，他「每天躺在床上十八個小時，起床時間只有六個小時」。但他堅持認為，只有他才勝任美國總統的職位，而且他生來就是總統。

羅斯福身邊環繞著一群新聞記者，他們親眼目睹了總統身體狀況急劇惡化。但他們不願報導，不想對美國人民透露一絲一毫——左派媒體的撒謊並非始於今日，這些記者背叛了基本的職業道德。不僅記者如此，醫生也如此。

白宮主任醫師邁克・麥金太上將對總統的病情守口如瓶——與威爾遜一樣，羅斯福認為授予自己的醫生上將軍銜並無不妥。麥金太知道總統已病入膏肓、藥石枉然，與其說他能妙手回春，不如說他的工作是如何讓總統的身體狀況瞞過公眾乃至總統的家人。（註6）

這場史無前例的世界大戰永遠改變了世界，也改變了美國。戰爭期間，美國將軍事技能、科學研究和企業管理有機結合起來，熟練掌握了實施「無限戰爭」的藝術。為了表現出民主國家具備應對最大挑戰和問題的能力，美國學會了將整個國家視為一個高度凝聚的企業，一家組織嚴密的公司，以超乎想象的規模，對國家的經濟、社會和軍事動員進行統一監管。

總體而言，美國進入了「羅斯福時代的軍事獨裁主義」。應急政體、所實施的各種措施、行政權力的高度集中、審查制度、宣傳制度、監視制度、對常規制度程序的破壞、對背叛行為的無端懷疑、強制性計劃與社團主義行為、無節制的暴力行為等，使得美國淪為「一個統一的技術實體」。就連支持羅斯福的歷史學者都不得不承認，「美國政治體制的運行實際上出現了嚴重的失序問題」。（註7）

與歷史上那些專制君王一樣，羅斯福不願放權給任何人，包括最親密的顧問，他跟威爾遜一樣，沒有真正的朋友。即便身體衰殘，仍要事必躬親。歷史學家浦洛基（Serhii Plokhy）指出：「羅斯福是帝制總統的真正創始人，一手主導外交政策，把國務院貶為只是執行白宮制訂的外交政策的工具。結果是，不僅美國外交政策和羅斯福及其世界觀緊密結合，而且除了總統之外，再也沒有人有能力進行外交運作。」

作為權力無邊的「戰時總統」，羅斯福在外交和內政方面至少犯下兩個不可饒恕的錯誤，釀成重大人道主義災難。

羅斯福犯下的第一個大錯是：他下令國務院，在相當長一段時間內拒絕接收猶太難民，而且無視數百萬猶太人正在被納粹屠殺的事實。戰爭期間，美國只接納了三名猶太難民，羅斯福在面對這個數據時只好承認將猶太難民視為安全隱患的想法太過「刻薄」。

波蘭地下黨領袖卡萬斯基好不容易獲得訪問白宮的機會，他告訴羅斯福：「一百八十萬波蘭猶太人已經遭到屠殺。」羅斯福揶揄地詢問：「這個數字是否準確？」卡氏回答說：「我確信這一數字沒有絲毫水分。我們地下組織可以肯定，德國人打算消滅歐洲所有猶太人。」詳實的一手報告把素來活力四射的羅斯福驚得呆若木雞。兩人交談了一小時十五分鐘，超過預定的三十分鐘。

羅斯福請卡氏轉告波蘭地下黨：「白宮是你們的朋友。」羅斯福的熱情讓卡氏大為感動。但當卡氏走出白宮時，波蘭駐美大使提醒他：「總統的話不過是些陳詞濫調。」事實證明，確實如此。

羅斯福的不作為就是犯罪。《新共和》雜誌評論說：「民主國家未能做出任何持續、堅決的努力以化解大屠殺的危機，這是人類文明史上最大的悲劇之一。」國務院的不作為，是秉承羅斯福的旨意。

對此，猶太裔財政部長摩根索感到心灰意冷：「等你們的研究有了結果，你們會發現我們今天的態度跟希特勒沒什麼兩樣。」其顧問蘭多夫・保羅所指出：「我不知道我們有什麼臉面批評德國人殺人，我們不正在幹同樣的事情嗎？這在法律上稱為『等罪』。」

另一位顧問赫伯特・加斯頓說：「我們沒有朝他們開槍，但我們別人充當劊子手，任憑他們挨餓受凍而死。」摩根索的助理、律師杜波依斯起草了一份題為《美國政府縱容猶太大屠殺》的備忘錄——這是美國歷史上最重要的備忘錄之一。該備忘錄指出：「國務院的不作為、共謀或蓄意阻撓（甚至直接反猶）的行為是美國的國恥……我們還是直接拿掉自由女神身上的勛章，熄滅金色大門旁邊的明燈吧。」這份備忘錄可以起另一個標題《大屠殺共犯羅斯福》。（註8）

羅斯福犯下的第二個大錯是：他下令關押大量無辜的日裔美國公民。先後兩次的《戰爭授權法案》賦予羅斯福的權力遠遠大於其在新政緊急時刻獲得的權力。從一九四一年十二月七日到一九四四年十月，十多萬日裔美國人被剝奪司法聽證、人身保護和其他憲法予以保護的權利，他們被破舊擁擠的列車運送到倉促建在荒無人煙的內陸地區的十個「拘留營」。

「拘留營」裡生活設施簡陋，沒有個人隱私保護，提供的食物勉強能夠維持生命，醫療條件參差不齊。羅斯福曾兩次稱「拘留營」為「集中營」。作為超越憲法規定的「赤裸裸的獨裁」的專政對象，所有被押人員都一一受到審訊。

國會和最高法院在羅斯福和軍方的淫威下對此保持沉默，甚至與政府串通起來推動排日運動——國會在聽證會上接納了一名管理人員的謊言，聲稱「那些在拘留營被收押的日裔美國人生活得過於輕鬆舒適。」（註9）

美國憲法卻不能保護無罪的美國公民。美日混血的雕塑野口勇自願前往位於科羅拉多州波士頓的集中營——那個集中營建於印第安人保留區內，由印第安人事務局負責管理，這是歷史的巧合嗎？在那裡，每一個人都有一個編號，而不是一個名字。

出生於貴格會教徒家庭的華盛頓大學畢業生、日裔的戈登・希雷巴亞什，是一位有良知的反抗者，他拒絕前往拘留營，結果被關進監獄。他想方設法上訴到最高法院，最高法院駁回其上訴，聲稱原判決不涉及種族歧視。（註10）

羅斯福有一句名言：「我們最大的恐懼就是恐懼本身。」然而，在對待日裔美國人問題上，他成了被自己否定的對象。

羅斯福政府對日裔美國人的迫害，是美國歷史上除了對印第安人的屠殺和對非裔的種族歧視之外，第三大嚴重的種族迫害。

註釋

註1：吉兒・萊波兒：《真理的史詩》（中），頁586。

註2：麥克菲爾森：《總統的力量》，頁230頁224。

註3：埃里克・勞赫威：《大蕭條與羅斯福新政》，頁129。

註4：埃里克・勞赫威：《大蕭條與羅斯福新政》，頁120。

註5：托馬斯・武茲（Thomas E. Woods）：《另類美國史》，（北京）金城出版社，2008年版，頁166-167。

註6：約翰・盧卡斯（John Lukacs）：《美國的崛起：1945年美國的崛起與現代世界的誕生》，（北京）新世界出版社，2016年版，頁69-70。

註7：艾拉・卡茨尼爾森：《恐懼本身：羅斯福新政與當今世界格局的起源》，頁473-474。

註8：杰伊・溫尼克：《1944：羅斯福與改變歷史的一年》，頁390。

註9：艾拉・卡茨尼爾森：《恐懼本身：羅斯福新政與當今世界格局的起源》，頁460-461。

註10：布魯斯・卡明思（Bruce Cumings）：《海洋上的美國霸權：全球化背景下太平洋支配地位的形成》，（北京）新世界出版社，2018年版，頁317-318。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航