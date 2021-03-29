獨裁者變奏曲（四）：沒活到二戰結束的小羅斯福，與史達林一起統治「美麗新世界」？

與史達林一起統治「美麗新世界」？

在第二次世界大戰的第一年，法國哲學家西蒙娜・韋伊（Simone Veil）寫道：「一群人為了捍衛一個正義事業拿起武器，由此所獲得的勝利並不一定是正義的勝利；決定勝利正義性多少與否的並不是人們拿起武器所捍衛的那個事業，而是刀槍入庫之後所確定的秩序。」

羅斯福（Franklin D. Roosevelt）沒有活到戰爭結束，但戰後的秩序是其規劃的，他為其錯誤的外交政策付出高昂代價，不僅從地緣政治、即使在道德或人命上而言，都是十分高昂的。他的一部分犧牲落在言辭面，但另一部分則把民主信仰的本質全都賠上去，他讓這場偉大的反法西斯戰爭的正義性大大降低，他的罪過遠大於威爾遜（Woodrow Wilson）。

羅斯福是一個傑出的政治戰術家和公共關係大師，在激勵美國人民追求偉大目標上出類拔萃。然而，除了打贏戰爭這個顯而易見的目標之外，對於這些偉大目標究竟應該是什麼，他心裡並不清楚。他缺乏邱吉爾（Winston Churchill）的透徹和洞察力。他與威爾遜一樣，是一個淺薄的世界主義者，對於全球政治戰略極其天真。

像他那個時代很多知識分子一樣，羅斯福傾向於根據其表面價值來看待蘇聯——一個熱愛和平的「人民民主政權」，真誠地渴望全世界工人階級能有更好的狀況。他派駐莫斯科競選資助者戴維斯描述說：「史達林（Joseph Stalin）極其聰明和溫和，孩子們喜歡坐在他的膝蓋上，狗會悄悄地靠近他。」於是，羅斯福相信，史達林會與之攜手合作，為一個民主與和平的世界而工作。

在對蘇聯的政策上，羅斯福背叛了恩師威爾遜。對於布爾什維克的否定態度，不僅是威爾遜之後歷屆美國政府的共識，而且被威爾遜之後的美國總統們——哈定（Warren G. Harding）、柯立芝（John Coolidge）與胡佛（Herbert Hoover）——堅定不移地分享。他們緊隨威爾遜之後，認為蘇聯如同所有「非民主」政府一樣，在本質上都是孱弱的。

一九二一年，共和黨參議員伊萊休・魯特（Elihu Root）提出，假如俄國人不能把自己從非民主政府中解放出來，俄國就必須被開除出文明國家共同體。（註1）

然而，羅斯福上任之後即親自主導與蘇聯建交，開放了「兩個偉大共和國」的關係——這是比季辛吉（Henry Kissinger）更早的、馬基維利式的現實主義外交。蘇聯人答應承認在蘇聯工作的美國人的宗教自由，也同意停止對美國的宣傳攻擊，不再派間諜前往美國從事顛覆活動。實際上，蘇聯的顛覆活動在於他們得到正式承認之後直到其解體從未停止過。

羅斯福第一次見到史達林是在德黑蘭會議上。他拒絕邱吉爾的要求，在三巨頭峰會之前先與之會面並達成共識。反之，羅斯福先安排與史達林會晤。他發現，史達林「感人至深」，「我們肯定會相處得很好」。羅斯福的顧問群大多是社會主義者，華萊士（Henry A. Wallace）就相信，社會主義是由新約聖經衍生出來的。這個理論是根源於對人性的極度樂觀，以及對政府權力的依賴。（註2）

羅斯福似乎更接近史達林的世界觀，而與邱吉爾格格不入。三巨頭在德黑蘭會議上談及戰後如何懲處德國人時，史達林說一定要消滅德國總參謀部，德國強大的軍事實力依靠五萬名軍官，所以要把他們統統槍斃。他說這話時，神情是認真的。羅斯福以一種半是玩笑的口吻回答道，也許「約瑟夫大叔」太過嚴厲，應該槍斃的不是五萬人而是四萬九千人。

然而，邱吉爾義憤地說：「英國議會和公眾永遠也不會容忍發生集體槍殺。」史達林堅持其意見：一定要槍斃五萬人！邱吉爾非常生氣，怒吼道：「我寧可此時此地就被人押到花園裡槍斃掉，也不願讓這樣的可恥的行為玷污我和我國的榮譽。」然後怒氣沖沖地離開會議室。

從此細節中可以看出，被視為老牌帝國主義者的邱吉爾有一種貴族的尊嚴，毫不猶豫地捍衛英國的憲政和法治傳統；而平日裡常常將平等、人道這些美好詞彙掛在嘴邊的羅斯福，在關鍵時刻卻跟史達林、希特勒（Adolf Hitler）一樣視人命如草芥。

羅斯福及其智囊不喜歡英國和邱吉爾，認為邱吉爾是自私自利的資本主義之代表，還擁護帝國主義、實踐老式外交。羅斯福當著史達林的面對邱吉爾說：「你看，溫斯頓，這裡有些事情是你理解不了的。你的血管裡流淌的是世世代代都喜歡征服的民主的血液。我們如今要建立一個沒有偏見、沒有暴力的新世界，一個公平正義的世界。」羅斯福及其助手都相信，在新的世界秩序中不應再有帝國，而新興獨立國家應該把資源和市場開放給全球大國。

過去幾個世紀試驗過的而且總是失敗了的各種權宜方法，如單方面行動、排他性聯盟、勢力範圍、力量均衡等，都已經過時了。邱吉爾的繼任者艾德禮（Clement Attlee）在回憶錄中寫道：「羅斯福並不隱藏他對大英帝國殖民主義的不悅，因為這是他堅信的原則。」（註3）

史達林對這番話頗為感動。史達林有其感動的理由：希特勒早在三零年代初就清楚羅斯福與邱吉爾之間的分歧，但他沒有立足點來利用這一分歧；史達林卻可以從羅斯福與邱吉爾的分歧中獲漁翁之利，尤其當羅斯福盡其最大努力把這些分歧呈現在他面前。這也許是羅斯福最大的失誤。

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戰爭後期，羅斯福並不認為蘇聯力量的上升是威脅，一直將蘇聯當做盟友；而從邱吉爾的觀點看，史達林是競爭者、潛在的敵人。在德黑蘭會議和雅爾達會議上，羅斯福故意冷落邱吉爾、親近史達林，在場的每個人都看在眼裡。以羞辱老朋友為代價，高調公然跟「新歡」調情，這種行為——後果先不論——本身就有點殘酷，而且令人生厭。

歷史學家奈斯比特稱之為「一次失敗的求愛」，批評羅斯福並未重視富於擴張的共產主義所造成的根本威脅。剛離開雅爾達，羅斯福本人也承認其「求愛」失敗了。儘管如此，羅斯福在逝世那一天曾給邱吉爾發去一封電報，勸後者在對下議院的演說中把「一般性的蘇聯問題」放在「盡量次要的位置」。

在對待蘇聯的問題上，羅斯福有一個古怪的想法，認為和一個獨裁政權打交道比與一個具有議會民主的國家打交道要容易。海軍中將麥金泰記載說，羅斯福說過「使事情辦起來最順利的情況是，我只要說服史達林一個人就行了。他不必考慮國會的意見，他講了話就算數。」

羅斯福依賴他與史達林的私人交情，把與史達林的交情看作是美國對蘇聯政策的核心，認為這是繞過美國官僚及所謂蘇聯領導人周圍的強硬派（在羅斯福眼中，史達林不是強硬派！）的最好途徑。羅斯福從未意識到，他有多名助手是蘇聯間諜，史達林掌握了美國所有的重大情資，他卻對史達林的真實意圖一無所知。

羅斯福對史達林予取予求。雅爾達會議之後，史達林屢屢違背承諾，將波蘭、羅馬尼亞和匈牙利等東歐國家共產化。在羅斯福去世前兩個個星期，他哀歎說，史達林破壞了每一個在雅爾達許下的諾言。但他仍對「約瑟夫大叔」保持樂天派想法，他猜測史達林在早年得到的神學院訓練有一些必定還留在其身上：「我認為有某種東西進入他的性格之中，其方式應該是一位基督徒紳士的那種做派。」

羅斯福在雅爾達會議上承認了蘇聯對東歐諸國的控制。英國陸軍元帥蒙哥馬利稱之為出賣東歐的「另一個慕尼黑」。雅爾達會議是「最後的和平會議」，也是冷戰時代許多困難的源頭。羅斯福違背了其原則：同意重劃邊界，沒有徵詢相關政府及民族的意見，強迫千百萬人遷徙。

羅伯特・尼斯貝特在《羅斯福與史達林》一書中指出，雅爾達會議和《歐洲解放宣言》為史達林把東歐各國弄成自家的戰利品提供了道義上的合法性。戰後兩代東歐人被迫生活在共產極權暴政之下。羅斯福還同意違背那些被關押在西方佔領區的、被德軍俘虜的蘇聯戰俘的意志而遣返他們回國，即使這些人會遭到監禁、甚至屠殺。

為了說服史達林對日作戰（其實完全不必要），羅斯福背棄了其盟友中華民國政府，應許蘇聯控制滿洲。由此，史達林在那裡為中共提供了安全的天堂，用繳獲的日本武器乃至美國供應給蘇聯的武器中的剩餘部分，武裝中國共產黨軍隊。在處理亞洲問題上更自信的羅斯福沒有意識到，這是美國失去中國的開端。

在雅爾達會議上，羅斯福被史達林玩弄於股掌之上，這跟其健康狀況不斷惡化有關，更與他對美國歷史境遇的誤判有關——當時很多美國人都有這種誤判。羅斯福以漸進民主進化論的視角審視這個世界，他認為美國處於英國和蘇聯之間，政治上中間偏左——這是羅斯福對於自己政治傾向的真實表述。

然而，羅斯福未能理解，納粹德國和共產主義的蘇聯所奉行的意識形態的本質其實是一致的——儘管雙方殊死搏鬥。

另一方面，正如歷史學家約翰・盧卡斯（John Lukacs）所指出的那樣，羅斯福關於美英與蘇聯關係的相互位置的認識，恰好與真實情況背道而馳：在二戰期間，英國的資本主義色彩已經沒有那麼濃厚了，反而更多地具有了一個集體化、組織嚴密的福利國家的特點。

與之相對是，儘管經過羅斯福新政的改造，美國仍是一個具有高度資本主義特徵的國家，新政對美國固然傷筋動骨，卻沒有換掉「美國之心」。所以，自由資本主義制度的美國與極權主義的蘇聯，注定了要在戰後成為勢不兩立的對手。（註4）

威爾遜的國際聯盟計畫半途而廢，羅斯福及其繼任者杜魯門（Harry S. Truman）卻真的打造了比國際聯盟更龐大的聯合國及一系列與之配套的國際組織。羅斯福對蘇聯的誤判，為包括聯合國在內的國際組織日後的無能與衰敗埋下了禍根：他以為西方國家可以跟蘇聯達成關於和平與公義的共識。然而，蘇俄以及後來的共產黨中國在聯合國及諸多國際組織登堂入室之後，立即對戰後國際新秩序展開日積月累的侵蝕及破壞，使之走向其主要創制者（美國）初衷的反面。

有趣的是，在羅斯福表面上的天真善良背後，有著刻骨的世故與權慾。一九四四年，羅斯福的顧問科恩，在一封長信中提出一個石破天驚的建議，他以跟羅斯福一樣的自由漸進主義的方式，建議羅斯福「為了一個更高的目標」放棄爭取第四個美國總統任期。

他認為，羅斯福應當擔任即將成立的聯合國的「總裁」，也就是說，從美國總統搖身一變成為「全世界的總統」，以此建立一個安全民主世界。因為，對美國人有益的一定對全世界人有益。

然而，羅斯福沒有接受這一「書生之見」，他當然更願意擔任美國總統，他深知這才是世界上有權勢的職位。

註釋

註1：貝恩德・施特弗爾：《冷戰：1947-1991，一個極端時代的歷史》，頁21-22。

註2：戴德理：《延遲的盼望：基督教與美國文化之探討》，頁217。

註3：浦洛基（Serhii M. Plokhy）：《雅爾達：改變世界命運的八日秘會》，（台北）時報文化，2011年版，頁78。

註4：約翰・盧卡斯：《美國的崛起：1945年美國的崛起與現代世界的誕生》，頁79。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航