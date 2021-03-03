亂世何以解憂？談土耳其詩人希克梅特的〈四個男人與四隻瓶子〉

文：石刻一熊（生於香港，熱愛各國詩歌）

世界太亂，邪魔外道縱橫，謀害忠良。眼看新聞，緬甸的血，香港的牢。「時間也許從來不站在我們這邊，問題是我們是否願意站在良知的一邊。」

Photo Credit: Reuters ／ 達志影像

開心要飲酒，不開心更要飲酒。這次介紹土耳其詩人納齊姆．希克梅特（Nâzım Hikmet）所寫的詩作，正屬於後者。

獨酌傷己，共飲同歡。這次介紹的詩歌也屬後者，卻未能忘憂。另外，可以肯定的是，這是一次訣別前的舉杯。

「古來聖賢皆寂寞，惟有飲者留其名」，不，這次詩裏的主角們不在史冊留名，更皆非聖賢，但可以肯定他們是義人志士。如果不見於歷史、甚至不容於歷史，那就交給詩人去紀念與歌頌吧。

圖片由作者提供 〈四個男人與四隻瓶子〉 納齊姆．希克梅特（Nâzım Hikmet）；譯：石刻一熊@德尼思化

我們不知道這間酒吧是熱鬧還是寂寥，因為詩歌只以「圓圓的／一張桌子」為開首：「圓桌」提供了共飲的場域，並暗示圍桌而坐的四人地位身分相若，詩裏沒有明述四個男人的特徵，但他們都有相同的理念，而這份相同的理念將把他們帶上一條不歸路。

除了理念與價值觀，連結他們四人的就是酒。詩人對「四個男人」的描寫相對匱乏，反而較集中於飲酒過程，例如畫面多落在瓶子、酒杯，以至酒的牌子（「梅多克」，法語：Médoc，是法國盛產紅酒的一個地區）。

詩歌首尾呼應，一如圓桌；而酒杯、酒瓶均空空如也，低迷的氣氛貫穿着整首詩歌，四名男人似乎不見醉態。從詩歌中的對話，可知他們明白自己即將遭逢的命運——烈士如佳釀，總是最受垂涎，繼而最快被乾掉。

圖片由作者提供 納齊姆．希克梅特（Nâzım Hikmet）

說到這裏，我們不得不看看詩人的生平——希克梅特一生對共產主義深表著迷，因此常遭反共的土耳其政府迫害。他長期受牢獄之苦，並曾經流亡國外，要到身後才恢復名譽，如今更深獲國民愛戴。

縱然希克梅特被歸類為「左派／共產詩人」，其詩作亦非一味歌頌共產主義，相反多向弱者表示同情。他亦寫過不少關於牢獄生涯的作品，一些詩歌在描寫苦難之餘，更不忘鼓勵同路人堅定振作，以希望的心境等待光明的時刻來臨。

從命運傾注而出的，是美酒還是苦杯，我們無法得知；我們如何去喝，是輕啜淺嚐、一飲而盡，還是狂歌痛飲，在大時代裏，每個人都各有選擇、各有所醉，各有所追，關鍵是不忘初心。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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