無視國際壓力，緬甸軍政府再控遭罷黜的總統2罪名和逮捕6名記者

（中央社）律師今天（3日）說，緬甸遭罷黜的總統溫敏（Win Myint）面臨兩項新罪名，包括違反憲法，最高可處3年有期徒刑。此外，有美聯社攝影記者等6名新聞工作人員因為報導示威遭到逮捕。

緬甸軍方2月1日發動政變奪權的幾個小時前，將溫敏與緬甸實質領導人翁山蘇姬逮捕。溫敏的罪名還包括，違反防止新型冠狀病毒擴散的規定。

路透社報導，他的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）說，目前還不清楚溫敏的庭訊日期。

法新社報導，另一名律師今天說，1名美聯社攝影記者與另5名記者因為報導反政變抗議活動，遭緬甸軍事當局控告。

32歲的美聯社攝影記者譚梢（Thein Zaw），因為2月27日報導緬甸商業重鎮仰光的示威活動，而遭到有關當局逮捕。

譚梢的律師丁扎歐（Tin Zar Oo）說，譚梢與另5名緬甸記者遭控違反嚴禁「製造恐懼、散播假消息、直接或間接鼓動政府人員」的法律。

緬甸軍政府上月修法，將這種罪名可判處的最長徒刑從2年增至3年。

丁扎歐說，「譚梢只是在報導，符合新聞自由法，他沒有抗議，他只是在做他的工作」；並說，這6人全都監禁在仰光的音山（Insein）監獄。

美聯社國際新聞副總裁菲力普斯（Ian Philips）呼籲立即釋放譚梢。他說：「必須讓獨立記者在不必擔憂遭到懲罰下，自由且安全地報導新聞。美聯社以最嚴厲措辭譴責緬甸任意拘留譚梢。」

Photo Credit：AP／達志影像 緬甸總統溫敏與國務資政翁山蘇姬

血腥鎮壓不滅緬甸群眾走上街頭決心

（中央社）血腥鎮壓澆不熄緬甸人示威決心，今天（3日）清晨仍有大批民眾聚集商業首都仰光一處抗議軍方政變；與此同時，東南亞鄰國仍難取得共識，未能決定如何因應延燒月餘的緬甸危機。

路透社報導，根據現場記者說法，群眾今晨聚集仰光一處之際，安全部隊朝空中鳴槍以示警告。

緬甸自軍方2月1日發動政變推翻翁山蘇姬領導的民選政府以來，已有至少21人喪命，軍警昨天再次開槍驅離示威群眾。

Police and 77th LID soldiers broke up a protest at Yangon's North Okkalapa roundabout with teargas and rubber bullets at 10:30am. Frontier saw police beat protesters and arrest 10. From hiding, our reporter saw police kick and drag this wounded protester#WhatsHapppeningInMyanmar pic.twitter.com/TONAebV5a5 — Frontier Myanmar (@FrontierMM) March 3, 2021

欽邦（Chin State）一名示威民眾今天表示，邦內所有城鎮幾乎都發動了罷工。

一個追蹤逮捕人數的組織則說，昨天可能有數十人被捕，其中包括一名示威籌辦人，據說他是被安全部隊用槍指著帶走。

律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）今天表示，遭罷黜的緬甸總統溫敏（Win Myint）又被加告兩項罪名，其中違反憲法一罪最高可判處3年徒刑。

與此同時，東南亞國家協會（ASEAN）10位外交部長討論緬甸局勢的線上會議仍無法達成突破性進展，他們雖一致同意呼籲緬甸各方克制，但只有印尼、馬來西亞、菲律賓與新加坡4國呼籲釋放翁山蘇姬等人。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範