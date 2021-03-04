緬甸抗議獨裁政府，台灣作為「亞洲民主燈塔」，我們不應該沉默

文：愛台灣又愛緬甸的潘浩哥

2019年，為了爭取維持香港的法治和中共答應的「五十年不變」，香港人前仆後繼走上街抗爭，中共指使的香港黑警卻對手無寸鐵的抗爭者開槍，全球主要的民主國家無不憤怒譴責；2021年，緬甸人走上街頭抗議獨裁的軍政府政變，卻遭到軍警無情掃射，造成至少2死20傷的悲劇。作為亞洲民主燈塔的台灣，我們不應該沉默。

就在武漢肺炎席捲全球的同時，緬甸在2020年11月8日舉行了聯邦議會與地方議會的選舉。由翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟贏得了議會476個席位中的396個；另一方面，緬甸軍方掌控的政黨聯邦鞏固與發展黨只贏得了33個議席。

緬甸軍方對此結果提出異議，聲稱選舉存在舞弊和欺詐行為。即便緬甸聯邦選舉委員會在2021年1月底否認軍方的舞弊指控，軍方仍在2月1日發動政變，軟禁了翁山蘇姬以及她所屬政黨的領導人們。緬甸人民紛紛上街抗議，而軍政府也祭出斷網等手段反制。長期被軍政府獨裁統治的緬甸再次動盪。

亞洲的民主篳路藍縷，台灣是少數成功由威權統治轉型為民主法治的國家。即便曾經遭受白色恐怖和蔣氏威權統治，台灣依舊在荊棘中走出了民主的血路，當年的黨外運動與前仆後繼的學運皆功不可沒。

對應中國的霸權崛起，扼殺人民對自由民主的追尋、對應緬甸軍政府選輸就發動政變、對應中共答應香港五十年不變的一國兩制，一夕之間遭到撕毀⋯⋯台灣人能夠自由投票選舉，享有法律保障的言論自由，實在是難能可貴。這也是為什麼台灣應該聲援緬甸民主的原因，因為我們就是一個活生生的典範，像燈塔一樣照耀著東亞，告訴世人，民主自由是人類的普世價值，亞洲人也可以。

在泰國的緬甸僑民舉起反抗獨裁的三手指手勢與要求是否翁山蘇姬的海報。Photo Credit：AP / 達志影像

做為一個在緬甸生活了13年的人，就筆者親身觀察，翁山蘇姬是深得民心的，不僅因為她是緬甸國家民主化的象徵，更因為她多年來堅持非暴力的抗爭。而被獨裁的軍政府軟禁多次，2010年她名列史上十大政治犯之首，甚至諾貝爾和平獎也只能由兒子出席代領。

自從她在國際不斷施壓終於被緬甸軍方釋放能夠參與國家改革後，她的高人氣從未下跌，且她所屬的政黨「全國民主聯盟」也多次在選舉當中創下壓倒性的選票差距。作為緬甸的實質領導人，雖因國家憲法規定無緣總統，但在緬甸人民心目中她就像是整個國家的精神支柱一樣團結著整個國家，她所做的開放改革讓世界各國都能進入緬甸投資並共同開發緬甸。

作為東南亞最晚開放的國家之一，緬甸整體經濟、建設的突飛猛進都是顯而易見的，這也是為什麼緬甸人民這麼的支持她及她所領導的政府。然而，雖然軍方並未將軍權及內政管轄權移交給執政政府，但她與日俱增的國內影響力及她所帶領的執政黨在任何選舉上碾壓的選票差距，都讓軍方倍感壓力，也因此成為了軍政府的眼中釘而再度遭到政變並軟禁。

即便在羅興亞議題上她遭受國際及人權組織批評，但對於緬甸人而言，羅興亞人原是孟加拉的難民，因逃難進入緬甸領土居住，卻成為據地為王的入侵者，不遵守當地法律，且雙方因種族、宗教等問題發生諸多衝突；而並無軍事與內政管轄權的翁山蘇姬為了維持國內政局穩定只能噤聲卻因此背了黑鍋，然而一切對羅興亞人的鎮壓背後，軍政府才是始作俑者並最應該被譴責的對象。

台灣應該聲援緬甸的原因除了民主挺民主的道理，更因為緬甸是台灣新南向政策中重要的夥伴，政局的穩定與經濟發展是有直接關聯的；由人民投票選出的民主政府才能獲得多數人支持。

再加上軍方與中國關係良好，即便中方否認協助軍方架設防火牆，中國卻在聯合國安理會上拒絶譴責軍方接管政權，因此掀起一波緬甸的反中浪潮，這也成為緬甸人民與台灣人民共通的聯繫，意識到在國家發展的各層面過度依賴獨裁政權會導致的結果。同為中國霸權野心受害者之一的台灣，我們比誰都瞭解這個痛苦。

Taiwan can help不應止於武漢肺炎防疫，做為民主陣營的一員，台灣理應聲援緬甸的民主。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航