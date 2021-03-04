藻礁爭議：去吧！我把所有的柴山多杯孔珊瑚都放在大潭了！

多杯孔珊瑚是一類大多棲息於高緯度冷水域或深海的珊瑚，並不和共生藻共生，少數種類則適應淺海環境，又具共生藻，柴山多杯孔珊瑚就是如此特別的存在。

此外，柴山多杯孔珊瑚與共生藻的共生關係，還具有特殊「選擇性」（facultative），部分個體有共生藻，部分沒有；說明了柴山多杯孔珊瑚適應淺海，在特徵或生態上又同時保留了深海起源的特質。此特性除了增加生物多樣性外，亦具有演化上的意義。

而大潭藻礁獨特性之一，是比起觀新藻礁保護區內及柴山的模式產地，於2016年在G1、G2藻礁區內所發現的柴山多杯孔珊瑚具有更多穩定、健康的族群。

林務局曾於2018年3月，聘請國內中研院及多所大學專家學者進行大規模的藻礁生態調查，希望在三接環評結果出爐前，有進一步的了解。

然而生態報告尚未出爐前，環評卻過了。協會與環評委員希望重啟環評，但仍被賴清德一聲令下「觀塘換深澳」「力拚環評過關」結束這回合。隨後環評委員利用不出席造成流會，前環保署副署長詹順貴，亦透過請辭抗議如此的不公義。然最終仍通過環差，中油於2019年開始建造三接。

2018年中油為了避免破壞柴山多杯孔珊瑚而觸犯《野生動物保育法》，改以棧橋向外延伸興建工業港，並將工業區範圍232公頃縮減到23公頃，也避開了主要族群分布的G1、G2區。不過據環評資料，工業港將新增填海造地、設置碼頭海堤、北防坡堤、浚挖航道及迴船池，總水域面積仍有913公頃。

柴山多杯孔珊瑚（照片提供者：李宜龍） 柴山多杯孔珊瑚

博士後研究員郭兆揚表示，大潭藻礁的柴山多杯孔珊瑚所生活的區域和模式產地一樣，沉積物多、水非常濁。徒步調查後，更發現水深愈深的地方珊瑚群體就可以長到愈大，因此推測也許潮下帶是柴山多杯孔珊瑚的潛在棲地。

且據林務局2018年農村再生基金補助計畫「『藻』回南桃園的里山海」成果報告，以多波束測深儀對海底地形進行掃描，G1、G2區的水下礁體在水深6米之內為連續分佈藻礁，G2則在水深15米又出現礁體，具94％連續礁體。

G1、G2及白玉海岸在生態、生物多樣性、棲地組成及複雜度，皆優於觀新藻礁保護區。該計畫更發現，南桃園藻礁大型藻類2個新發表屬、3個新發表種、3個台灣新紀錄種。

只是目前因為僅能在低潮時徒步調查的情況下，珊瑚藻、柴山多杯孔珊瑚生態資料無法補足，不代表經濟部能以中油三張水下攝影，就判定施工區不存在造礁珊瑚藻及柴山多杯孔珊瑚，這樣實在有失公允。

查閱最後一次環評（第340次會議記錄），中油對G1、G2淤沙的評估也相當不足。由於目前規劃的離岸堤仍為L型，環評委員劉小如說明，北面仍有相當寬度阻擋海流，中油不能僅以開放式設計，假設堤防對沿岸流的阻擋及影響不存在。流動水域中建設橋墩除了可能造成淘空，也會影響淤沙位置及沉積量。中油一面拿水工模擬模型說無法精準模擬，又保證施工不會有嚴重傷害，相當矛盾。

而從特有生物中心副研究員aka藻礁媽媽劉靜榆自行拍攝的照片可見，2007對照2014年，大潭電廠南岸已被淤沙覆蓋，觀新藻礁保護區也有部分已經因為突堤效應被淤沙覆蓋。以他的估計，如果加上第三天然氣接收港（預計施工3公里突堤），其積沙區域可能會是觀新保護區的精華。

再回顧中油施工後的意外事件，工作船2020年3月28日發生擱淺事件，又於4月7日未經告知拖離船隻。海保署套疊2019年柴山多杯孔珊瑚活體調查後發現，藻礁受損面積約0.58公頃，遠大於中油對外說的0.25公頃，且最深厚度達30公分。

然5月8日現勘時，環保署署長表示，珊瑚點位都在，但受損原因是工作船直接或間接傷害判定困難。在9月21日海保署官員出席因應對策會議時，也迴避說明為何報告書中對珊瑚活體受損隻字未提。由此可見中油工作船相當「識相」，僅刮除堅硬的藻礁礁體，獨留一級保育類柴山多杯孔珊瑚。

世界僅存的柴山多杯孔珊瑚已經幾乎失去柴山的家，而毫無程序正義的環評、環保署及海保署監督不起的中油，極有可能成為物種滅絕的元兇。

野生動物追思會在以不犧牲珍貴自然資源的前提下，支持政府能源轉型政策，但仍呼籲政府應做到以下兩點：

依照科學證據，重新規劃藻礁保育的優先性及範圍 與專家重新完整評估第三天然氣接收站選址

參考資料

本文同步刊登於野生動物追思會

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航