溪流潛水：台灣山澗極具觀光潛力的極限運動

日前，我和友人去谷關深山野營。本人是水肺潛水教練，友人則是自由潛水教練，因此將這次旅行定調為「玩水之旅」——既然是專業人士，玩法自然要特別一點。

以下為專業人士經驗分享，請斟酌自身能力，勿隨意模仿。

溪流潛水：具有觀光潛力的極限運動

初春的二月，海拔850左右的溪流，即使白天水溫也只有18度，對台灣人而言相當冷，而且由於兩岸高聳的山巒會遮擋陽光，真正的日照時間只有早上9點到下午3點左右。因此我們特地早早出發上山，溯溪、紮營、撿柴，趕在艷陽高照的正午下水。這區水域有瀑布、暗流和深潭，水下地形複雜，對一般人而言較危險，卻是很適合生態觀察和水下攝影的區域。

Photo Credit: 沈祐平

在水中，我們發現了大量的石濱、苦花等魚類，更有趣的是，還發現一條水蛇（白腹游蛇），牠不在水面上游泳，而是躲在水底的石縫中覓食，觀察了足足五分鐘仍未見牠浮上來換氣。友人對這條蛇心有餘悸，因為他絲毫沒預期水底會有蛇，同一時間水流又將他整個人拖往那條蛇，所幸他泳技優秀逃脫暗流，沒跟水蛇來個熱情擁抱。

我和友人玩了一會兒，把附近的瀑布、暗流都摸了個遍才上岸，十分盡興。美中不足的是水有點濁，或許上游水壩剛洩洪過，導致明明天氣大好，水中能見度卻不如預期，無法拍出理想中的照片。不然一般來說，台灣中海拔山區的水潭很適合拍網美照的。

事實上，台灣某些淡水水域很適合潛水，許多網美在國外拍的淡水潛水照，在台灣的山澗也能拍出來。只不過台灣山區地形複雜，水是能玩，但需要技術門檻和經驗指導，這就像攀岩一樣，一般人並不會因為能翻學校圍牆就自認會戶外攀岩，當他們真的想攀岩時會去尋求專業指導。然而同樣的道理，卻有許多人在泳池游很快，就覺得自己在溪裡、海裡也是蛟龍——這是錯誤的自信。

我在溪流、河川、湖泊、大海潛水數百次，沒看過抓腳踝的水鬼、沒看過只進不出的暗流，只看過對環境和自身能力認知不足就莽撞挑戰導致的悲劇。

找個好教練學自由潛水吧，很實用的。

物種單一化：水壩下的溪谷

關於谷關的溪流物種，要從香魚談起。

「谷關有香魚？」

「有喔！」

「我昨晚到溪裡去潛水，沒有香魚啊。」

「那些人春天才會放魚，所以你現在去不會有。」

台灣的香魚早已絕種了，牠們是迴游型的——降海繁殖再游回溪流。然而在我們建起層層水壩、攔沙壩時，就註定香魚再也回不了家。所謂谷關的香魚，是外來引進的日本陸封型香魚。

我們野營的這片溪谷，乍看遠離塵囂，實際上完全是人為造成的。

它的上下游各有一座水壩控制水量，在建起水壩以前，這片溪谷曾經水量更豐沛，溪谷中有著大小深潭，曾經物種繁盛，有香魚、鰻魚、毛蟹，甚至聽說曾有櫻花鉤吻鮭生存，岸邊也有灌木、喬木，綠意盈盈生機盎然。

然而如今溪谷夏澇冬涸，洄游性生物消失了、無法承受溫度、水位、地貌的生物也消失了，如今只剩下苦花、石濱、岩鰍等生命力特別強勁的生物，能在一次次水壩洩洪下生存，而我們到訪此地時，卻以為這溪流「原本就是這樣」、「好自然呀」，現代人和自然的距離太遙遠，也許只有當某天無預警洩洪，大水臨頭時，遊客才會意識到是人類在操縱這片自然景觀。

Photo Credit: 沈祐平

叉魚抓蝦：原住民式的晚餐

到了夜晚，就是化為獵人的時刻。

這一帶的泰雅族，不時會有人在溪谷附近打獵、叉魚、抓蝦。礙於法令，獵槍是與我們無緣了，然而身為潛水好手，追逐魚蝦可是專長。

我們撈了一些蝦子，接著我拿傳統魚叉再次下水，請友人在岸上戒護——這回不是來拍照，而是張羅晚餐了！傳統魚叉結構相當簡易，就是一根帶刺的棍子，尾端綁一根像皮。獵人利用反拉像皮的彈力，讓魚叉整根射出，但射程僅約50公分。

晚上很冷，為何要在晚上叉魚？因為白天的魚類十分敏捷，像苦花這類魚，別說出手，光是水流變化就能讓牠感知人類的舉動並輕鬆躲開攻擊，所以海島求生節目通常能抓到的是龍蝦、魟魚、章魚這類「自以為藏得很安全」的傢伙，而不是敏捷的浮水魚。然而，多數魚類晚上會變遲鈍，夜行性魚類通常也行動緩慢，使用魚叉的成功率將會大增。

我在溪中逡巡來回，由於在溪中激烈運動導致熱量消耗極快，大約半小時後已經趨近失溫，但仍抓了八條大苦花，足以填飽肚子。

Photo Credit: 沈祐平

只要狩獵，就必須注意生態問題，我們白天先確認這區沒有保育魚種，並判斷這區域的環境負載力能負擔適度捕獵。事實上，每一項漁獵行為，無論釣魚、網魚、打魚，都應該做這樣的判斷。也許有人會質疑，遵守法令不就好了嗎？遺憾的是，法律在這方面的生態保護完全跟不上，自相矛盾、不切實際還漏洞百出。

以打魚為例，對老手來說，他們多數都有能力穿著裝備、魚槍，在某片區域打魚打到生態難以復原，卻沒犯任何一條法或犯法不被抓到，我也看過不少這樣的例子。至少以現狀而言，最終把關的不是法律，而是個人良知。

生火烤魚：感謝生命的饋贈

苦花正式名稱為高山鯝魚，在少數區域如南庄是重點保護生物，在谷關則多得跟日月潭的珍珠石斑一樣。牠的味道鮮美、肉多刺少，其肉質不遜香魚，其最大的特色是內臟的味道苦中帶甘，愛吃山產的老饕們趨之若鶩，然而像我這種怕吃苦的人就難以承受了，幸好我的狗非常愛吃苦花內臟，不至於浪費。

我在撿拾柴火時，發現野營客丟棄的鹽包，因此將一半魚獲做成鹽烤魚，剩下的和蝦子一起煮味增湯，簡直美味至極。在寒流來臨的深山中，這樣的一餐會令人不自覺地感謝生命的餽贈。

吃飯前雙手合十感謝食物很「假掰」？也許吃雞排、漢堡時是這樣，但當親手殺死一條生命，並依靠它獲得生存的力量時，那份感謝就會由衷而生，那是身在食物鏈中的切身體驗，並化為對自然生命的感恩，而後帶著滿足睡去，準備明天的旅程。

Photo Credit: 沈祐平

結語

台灣的山水很美，隨著旅遊深度化的趨勢，已經有許多像我一樣的怪咖，正嘗試用傳統登山、釣魚以外的形式，像野外節目主持人一樣探索秘境、體驗自然。然而現行規範和社會氛圍仍趨向害怕自家土地並封禁之，這無法根絕問題，反而導致秘境旅遊陷入灰色無法地帶，環境維護和遊客安全都無以保障，從而讓亂象叢生甚至事故頻傳，此後必將衝擊制度，成為台灣未來必須面對的議題。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航