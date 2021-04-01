與共軍米格機的空中周旋：犧牲自己掩護長官撤退的「偵察英雄」施龍飛教官

前陣子筆者介紹了在那個風雨飄搖年代穩住台海局勢的空軍第六偵照大隊。考量到空軍偵察飛行員在台海空戰中的角色如此關鍵，卻又常常為人們所忘記，筆者決定一一造訪王德輝將軍Birthday Party上認識的偵察英雄，將他們的故事介紹給讀者們認識。筆者的第一個訪談對象，是現居台北市大安區的施龍飛教官。

施龍飛教官在航空圈裡小有盛名，他與「失落的巫毒飛行員」謝翔鶴教官同為空軍官校第35期畢業的飛行員。1958年8月13日，也就是八二三砲戰爆發前10天，施龍飛教官駕駛RF-84F偵察機飛往大陸執行照相任務，卻遭到中共MiG-15戰鬥機追殺。他憑藉著優異的飛行技術，在兩架MiG-15的包抄下逃出生天，並因而獲選為國軍第九屆克難英雄。

關於施龍飛教官的事蹟，過去已經被收錄在劉文孝先生的大作《失落的巫毒飛行員》中。然而《失落的巫毒飛行員》終究是謝翔鶴先生的傳記，筆者還是希望能透過施龍飛教官的視角，來還原50年代台海空戰的全貌。也因為施龍飛教官他們駕駛的都是無武裝的偵察機，他們在藍天中的表現更加凸顯了那個年代中華民國空軍飛行員的優秀與帥氣。

回顧冷戰時代的台灣，那可是西方國家眼中公認的「飛行員王國」。中華民國空軍不只有歐陽漪棻、孫嗣文、李叔元、錢亦強、傅純顯與夏繼藻等擊落米格機的優秀戰鬥機飛行員。還有以羅化平將軍為代表的雷虎小組特技飛行員，在1959年訪問美國時以高難度的九機表演飛行編隊威震全球。黑蝙蝠中隊與黑貓中隊的事蹟，更為冷戰時代的台灣留下了一段精彩的歷史篇章。

黑蝙蝠中隊與黑貓中隊是由中央情報局指揮的特種任務部隊，兩支部隊在解散之後，相關的歷史檔案都已經解密，並得到海內外媒體的高度關注。倒是施龍飛服務的第12偵察機中隊，目前仍以第12偵察機隊的名義存在於花蓮第五戰術混合聯隊的編制之中，他們的曝光度自然是比不上黑蝙蝠與黑貓。現在我們就跟著施龍飛教官一起坐入RF-84F的機艙，回到那個海峽上空不平靜的歲月。

「零戰」催生的空軍英雄

施龍飛民國21年1月24日出生，祖籍為江蘇省南通縣人，不過因為當時其父親在上海做生意的原因，他從小也生長於這個十里洋場。只是到了他五歲的那一年，對日抗戰全面爆發，施龍飛才在父親帶領下回到老家南通縣施家村避難。

在老家待了兩年，他目睹到國共兩軍勢力的消長，新四軍挺進縱隊逐漸取代國民黨的保安隊，成為蘇北地區的主要抗戰力量。

對於新四軍到底有沒有打日本這一點，施龍飛表示自己當時還是孩童，並沒有很深的瞭解。不過中共當時的政策是推行「抗日民族統一戰線」，尚未對富人展開清算鬥爭，新四軍的紀律也十分良好，所以當時的他對中共沒有太多惡感。到施龍飛八歲時，上海局勢逐漸穩定，於是他又返回汪精衛政權控制的上海就讀飛虹小學。

學校裡的老師絕大多數都還是中國人，唯一的不同是每個星期要上一堂日語課，由日本老師到學校來傳授。施龍飛表示自己沒有被日本人欺負過，但是聽聞中國人過橋時若沒有給崗哨裡的日本兵鞠躬，就有可能被一刺刀刺死。施家雖然在上海有自己的生意，但並非與日汪政權關係良好的特權階級，每天配給下來的食物根本不夠吃。

所以他沒有讀完小學，就到上海松江的一個百貨店鋪當學徒。日子過得雖然苦，施龍飛卻靠著組裝紙飛機產生了對航空的興趣。不過真正催生施龍飛日後報考空軍官校的原因，是上海龍華機場日本海軍第256航空隊的零式戰鬥機每天早上五點會從他頭上飛過。他就如同電影《太陽帝國》（Empire of the Sun）裡的小男孩一樣，從此愛上了飛機。

當然零式戰鬥機是侵略者的飛機，從另外一個意義上也讓在淪陷區長大，吃盡「亡國奴」苦頭的施龍飛產生駕駛自己的飛機，打跑侵略者的想法。可見零式戰鬥機同時從正面還有負面兩個角度，為中華民國空軍催生了一位13年後的偵察飛行英雄。施龍飛不忘強調過去200年來中國人遭受列強侵略的歷史，是讓他下定決心從軍的關鍵原因。

施飛龍教官提供 由張建法教官帶出的六名學生中，僅他左邊的施龍飛與右邊的謝翔鶴成功飛了出來

飄洋渡海來台灣

抗戰勝利後，施龍飛的哥哥進入國民政府青島海港檢疫署服務，開始了往來海峽兩岸的公務員生涯。父親是生意人，哥哥又是國民政府的官員，自然讓施家人難以避免成為中共鬥爭的對象。所以在施龍飛16歲的那一年，也就是中共即將奪下大陸的1948年隨哥哥一起來到台灣。這段逃難的歷史，讓施龍飛教官始終以自己中華民國軍人的身份為榮。

他在哥哥的安排下，早上到台北的海港檢疫署總署實習，晚上則進入建國中學夜間部就讀，把過去因為對日抗戰打斷的教育補上。施龍飛從建國中學畢業以後，又進入台北工專讀了三年。還沒正式從台北工專畢業，他就決定提前報考空軍官校，以改善家裡的生活環境。家裡長輩還在淪陷區的施龍飛，深信報考空軍能夠加速國軍反攻大陸的速度，早日從中共手中解救苦難的親人。

考上空軍官校之後，他們先前往屏東東港接受長達半年的入伍訓練，目的是把他們從老百姓變成合格的軍人。接著他們再到虎尾機場，展開60小時的初級飛行訓練。施龍飛表示初級飛行訓練的時候，他與謝翔鶴等六名飛行員一起接受張建法教官訓練，並被要求在五小時的飛行時間內學會獨自駕駛PT-17初級教練機。

施龍飛不愧是天生的飛行員，只花了四個半小時就完成單飛。不過他們六人當中，通過初級飛行訓練的也只有他跟謝翔鶴兩人，可見當時中華民國空軍對飛行員的要求非常嚴格。緊接著施龍飛又駕駛AT-6德州佬教練機，完成中級與高級飛行訓練的課程，前後共飛行了300小時。獲得空軍官校第35期錄取的303名學生當中，最終畢業的只有80餘人，可見淘汰率相當之高。

1955年6月2日畢業後，他被分發到水湳機場展開部隊訓練。此刻空軍正準備在接收來自美國的F-84與F-86等噴射戰鬥機，大幅淘汰F-47N和F-51D等二戰世代的螺旋槳戰鬥機。由於整個水湳機場只有兩架老舊的F-47N，他們根本沒有飛行的機會。施龍飛在台中待了整整半年，才在1956年1月接獲到第12偵察機中隊報到的命令。

施飛龍教官提供 1958年8月13日，施龍飛駕駛著他被擊傷的RF-84F回到桃園基地，此一英勇表現讓他成為國軍克難英雄

與米格機的空中周旋

回憶起自己被選入第12偵察機中隊的過程，老教官認為可能是因為自己成熟穩重又不多話，從而被認為更適合執行高機敏度的偵察任務。施龍飛教官的飛行時數高達2,832小時，飛過的機型計有T-33、RT-33、F-86、RF-86、RF-84以及RF-104。協助他適應駕駛噴射戰鬥機的教官不是別人，正是後來駕駛U-2殉職的黑貓中隊飛行員陳懷。

從1957年開始，他便駕駛RT-33偵察機進入大陸實施戰術偵察任務。據施龍飛教官回憶，每次第12偵察中隊都派兩架偵察機出動，互相保持500英呎的距離。中國人民解放軍空軍與海軍航空兵的起步比中華民國空軍晚，再加上1950年韓戰爆發後，共軍一度將注意力轉移到東北的關係，起初第12偵察中隊進入大陸時不太會遭到中共攔截。

不過進入1958年以後，尤其是八二三砲戰即將爆發前的1958年夏天，中共米格機大規模進駐東南沿海，讓中華民國空軍提高警覺。8月13日當天，宋亨霖中校率領施龍飛中尉駕駛兩架RF-84F飛往福州機場執行偵察任務，結果卻遭到解放軍海軍航空兵第四師的四架MiG-15圍攻。宋亨霖與施龍飛發現後，即刻做出閃避動作，駕駛各自的飛機向對方的方向飛去。

四架米格機當中的其中兩架馬上就被甩掉，然而由程開信與陳怡忠兩人駕駛的MiG-15卻仍在後方緊追不捨。為了保護宋亨霖駕駛的長機安全，施龍飛從36,000呎高空向下俯衝，MiG-15則緊追在後，不斷向眼前的RF-84F偵察機開火。施龍飛所駕駛的RF-84F，在俯衝的過程中右邊的襟翼中彈，不過他仍設法將只剩下左翼正常運作的RF-84F飛回空軍桃園基地。

回想起8月13日當天的空戰，施龍飛坦承自己運氣還是非常好的，因為MiG-15只擊穿了他右翼的襟翼，如果機砲稍微往前一點打就會擊中油箱，往後面一點打就擊中尾管，下場都只有一個，那就是RF-84F在半空中爆炸。犧牲自己掩護長官撤退，又平安將受傷的飛機飛回基地，讓施龍飛獲頒第九屆國軍克難英雄的殊榮，得到全國軍民同胞的敬仰。

施飛龍教官提供 由RF-84F組成的飛行編隊，此為中華民國空軍偵察飛行隊歷史上最輝煌的年代

No Guts No Glory

看在施龍飛教官眼中，八二三砲戰應該是台灣軍民最為團結的時代。老百姓知道他克難英雄的身份後，都紛紛送上各種食物與紀念品款待他，崇拜軍人的風氣在社會上隨處可見。而中華民國空軍歷次取得的空戰勝利，都是由第12偵察中隊的偵察機飛入大陸，引起中國人民解放軍空軍或者海軍航空兵派飛機前往攔截所引起的。

施龍飛指出，當年中共飛行員的素質不高，很多時候MiG-15或者MiG-17編隊就算發現中華民國空軍F-86F軍刀式戰鬥機編隊出現在自己下方，也絕對不會衝下來攻擊軍刀機。只要共機的長機沒有動作，其他的共機也不會採取任何主動。不像中華民國空軍的軍刀機飛行員受到美國空軍文化影響，會在空中自動尋找目標並予以攻擊，自然能給中共空軍與海軍航空兵帶來重創。

早期就連中共的防空兵，對空軍偵察機帶來的威脅都極其有限。據施龍飛回憶，他們都保持在36,000呎高空飛行，但是中共防空砲能打到的最高距離只有30,000呎。他們大多數的時候，都是看到這些防空砲彈在自己下方爆炸。唯一讓施龍飛心驚膽跳的，是中共總是能在第一時間掌握到第六偵察機大隊派了哪些飛行員進入大陸。

顯然是有替中共服務的匪諜，滲透到了空軍甚至於國安系統的最高層。也難怪第4偵察中隊RF-101巫毒偵察機飛行員謝翔鶴，在1964年12月18日遭中共海航第四師的殲-6擊落後，負責審訊他的共軍幹部能將謝翔鶴與其夫人在新竹空軍基地跳舞的照片出示給他看。長官為了維持飛行員的向心力，也不會將這些事情告訴給飛行員，讓他們能毫無後顧之憂地執行任務。

進入60年代後，兩岸局勢走向緩和，第六偵照大隊也逐漸減少了對大陸內陸地區的空中偵察任務。不過施龍飛還是在1967年3月27日當天，駕駛RF-104星式偵察機完成了自己空軍生涯中最後一次對大陸的空中偵察。那次的任務同樣是偵察福州機場，他以60,000呎高度進入大陸，進去的時候是2馬赫，出來的時候則是2.2馬赫。

施飛龍教官提供 教官受訪時，表示他最喜歡的機種為F-104星式系列戰鬥機與偵察機，在他收集的老照片中，也出現了美國空軍的F-104

挑戰RF-104的飛行極限

60年代的中共空軍與海軍航空兵，沒有一款飛機能飛到60,000呎高空，自然無法對施龍飛教官做有效攔截。也因為RF-104飛行高度過高，那次他單機進入大陸的時候還是穿著類似太空服的壓力衣進去的。當被筆者問及害不害怕的時候，施龍飛教官驕傲的表示能當上飛行員者，心裡面是沒有所謂害怕的，長官叫他們去就必須要去，每個人都懷著必死的決心。

謝翔鶴在被擊落後，因為不願意屈服於中共的統戰攻勢，甚至還暗中慶祝雙十國慶，所以在大陸的時候吃了不少苦頭。雖然被俘虜的飛行員中，也有同樣來自第4中隊的吳寶智選擇依附中共，但施龍飛相信多數人還是會跟謝翔鶴一樣是威武不能屈，富貴不能淫的。空軍是蔣委員長的騎士，空軍偵察機飛行員更是騎士中的騎士，大家對中華民國只有一條心的效忠。

這是屬於飛行員的浪漫，而比這個更浪漫的地方，是即便在沒有長官命令的情況下，飛行員為了挑戰自己飛行技術的極限也常常有冒險之舉。看過電影《太空先鋒》（The Right Stuff）的人，應該都記得片中的主角葉格（Chuck Yeager）將軍駕駛NF-104A試驗機進行10萬呎高空飛行試驗，最後整架飛機失控向下墜落，導致葉格將軍必須跳傘逃生的劇情。

類似的伎倆，施龍飛教官也玩過，但他沒有挑戰10萬呎高空，而是挑戰RF-104G戰鬥機76,000呎的高度限制。據老教官回憶，RF-104G到了76,000呎發動機便會停機，整個飛機會向下墜落到30,000呎的時候才能重新開車。雖然沒有如無葉格將軍那麼玩命，可如果施龍飛教官稍微有一點閃失，一樣可能跟著星式偵察機一起燒成一團火球。

可施龍飛教官每一次的冒險，最後都平安無事的回來，顯示他是位傑出優秀的飛行戰將。雖然許多人說F-104系列戰鬥機飛起來十分危險，還有「寡婦製造機」的外號，但施龍飛教官仍堅持所有飛機只要被摸熟了，就沒有所謂危險不危險的問題。他對RF-104唯一的抱怨，是其照相艙比較小，只能裝12吋的空拍照相機，不像RF-84F能裝36吋。

Photo Credit: 許劍虹 無情的戰火讓老英雄得到了許多勳獎章，但是如今的施龍飛教官更期許兩岸能夠和平，不要再有戰爭

期許相逢一笑泯恩仇

這種挑戰生命極限的飛行生涯，終於到1969年進入尾聲，原來施龍飛教官腸胃出了問題，沒有辦法繼續飛下去了。兩年後，他正式以空軍少校軍階從空軍除役，進入哥哥開設的貿易公司工作。施龍飛天生就是飛行的料，所以兩岸開放之後，再度返回大陸老家的他不只探望親人，也期望能找到當年試圖把他打下去的米格機飛行員程開信與陳怡忠。

他曾透過航空史研究前輩高興華聯繫對岸，期望能與程開信、陳怡忠兩人握手言和。施龍飛教官雖然是受到零式戰鬥機啟發才加入空軍的，但幼年時代生長在日軍的侵略與佔領之下，也讓他有強烈的大中華情懷。隨哥哥逃離大陸，並且多次與米格機交手的他，自然不會認同毛澤東統治下，推行清算鬥爭路線的中華人民共和國。

施龍飛教官強調自己是中華民國與中國國民黨的支持者，在與大陸交流的時候絕對沒有「敵我不分」的問題。與中共飛行員的見面，就如同日本海軍台南航空隊飛行王牌坂井三郎，戰後也與過去交手的美國海軍飛行英雄見面握手一樣的自然。更何況對岸的飛行員，又有著與自己相似又不完全一致的中華認同，相信交流起來會有更多有趣的話題。

事實上過去也有黑貓中隊飛行員沈宗李，在前民航局局長張國政先生幫助下前往大陸，與當年追擊自己的MiG-21飛行員會面之案例。但是不知道是因為什麼原因，施龍飛與兩位米格機飛行員聚首的計劃最後毫無下文。沒有辦法與兩位老對手相逢一笑泯恩仇，對於期許兩岸和平的施龍飛教官而言，確實是人生一大遺憾。

或許對於今天台灣的年輕族群而言，施龍飛教官對大陸的友善態度令人難以想像，不過同樣的一位施龍飛也曾經為了捍衛台灣的自由，在與中共的空戰中險些喪命。相信在讀完施龍飛教官的故事後，台灣社會能對那一代退伍軍人複雜的「大陸情結」產生更多的理解。畢竟像施龍飛教官這樣出生大陸，熱愛中華卻又為台灣奉獻生命的飛行員，實在是有太多太多了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航