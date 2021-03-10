重疊在北台灣與中台灣之間，苗栗縣正是「邊陲困境」的完美代表

苗栗縣因為轄內山多平原少，所以有「山城」之稱，又因為客家族群的戰比較高，又有「客家大縣」的別號，行政區劃上有18個鄉鎮市，包括2市、5鎮、11鄉，截至2019年底的戶政統計約有54萬人口，人口排名是22個縣市中的第11位，和許多地方縣市一樣係屬中型的城市規模。不過，苗栗縣正因為地勢崎嶇多山地的限制下，人口密度不高位居第16名，也因而造成交通不便的問題，進而影響產業經濟的發展。

苗栗縣的地方發展現況與發展困境

長期以來，苗栗是以農業為主的產業結構，以及有具地方特色的陶瓷業，但因為工商發展的需求，以及人力結構的改變，苗栗出現產業升級不力的挑戰，雖然已投入相關技術升級的資源，但產業外流的情形沒有減緩。而近年來大力推行在地觀光產業，透過地方特產與文化的結合，來吸引旅客進入刺激消費經濟；在實業經濟的發展上，除了現有的科技園區及工業區之外，區域產業分工會視當地產業轉型升級的關鍵。

以人口結構來看，苗栗縣的老年人口占16.57%，扶養比超過全國平均值（39.96）為40.53，在22個縣市的排名中位居第五高，在老年指數部分，苗栗縣也同樣超過全國指數（119.82），老年指數為135.04，是全國名列第11高的地方，簡言之，苗栗縣中壯年齡層的扶養壓力算高，且有老化的現象。

此外，就這幾年的人口流動現象來看，苗栗縣在2019年的社會增加率為-2.95，自2015年開始，縣民逐漸流失平均每年4000多人，五年內減少3.82%人口。

坐落在北台灣與中台灣之間的區域特性

而就苗栗縣的區域位置來看，北接新竹縣、市，南鄰台中市，正好處於北台灣與中台灣之間，在區域歸屬上會有重疊的劃分，也因為周邊縣市都有都會區的發展特質，因此一方面是竹苗生活圈的一部份，另一方面又可融入中彰投的區塊。不僅如此，因為周邊縣市的產業發展各具特色，且又是以創新產業為發展核心，例如新竹匯聚了高科技產業的能量，大台中地區近年來也積極投入智慧機械產業鏈的佈陣，因此這讓苗栗縣有了得天獨厚的發展契機。

過去依照各種行政管理的需求，苗栗縣有不同的區域歸屬安排，從國土規劃來看，苗栗縣則是中台灣區域的一部份，如果以交通系統來區分，則又劃入了北台灣的區塊；也因為有這樣的特性，苗栗縣在區域合作的推動上也採取多面向的參與，2006年加入了「北臺區域發展推動委員會」及簽署《北臺區域合作宣言》，十年又與中部縣市簽署《中彰投苗區域治理宣言》，以及與桃園市政府、新竹市政府及新竹縣政府共同成立《桃竹竹苗區域治理平台》。

財政壓力加劇人口與經濟產業問題

從產業的分布來看，苗栗縣的竹南地區積極和大新竹的產業進行鏈結，在半導體供應鏈上有了產業群聚的現象，而就區域生活圈的形塑。

南苗栗地區因為和中台灣縣市相近，在區域合作的議題上也應和著當前的生活型態，例如為了因應武漢新冠肺炎疫情（COVID-19）的影響，苗栗縣在去年和中彰投簽署了《中部共同生活圈防疫合作聲明》，所涉及的合作方案包括了防疫資訊、民生物資流通與醫療系統整合等，這是台灣區域治理模式的一個重要里程碑，將會是未來探討區域發展的重要典範。

Photo Credit: 中央社

持平而論，苗栗縣曾經因為公共建設支出過多而陷入財政破產的風險，在中央協助與介入縣府財務控管之後才解除危機；不過，這恐怕還是冰山一角，畢竟苗栗縣的舉債問題仍存在，而且在22個縣市中屬最為嚴重的地方政府，這會影響著地方資源分配的能力，也是許多產業進駐的主要疑慮之一，當然更不利於地方的整體發展。

如何在有限的資源中持續提供公共服務，同時又能讓地方經濟能有活絡的機會，這是地方首長主管縣政無法迴避的責任。

對苗栗縣而言，重疊在北台灣與中台灣之間的地帶，其實正是區域發展中最為典型的「邊緣角色」，如果只是從「行政整併」的傳統視角，或是進行「用腳投票」的公共競爭模式，恐怕都不是有利的發展策略，畢竟行政改革將可能加劇地方發展的財政壓力，過度競爭又可能讓人口與產業的外流更為嚴峻。

換言之，苗栗縣需要在地方具特色的創生機會中，同時擘劃「競合」雙軌的發展路徑，在區域規劃上除了發揮本來已成熟的產業群聚，導入周邊縣市具創新動能的創新科技資源，更應當在人口高度流失的鄉鎮地區找到可以因地制宜的創生機會，方能擺脫地方人口外流及老化、財政能力不足、產業發展落差等的問題。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航