成為朋友之後，應該要怎麼繼續追？三步驟突破「友達以上，戀人未滿」

文：智遠老師

Hey～大家好，近期有一些男生跟我說，為什麼在我們生活中，存在有這樣一種畸形的愛情。一開始，我們以朋友的身份相識，也很開心可以和她有所交集。但慢慢的發覺，和她做朋友已經滿足不了自己作為男人的慾望。

然後開始頻繁的關心她、愛護她、請她吃飯、甚至開始送她禮物，然而這些行為卻沒能讓我們的關係如想像般突飛猛進。於是，自己就開始糾結到底要不要去向她告白，但是又怕表白後，連朋友的友誼關係都會破裂。

最後好不容易讓自己鼓起勇氣，卻只冷冷換來一句：「對不起，我一直把你當好朋友！」又或者說知道她戀愛了，你卻只能笑著祝福她，然後轉身哭成狗。

不知道自己是不是傻了？分不清人家是真的拿你當朋友，還是把你當備胎。我覺得感情的世界，就是這般殘酷無情，沒有人會同情你的真心付出，或許她只在乎個人的喜好。

以上內容就是近期的一些男生告訴我，他們在追求女生這件事情上，碰到的困擾。

確實想要追到自己喜歡的女生，通常我們都會先從朋友做起。而現實是，當女生拒絕你的男生的告白時，往往又會說：我一直拿你當朋友啊！「朋友這個詞」真是讓人又愛又恨～我其實也收到了一對這類似問題的求助。那今天我們就來聊聊，到底和喜歡的女生成為朋友之後，應該要怎麼繼續追。

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首先最重要的要記住一點，如果你真的想追到她，請務必記得「不要急著告白」。

儘管你們目前是朋友關係，你可能具備近水樓台的優勢，可恰恰成也樓台，敗也樓台。正因為你們目前關係處於友誼區，女生在心裡便會給你貼上「朋友」的標籤。這時要是著急告白這樣的動作，在女生看來就會顯得有些出格，認為它破壞了你們之間關係的平衡，因為這不像是朋友關係之間會做的事，由此便狠狠的拒絕了你。

告白本身就是一件儀式感很重的事情，對於心思也比較細膩的女生來說，也自然的會給帶給她過高的壓力，但我們又不能什麼都不做，對吧？畢竟和女生在友誼區狀態停留久了，女生可能就把你當一輩子的好朋友，到最後還要內心痛苦的祝她幸福。

那朋友之間，要如何做到不告白，也能讓女生明白你的心意呢？

這裡給大家「三種更委婉的表達方式」，只要女生不傻，我想都能看出你的心思。即便她當下沒有接受你，朋友關係還是可以繼續做的。

第一種：聊天與相處中談及擇偶標準時，幽默式引導對方告白

舉例說：

女：「我喜歡180cm以上、會做飯的男生。」 男：「你不會是在講我吧！都不知道你喜歡我這麼久。」 女：「將來我想要找一個對我好的男生在一起。」 男：「你覺得我對你不好嗎。」 女：「我最近有點想談戀愛了。」 男：「有點？那你覺得我怎麼樣。」

在說這些話的時候呢，你要保持平常心、不能慌張，自亂陣腳，讓女生看不出你到底是在講真心話還是試探她。但是，她一定會在下意識的進行思考，回家家裡一定也會繼續想，她在心裡是如何看待你們這段關係的，可以說幾乎全寫在她臉上了。

第二種：儘管現在是朋友關係，卻提前帶給她「戀愛的感覺」

比如說，可以帶她去一些通常是情侶才會去的地方，咖啡廳、摩天輪、電影院等等。這些地點也經常有許多情侶出沒，會喚醒她內心深處對愛情的渴望。然後加深對自己的心理暗示，「我是不是該找個男朋友了」「我身邊這個男生其實也還蠻不錯的」。能夠引起女生主動性，去思考你們的關係，這樣可比你直接告白管用多了。

第三種：培養共同愛好，增進聯繫感與親密度

最好的戀人，其實說白了，就是像極了最好的朋友。意思是說即便是做朋友，你也要做到和她最好的那個，最起碼也得是最理解她、瞭解她的那個，這樣才更有機會成為戀人。她要是喜歡吃，你就做她的專屬大廚；她喜歡玩，你就做她的親密戰友；她喜歡學習，你就是她最好的夥伴或學生，等到她想談戀愛，第一個考慮的就會是你。

我們通過以上這三種方法，就可以在無形之中拉近你們的關係。

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我還是要跟你們強調一下告白這件事的重要性。不是說我們不能跟女生告白，而是不能單純的只會告白。在兩性關係發展的時候，告白只不過是一個從朋友關係跨越到戀人關係的標誌。所以在告白之前，我們要做的還有很多。

比如，讓女生有足夠的心理暗示，慢慢打開心裡接受成為戀人的這個概念。比如，適時的拉近關係，讓女生不自覺對你產生更多的好感。這也是很多人口中說的一句：「我也不知道為什麼喜歡你，但真的很喜歡你」。

所以各位們，在追求女生的過程，千萬不要只會一味的告白⋯⋯告白⋯⋯告白。雙方相處的前期鋪墊才是在一起的關鍵！告白只不過是一個最後的確定形式而已。

所以，我們著重要做的是前面的事，而非告白。

總結

在戀愛關係發展中有一共六個階段，分別是「認識、瞭解、吸引、示好、誘惑、交往。」在每一個階段，也都有每一個階段應該做的事情，如果與女生之間經歷了認識、瞭解、吸引，卻遲遲沒能示好與開啟誘惑，那你們之間的這段關係，當然也只會陷入友誼區。

就好像文章開頭的故事，以朋友的身份相識，卻只能做永遠的朋友，都是因為在這段關係中男生沒能主動的示好、開啟誘惑，或者是其本身的吸引力還太過薄弱。世界上最遠的距離不是我在你面前，你卻不知我愛你，而是我心歡喜你，你卻把我當成朋友。

朋友這個詞在男女關係上，本來就很曖昧，「進一步是紅顏知己，退一步就是完美陌生人。」有一些女生不會立刻拒絕，也沒有馬上答應，而是想以朋友的身份相處。這時候，男生就大多會待在「朋友」階段，不敢更進一步，也捨不得退出這個關係，默默讓自己做著暖男或者是備胎。

在這種情況之下，你心儀的女生並不會像你一樣對你一見鍾情，那是她們並沒看見你身上的優點，沒有被你持續吸引，或者說就是吸引力不夠，不足以上位男朋友這一層。讓自己知道在追求女生中有什麼問題，才能好對症下藥解決盲點。

兩個人的關係一直停留在友誼區，是因為很多男生不敢去推進關係。所以就以朋友的身份去靠近自己喜歡的人，因為這樣更容易，也不會擔心有被拒絕的風險。很多人一直處在「友誼區」，不斷的為對方付出，一味的對她好。可是到最後卻只感動了自己，淪為備胎。

因為他們認為開始先做朋友，比直接做戀人更加容易，但做了朋友後，卻不敢去推進兩個人的關係，也不知道怎麼升溫關係，也一直不敢表達自己內心的想法。正是因為害怕被拒絕，所以藉著朋友的幌子來對她好。不管是出於什麼原因，但其實這些行為，並沒有什麼用。

而想要改變這一畸形的關係，或許更多的還是在於各位的勇氣與魄力，喜歡就要大膽的表達，也更應該學習如何成長自己，不是只會一味的縮手縮腳，只會將這段感情推得更遠。

我是情感導師，智遠。女生要是不喜歡你，是男人總得要懂得尋找原因，希望大家就此，能夠從普通朋友升級到男朋友。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航