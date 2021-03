《王汎森：近世中國的輿論社會》：黃克武回應〈輿論社會、國家性質與未來危機〉

文:黃克武(中央研究院近代史研究所特聘研究員)

【回應一】輿論社會、國家性質與未來危機

很感謝國立中央大學出版中心與國立中央大學歷史所蔣竹山教授邀約我對王汎森院士「余紀忠講座」〈近世中國的輿論社會〉做一回應。

本文將近世輿論社會分為三個階段,晚明到清初以邸報為中心的「傳統輿論社會」,至晚清開始則為「新式輿論社會」,而新式輿論又分為以書籍、報刊為主的印刷媒體與網路時代。由此可見輿論社會的性質與「傳播載體」關係密切。在傳統時代,作者除了介紹邸報、小報、揭帖等媒體之外,還特別指出時事小說與時事劇等「半新聞色彩」載體,這兩者藉著傳播(真、假)訊息、思想與道德標準,形成官方訊息與民間觀點的「必要的緊張」,而發揮了制衡、監督的作用。

作者在後半段則主要討論報刊出現後所產生的巨大變化,而「帶來一個不一樣的輿論社會」。這些變化包括因印刷而導致訊息量的巨幅擴張,以及連帶產生質的變化,如「由官方到民間,論政管道的多元化、由下而上的輿論格局」。同時,以往輿論的制衡作用是訴諸官方,新式輿論社會則訴諸民間,而非官方所能完全左右,因而促成了「思想解放與思想世俗化」,出現了新的「思想水位」(意指時代的共識)。作者認為近代輿論社會形成了「獨立領域」,然此一獨立領域不一定符合哈伯瑪斯所謂的像西方那樣具有「對理性的公共使用」而形成的「公共領域」。

這主要因為中國新式輿論社會有不少隱憂,例如新聞從業者對出版訊息的選擇,這些選擇有一部分出於意識形態,一部分由於「商業邏輯」的介入。簡單地說「各種訊息或『假消息』充斥⋯⋯一開始不為人注意,可能不久即轉為大事,甚至變成危機」。

這種情況在網路時代更為嚴重,最近冠狀肺炎的流傳初期大陸「管制型輿論模式」針對「李文亮事件」所採取圍堵措施即產生「不可收拾」的後果;相對來說「自發型的輿論模式」中讀者可在零碎訊息之中拼出一部分的真相,並能制衡國內外官方所發出的訊息。無論如何,在這兩類型的輿論社會之中,如何面對「媒體操控」與甄別真假新聞,並予以多元的制衡,是當前所面臨的嚴峻的挑戰。

以上大致為王汎森文之主旨。此文不僅宏觀地勾畫出晚明以來中國社會的一個重要變化,而且作者徵引許多有趣、生動的歷史細節,以具體事例來說明時代的變化。

我讀完之後聯想到幾件事情。第一是中國輿論社會在晚明之前有長遠的背景。林語堂在1930年代所寫的A History of the Press and Public Opinion in China (Chicago: The University of Chicago Press,1936),中譯本為《中國新聞輿論史:一部關於民意與專制鬥爭的歷史》可以補充我們對歷史背景的瞭解。此書以中國歷史上的Press and Public Opinion為題,以「民意與專制鬥爭」為主軸,描寫中國輿論的歷史。

本書分為兩個部分,第一部分是古代的社會輿論及其表達方式。林語堂也注意到最早的輿論批評形式是一些歌謠和韻文,包括一些小說和戲劇,它們朗朗上口、易於流傳,並且對統治階級抨擊的激烈程度是現代受審查的報刊所無法達到的。而在中國歷史上漢代的黨錮、宋代的太學生運動和明代的東林黨運動為三次高潮,代表輿論與統治階級之間的有組織的鬥爭。

第二部分是近代的新聞業如何反映社會輿論。他談到報刊發行量的擴張、廣告的重要角色、對啟迪民智的作用、中外之比較,並反省報刊審查制度與新聞從業者的專業與操守等。他試圖從這樣的描述中尋找民意和權力之間的關係,並探索新聞能在多大程度上表達民意。由於林語堂具有報刊發行的實務經驗,本書所述翔實生動,頗能補充王文的內容。

其次,我認為輿論社會的性質除了涉及「傳播載體」的演變,也與載體所在的政治體制、國家性質有密切的關係。這涉及「政治核心」的特點,以及政治核心與「民間社會」(civil society)的關係(即國家與社會的關係)。王文所討論的「輿論」是民間社會的重要部分。「政治核心」是席爾思(Edward Shils)與艾森斯坦(S. N. Eisenstadt)的觀念。這個觀念可以幫助我們了解政治活動的結構,以及輿論所扮演的角色。

「政治核心」指一個國家最重要的領袖們或向心的精英分子,這樣一來,我們能用這些政治核心與民間社會的關係,將政治活動作一分類。如果這個關係多半偏向到民間社會的政治架構,就是「被民間社會控制的政治核心」,即自由民主體制,此種民間社會即哈伯瑪斯所說的「公共領域」;假如這個關係多半偏到國家最重要的領袖身上,這就是個「無限制的政治核心」(an uninhibited political center),如極權國家;如果民間社會與國家領袖平分秋色而有部分的制衡,就是「有限制的政治核心」(inhibited political center)。

(這個部分請參考墨子刻,〈從約翰彌爾民主理論看台灣政治言論:民主是什麼──一個待研究的問題〉,《當代》,期24(台北,1988),頁78-95:以及 “The Western Concept of Civil Society in the Context of Chinese History” 收入Civil Society: History and Possibilities, Cambridge University Press,2001, pp. 204-231)

這三種國家型態之下,輿論扮演不同的角色,這一分法或許可以更清楚地說明王文所說的「管制」與「自發」模式。例如中華民國在民主化之前是「有限制的政治核心」,民主化之後的理想則是一個受民間社會控制的政治核心(這一個理想有沒有實現是一個可以辯論的問題)。至於中國大陸的政權則是「無限制的政治核心」,然而即使在理論上無限制,此一政府在許多非政治性議題上也常常受到一部分的輿論之影響。

這三種類型的政府在網路時代來臨之後都面臨「媒體操控」的問題。當然民主社會與極權體制之中媒體操控的手法與面臨的危機並不相同。

「無限制的政治核心」的問題是國家對媒體的全盤掌控,而權力毫無制衡的危險。中國大陸政府不准許谷歌、臉書、LINE、YouTube進入大陸,而以微信、微博等取而代之,而且微信是與銀行支付系統結合,這些媒體都受官方管控。一旦朋友圈中有人發表不當言論(即「違反互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定」),輕則封鎖訊息、重則停號,連微信支付也不能用。此一懲罰不可謂不重。

我的一位好友孫江教授今年初在微信發表〈即使明天重新開始,也不能原諒〉的一篇文章,提出「新冠疫難要求我們重溫啟蒙時代的訓誡:應該服從的是人的理性,而不是任何權威。不受監督的權力如一頭猛獸,真正的公權力應該是公民的公僕」。此文立刻就被封鎖、微信停號,而且作者遭到警告。這就是王文所謂「管制輿論模式的重大問題」,極權政府容不得一絲的評議。

當然中國大陸「無限制的政治核心」也有它的好處,即有效率。例如,有學者(如山東大學的貝淡寧教授在〈風向:中國抗疫模式是什麼?這個洋人說透了〉)認為中國對疫情控制比許多西方國家成功,主要即在於這一套有效的受儒家賢能政治影響的體制,實現「國家力量自上而下的大規模動員」來遏止病毒的流行。相對來說,美式的民主選舉,當選的人有天下的責任,卻不願思考全世界與未來世代的利益。無論如何,國家效率、長遠利益與個人自由作為政治目標,孰輕孰重,仍有辯論的餘地。

台灣桃園機場捷運的例子或許可以用來說明此一情境。桃機捷運花了十多年才建成,與大陸有效的交通建設形成明顯的對照。我有一次和四川大學的羅志田教授討論到這一件事。他指出無效固然不好(受各種因素限制),然而有效也有有效的問題。有效政府不受輿論限制而能大刀闊斧施政,但也能有效的「施暴」,而使社會付出慘痛的代價。這讓我想到波普(Karl Popper)在《開放社會及其敵人》(The Open Society and Its Enemies)所說的,所有人都會犯錯,但是「偉大的人可能會犯偉大的錯誤」(Great men may make great mistakes)。這樣的例子在歷史上還有不少。

然而另一方面在民主、選舉的社會(即受民間社會控制的政治核心),也面臨媒體的政黨化(藍綠陣營分疆化界)與連帶產生「媒體操控」的問題。這一種操控在台灣已經十分普遍,甚至到一個很細緻、專業的地步。有不少行銷、公關公司,只要雇主付錢,即可代為組織「網軍」,就特定議題進行操作。

在〈誰帶風向:被金錢操弄的公共輿論戰爭〉一文中,作者指出「有錢,就有本事發動輿論的征戰」,而據云從課綱微調爭議到政黨下莊,都和某黨之操作有關。有一次我和陳文茜討論到這個問題,作為一位媒體寵兒,他手上有好幾個十分受到歡迎的節目,能表達意見,然而她卻對於「媒體操控」對台灣輿論社會的影響感到非常悲觀與無力感。這一個問題是「自發型輿論社會」的嚴重危機。

其實韋伯與熊彼得早已提出的警告,民主從來就不是老百姓當自己的主人,而是被菁英分子所控制的。在網軍的時代,這種控制已變得更為強烈、更為全面。換言之,誰能成功地影響風向、操控民意,誰就能影響選舉(或罷免)而決定誰是老百姓的主人。這樣看來輿論社會的動向,不只是歷史議題,而密切關乎人類之未來,如何因應這些危機值得吾人仔細思索與討論。

書籍介紹

本文摘錄自《王汎森:近世中國的輿論社會》,國立中央大學出版中心出版

作者:王汎森

由國立中央大學和余紀忠文教基金會聯合主辦的「余紀忠講座」,2019年邀請中央研究院王汎森院士主講〈近世中國的輿論社會〉。擔任引言和對談的是中文系呂文翠教授。

王院士從晚明談到晚清,乃至現代,各時期的知識份子面對當時政府與社會,如何運用各種訊息的發布與傳遞模式,以及這些訊息最終如何影響當時政治與社會發展,並形成見證時代的紀錄。時至今日,資訊與媒體快速更新,蓬勃發展,藉由王院士深刻的歷史考察,我們應以古為鑑,省思今日社會文化現象,特別是媒體操控與假新聞傳播等。

余紀忠先生為本校傑出校友,在台灣民主化過程中,以媒體力量推動公與義。王院士曾參與余先生深化民主的論述活動,為「余紀忠講座」創始人之一,藉此講座,也追念了余先生無私無懼的報人精神。

王院士精通書法,在國立中央大學圖書館舉辦的「王汎森院士書架」揭牌儀式中揮毫,筆走龍蛇,腕底生風雷;他並當場將「觀於海者」、「誠於中樸於外」等墨寶,贈予中大典藏。

