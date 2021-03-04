忘年之交的可能性：來到丹麥，我才發現年齡與輩分真的不是問題

文：方律元

出國後，年齡才真的不是問題

離開台灣來到異地當交換學生，與其他人的國族和種族差異或多或少成為互動時的限制，但這裡卻開放了忘年之交的可能性，例如和年近60的Peter成為摯友，或是和大學教授一起打排球。

強調年齡與輩分的台灣

在台灣，連一歲的年齡差距都可能影響到人與人的互動。台灣人在學齡時期多數的朋友來自於校園，學校的生活又單純，每天能見到的人主要就是同班同學。高中時期開始雖然有社團等活動，但校園裡也瀰漫著學長學弟制／學姊學妹制。嚴重的狀況會使年長者有權力指揮年幼的學弟妹，讓互動關係變得不平等；輕微一點的雖然不至於使不對等的互動發生，卻也影響到互動的純粹性，在年齡層與不同屆之間畫上一個隱形的邊界，讓「同屆和同屆關係比較好」，學弟妹對學長姊則始終保有一種敬而遠之的心態，學長姊則礙於自己權威的形象，也不容易和學弟妹「混熟」。

透過實踐來打破學長學弟制，效果卻仍然有限

我高中時期參加的社團是講演社，強調思辨的文化使得學長學弟制並不明顯。我身為其中的一份子也身體力行，在和學長或學弟互動時盡量不將對方看待成一個無法親近的對象，而是把對方當成一個朋友，確實也和許多學長學弟成為摯友。上了大學後，我其中一個主要生活圈是台大社會系，社會學的學習背景讓這些同學和我都對於年齡輩分、互動關係特別敏銳，也都會在生活中努力不讓這些身分帶來負面影響。因此很幸運地，我有許多摯友是所謂的學長姊或學弟妹。然而在輩分文化籠罩之下的台灣或日本，通常朋友圈的範圍只能擴大到如此。要和教授完全平等而自然的互動，或是和年齡相差30歲的人成為摯友幾乎不可能。

但是出了台灣來到丹麥後，這些都變得很自然。

好好對待眼前的「人」，不受「身分」的影響

來到丹麥五個月了，我交到的所有摯友年紀都比我大，最少大三歲，最多則是大36歲的Peter。Peter是我參加的排球俱樂部的主席，我們常開玩笑說他的心智年齡只有五歲，就像個小朋友一樣，經常有很多幼稚的舉動，但這樣的玩笑卻部分解釋了他能和我成為好朋友的原因。在我們什麼都不懂的幼年時期，我們或許都曾「白目」的跟大人講話，因為小孩子並不懂身分的意義，也不在乎對方幾歲，抑或是有什麼高貴的身分地位，就是傻呼呼地直呼對方的大名。

相反地，在台灣社會化的過程，我們被教導要尊敬長輩，尤其對教授、主管、老闆要更尊敬。除了基本的說話方式和儀態要注意之外，互動時最好畢恭畢敬、小心翼翼，探問對方私生活或是隨意開玩笑都是危險的，朋友間常見的勾肩搭背或肢體接觸更是幾乎不可能發生。

然而這些都很自然地發生在我與Peter和Piet之間。Peter是我交過年紀最大的好朋友，經常開車載我出去玩。互動時不需要把它當成一個長輩來尊重，而是注意人與人之間基本的尊重就夠了。可以對他開玩笑、可以很直接地指出他的錯誤、可以請他幫忙搬東西或翻譯看不太懂得丹麥文文件，每次分別時我們也都會給彼此一個擁抱。Piet則是比我大18歲的教授，在問到他的職業之前，我並不知道他是教授，但我們常一起打排球，有次比賽時他還用積木做了一個小禮物送給當天的最有價值球員。知道他是教授以後突然覺得這很不可思議，我在球場上指出他可以改進的地方，甚至在打完沙灘排球後和他一起沖澡。

這些在台灣都不可能發生，但在丹麥就是日常而已。因為Peter和Piet從不因為自己年紀比我大、社會歷練比我豐富，或是有比我更亮麗的職業身分，就覺得我的想法不值得重視。相反的，他們很真誠地想要認識我這個人，像是保有一顆赤子之心那樣地喜歡和我一起玩耍。幾歲或在做什麼工作其實一點也不重要，我們其實有可能和任何身分的人成為好朋友。當然他們聽到台灣的學長姊學弟妹制，都覺得非常不可思議。

性別、種族、階級之後，年齡輩分也要真平等

經過人文社會學科與倡議團體的推動下，社會逐漸關注性別、種族和階級的平等。這些身分作為一種框架，指引著也限制著人們的行動和互動模式。但當人們逐漸意識到這點，便能慢慢試著突破框架。

年齡與輩分也是一種框架，它甚至是一個不被注意，卻更普遍存在於台灣社會的框架。我很高興來到丹麥讓我可以體會到年齡不是問題的互動模式，我不敢說這個現象普遍存在於丹麥社會，因為我參加的俱樂部Pan Idræt是一個以LGBT為主的性別友善俱樂部，或許因此這裡的成員──包含Peter和Piet──都像是講演社和台大社會系的朋友，對於人與人之間的互動、身分帶來的不良影響更加敏銳。但是這些朋友讓我了解到，和老人、教授成為好朋友都是有可能的，年齡或輩分的差距是可以身體力行去縮小的。

希望受到儒家文化影響的台灣人，能夠多試著在面對其他人的時候，把持住基本的尊重──不要認為自己懂得比較多，而是同步理解對方的想法；也不要認為自己比較高貴而瞧不起對方、懶得理對方；去除掉多餘的尊重──拿掉稱謂語與禮俗，直呼對方的名字；試著將對方當成像平輩一樣的互動，而非僵化的互動模式，讓互動回到更純粹、更自然的狀態上。

確實，這裡的學生在稱呼教授時，會直接叫名字「XXX」，而非「XXX教授」，這些實踐都讓關係更平等自然。學生和教授之間、年輕人和老人之間、晚輩和長輩之間、員工和老闆之間、學長姊和學弟妹之間、父母和小孩之間，其實都可以只是人與人之間。只要互動的雙方願意，我們有機會把握住更多可貴的互動和友誼。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航