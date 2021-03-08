當我拿起那件白底紅線傳統服，就想起到泰北為「甲良族」孩子教中文的日子

春暖花開，快遞小哥送來蜜金桔，中國的金桔連皮吃都是甜的，跟台灣微酸的滋味完全不同，我從30歲後開始學習吃蔬果皮，是泰緬邊界一群甲良族的孩子教會我的。「Karen」一般翻譯成克倫族，泰語發音為「甲良」（กะเหรี่ยง, kariang），這個與山川為伍的少數民族，我在2005年透過泰國慈濟人的介紹，進入他們村寨擔任中文志工教師。因為村裡的師父想學中文，這個心念啟動了我的行程，利用暑假便前往泰北做志工。村寨位於山裡，還沒有上山前，師姐就向我說明當地貨物流通不便，所以民生物資都趁族人或訪客上山時，一併帶進山裡，我因為想教小孩子玩藝術，挑了幾瓶顏料就跟著上山。

上山第一件事是進佛寺拜訪師父，我當時的泰文能力有限，跟著大家尊稱師父「龍坡」，以為「龍坡」是師父的法號，多年以後，我才明白，龍坡（หลวงพ่อ, luang pho）是對住持的敬稱，意即尊貴的上師。龍坡十分平易近人，雖然我們語言不通，但龍坡的祥和使彼此的溝通法喜充滿。帶我上山的師兄姐下山後，我被安排住進女生宿舍，跟一群小女生一起在木板上打地鋪。佛寺裡所收容的這些甲良族學童，來自更深的山裡，各有一段令人感到不捨的過去，因為家庭、經濟或就學的關係，龍坡將需要照顧的孩子接下山，為其搭建男女宿舍，並讓他們在佛寺旁的小學讀書。木造宿舍是泰式高腳屋，房屋高度可以隔離害蟲侵擾，卻阻擋不了蚊蠅，所以龍坡很貼心地幫我準備了新蚊帳，小女孩睡大通舖，我則在通舖旁的小隔間休息，上山第一晚，在舟車勞頓的助眠下，很快入睡。

清晨微亮，小女孩們的窸窸窣窣伴隨著腳步聲擾人清夢，我惺忪尾隨孩子下樓一探究竟，看到幾個10歲不到的院童七手八腳的整菜煮食，為大家張羅上學前的早餐。廚房小小暗暗，一口灶、一堆蔬果，還有一疊泛帶油光的生鏽鐵盤；小女孩蹲在地上使勁地剁切帶皮的南瓜、帶皮的胡瓜和其它帶皮的蔬菜，等鍋燙油熱，和著大量的水雜燴蔬果，淋上白飯就是孩子們美味的早餐。早上6點半，師父們已托缽回寺，其它院童也陸續起床就位餐前，準備用餐。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 位於泰國北碧府一間學校的克倫孩子

我在山上的第一餐就是狼吞虎嚥，並非很餓，而是無法說服自己的五官接受有怪味的米飯、帶皮的蔬果，還有那只總是洗刷不掉油漬的鏽鐵盤，所以摒住呼吸，想快快把飯吞完了事；在不斷加菜添飯的小朋友面前，我自認為將恐懼隱藏得很好，但卻逃不過誠實的身體，終於反胃，所有飯菜一股腦兒地全又原路吐了出來。這種情況直到第三天，身體的飢餓感才征服味蕾及腸胃，開始適應在地飲食，也才漸漸覺得東西好吃，從那之後，我就養成吃全蔬果的習慣，果皮果肉一起食用。

當時我上山的任務就是教中文，而龍坡除了自己想學，也希望村里其它甲良學童有機會上中文課，因此他請泰文小學校長幫我安排課程，讓我上午在學校講課，下午進佛寺教書。於是，每天清早用完早飯，我就跟院童一起排隊上學，中午在佛寺用膳，接著教龍坡中文，傍晚再回到女生宿舍與大家共進晚餐。晚上吃飽後，大女孩會集合院童在女舍樓上禮佛做晚課，夜闌人靜的山野中，女童唱誦的南傳梵唄，聽來特別響亮動人，相同的作息，日復一日，孩子也在規律中慢慢成長。假日時，龍坡會領大孩子下田工作，我則在佛寺裡給年紀小的院童上畫畫課，悠閒生活中不乏充實。

每天我都很期待去學校教書，一來小學的教師辦公室有冷熱飲水機，方便我沖泡即溶咖啡，二來甲良學生的學習熱情，總能和我的教學產生良好互動。一杯乾淨的熱水，在山上並不容易取得，上山之後，蚊帳、衛生紙、洗碗精、乾淨水和即溶咖啡包等都不再是日常品，如廁不用衛生紙、洗碗沒有洗碗精、水質無需過濾、有錢買不到東西，甲良族人的生活規律，不但清理我的身體腸胃，也幫助我大大降低心理慾求。整個甲良村寨就是一個具保護機制的社群，能自給自足，不太需要金錢的消費，就可以維持社會運作，物質清貧讓生活回歸簡單，沒有需求的羈絆，人自然容易感到快樂。

行走偏遠地區多年，瞭解偏鄉學生的特質就是純樸有禮，但甲良學生在這之外，還多了一股急欲探索的學習熱情，令人印象深刻，大衛就是這樣的學生。「David」是他的英文名字，每次上課時，大衛總是積極參與，不怕講錯，舉一反三，製造笑果不斷。有次上課，我看大衛低頭喃喃有詞，湊近身旁，他將抽屜裡的中文書拿給我看，簡體版的泰中雙語書，大衛笑笑地告訴我，這是他花50泰銖買來的書。50泰銖，對山上學生而言，可以換取更多好玩或好吃的物品，可是大衛卻選擇用好不容易攢下的零用錢，換一本自己似懂非懂的書，這是我接觸的甲良學生，單純又熱情。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 位於泰國呵叻府的克倫族人市集

甲良族的純真並沒有改善泰國人對他們的觀感，甲良人在泰國的社會地位接近邊緣。我幫龍坡上課時，隨伺龍坡身旁的一位年輕師父會用英文幫我們的中泰語做翻譯。期間，龍坡講了不少故事給我聽，包括何時入叢林修行、遇鬼經驗、院童家庭背景以及甲良人所受到的社會歧視等等。聽龍坡說，甲良族人刻苦勤勞，但常常被泰國人看不起，認為甲良人都是小偷，如果甲良人經過泰國村莊，必須快快穿越，否則會被誤認為小偷而被泰國人歐打、驅趕。古代泰國採行奴隸制，二十世紀初廢奴後社會上依舊存在尊卑觀念，而社經地位低的邊境難民、少數民族和緬、寮兩國的移工自然成為社會下階層的工作者，除非他們待在家鄉，否則在泰國社會裡，這些人都必須從基層幹起，慢慢往上爬，指望成功。

下山前一晚，小女孩們紛紛製作卡片送我，有些孩子會先來問我「祝福」的中文怎麼寫，再認真仿畫在卡片上；有些孩子會對著我掉淚；有些孩子將母親送她的甲良族傳統服送給我，大女孩告訴我，從山上離家時，母親會親手編織傳統服給孩子，祝福孩子在外發展順利，那件美麗的白底紅線傳統服，我珍藏至今，每次穿上那件袖口早已脫線的傳統服，就彷彿回到15年前，那段吃皮、清貧、簡單，對我身心重新洗牌的歲月。

春雨驚蟄，萬象更新，對於緬甸人來說，2021年的新年新希望恐怕是五味雜陳，緬甸政變，波及到的人群絕對不是只有緬甸人，還有邊境上的許多族群，他們長年承受顛沛之苦，政局不穩時，被迫流動，政治安定後，又被視為邊緣。我所認識的這群泰北甲良人，還好有龍坡，能力很小，卻一直承擔起照顧族人的志業，這其中，有族人的大愛，更多的，是宗教情懷的實踐，就像龍坡帶孩子下山時，並不知道未來在哪裡？但他就是深信宗教的力量，可以幫助這些孩子平安長大。對甲良孩童而言，龍坡猶如春雨，希望緬甸的春雨及早到來，政通人和，百姓不再流離失所。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒