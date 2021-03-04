緬甸政變後銀行服務大亂，移工難以匯錢回國：「家人要怎麼生活？」

2月1日緬甸發生軍事政變以來，銀行匯兌服務陷入混亂，這危及超過數百萬人的生計——約有四百萬緬甸人在國外工作，他們的家庭則仰賴匯款維生。

《路透社》報導，數年前到泰國工作的41歲緬甸移工Own Mar Shwe，每個月都會匯錢回家，讓家人購買日常所需包括食物與藥品。然而，自從上個月（2月）緬甸政變以來，一切都亂了套。

緬甸軍方推翻民選翁山蘇姬（ Aung San Suu Ky，港譯「昂山素季」）政府，並強制切斷當地的網路，引發緬甸各地人民走上街頭抗爭、罷工，銀行和匯兌服務嚴重地被干擾，形同切斷了她家庭的金源。Own Mar Shwe下有三個孩子，上有76歲且生病的母親，醫藥費仰賴她的收入。Own Mar Shwe相當憂心，「我不知道該怎麼辦。」

「我每天都好擔心（我的家人）要怎麼生活。」Own Mar Shwe透過電話告訴記者，她人在泰國龍仔厝府（Samut Sakhon），位於曼谷南邊，是泰國海鮮漁獲的集散地，去年底龍仔厝府的海鮮市場，曾爆發緬甸移工受感染「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎），而引起大規模群聚感染事件，使得備受歧視的緬甸移工，在泰國的處境更艱難。Own Mar Shwe每個月從蝦市賺到6000泰銖（約5563元新臺幣）的薪水，付費給掮客透過電子支付服務Wave Money將錢轉到緬甸的便利商店，再讓家人領出。

據聯合國（United Nations）數據顯示，緬甸約5,400萬人口中，就有400萬緬甸人在海外工作，他們主要目的國是泰國和馬來西亞，從事職業範圍從製造業到農業均有。緬甸移工通常扮演家庭經濟支柱的角色。據世界銀行（World Bank）統計，2019年，緬甸移工匯回母國24億美元（約667億元新臺幣），佔緬甸國內生產毛額（GDP）超過3%。

緬甸有許多銀行關閉以表示支持反對政變的抗爭，或者允許員工在上班時間參加示威活動。銀行服務並不穩定，有的關閉分行、有的縮短營業時間，也有的限制提款。

這導致一些海外銀行或金融機構暫時停止匯款到緬甸的服務，或者他們會建議顧客先不要匯款到緬甸以避免延遲，泰國開泰銀行（Kasikornbank）曼谷分行、西聯電子國際匯款服務（Western Union and International Money Transfer）吉隆坡（ Kuala Lumpur）分部均證實上述說法。西聯匯款是全球最大的匯款服務公司，對於匯款到緬甸的服務，也在2月19日時在官網上表示，「無法告知確切時程。」而泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）則表示，匯款服務仍繼續營運。

《金融時報》報導，緬甸越來越強烈的公民不服從運動（civil disobedience movement），讓原本就脆弱的經濟體系統更岌岌可危。軍方斷網、缺乏員工也讓 ATMs 和網路服務陷入難關。有些商人和分析家警告，銀行面臨的困難在公司行號遇到發薪日時，會成為不可忽視的問題。「私營銀行現在處在瓶頸。」緬甸企業責任中心（Myanmar Centre for Responsible Business）主任Vicky Bowman說，「軍方國家領導委員會 (State Administration Council)、央行每天都會打電話來威脅他們營業。

2月中，阿馬亞聯合銀行（UAB）、優馬銀行（Yoma Bank）、緬甸最大私營銀行KBZ加入簽署一項聲明，表達對緬甸商業營運的關注，希望可以透過對話和和解找出危機的解方。

MILITARY MASSACRE



Here is our voice stronger than ever

💪 our strike will continue till we get the Democracy and Freedom

please release our Elected leaders.

Kyaukme Town Shan State #Mar4Coup #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/3t5jXpKQoD — သဲတစ်ပွင့် (@kk36980591) March 4, 2021

「我是唯一經濟來源」

《路透社》報導，倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）國際人口遷移系教授Nicola Piper，專研於亞洲的勞工移動，「匯款是（移工）母國家庭重要維持生活的來源。」他指出，「在武漢肺炎疫情和政治危機的影響下，對於這些家庭的生計將會有很大的衝擊。」

在政變發生以前，武漢肺炎疫情就已「劇烈影響」緬甸移工與其家庭的經濟狀況，有百萬人失業、收入減少，聯合國2020年一份報告指出。

聯合國駐緬甸官員Benjamin Harkins是生計與糧食安全基金（Livelihoods and Food Security Fund）駐仰光資深專案經理。他表示，用非正規管道匯錢回家也是頗受移工歡迎的方式，此時這可能可以在正規金融機構紛紛暫時關閉時，提供一些緩衝。互助會式匯款系統像是亨遞（hundi）、哈瓦拉（hawala），由沒有正式執照的金融掮客營運，Benjamin Harkins指出，這些服務非正式的金流算進來，緬甸每年收到海外匯款可能達到100億美元（約新台幣2782億元）。

Benjamin Harkins分析，政變後外商開始重新考量是否投資緬甸，因為他們可能在當地勞動市場受到負面影響，所以匯款對人民生計重要性將會提高。另外，像是緬甸移工多的泰國、馬來西亞，其常規金融體系也因為武漢肺炎關閉。「對匯款的需求會大於移工能供給的，受衝擊的家戶會更貧窮，移工也會在養活家庭的責任上承擔更大的壓力。」Benjamin Harkins說。

2013年時從緬甸家鄉到馬來西亞工作的For Ko Nai Ling，今年33歲現職洗車工人，過去每個月都會寄1200令吉（約8345元新臺幣）回家，目前正在找薪資更佳的工作以供錢給他的家庭。

政變後，For Ko Nai Ling很難透過臉書（Facebook）和家人取得聯繫，緬甸有半數以上人口使用臉書，軍方仍持續禁用。「我是（家裡）唯一經濟來源，所以我很擔心。」For Ko Nai Ling說，「如果我無法寄錢回去，我不知道他們要如何生存。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒