Singlish不只有Lah和Ah，點咖啡的道地用語是融合不同語言的最佳範例

（中央社）當你問朋友：「我們要看下午2點20分的電影嗎？」常會聽到Can Can這樣的回答。Can Can？對初來乍到新加坡的外國人而言，雖然可以理解，但難免需要想個幾秒鐘後才能意會過來。

這是標準Singlish，「新」式英文。新加坡是多種族的城市國家，當地特殊腔調的英文與用法，常被西方母語人士調侃。「約下週一下午的時間可以嗎？」、「要看下午2點20分的電影嗎？」這類問句，答案若是肯定，一般習慣的英文說法是yes或sure；然而，新加坡人最常用的字卻是Can。

Singlish專家、新加坡作家魏俐瑞受訪時解釋，Can的意思很多元，除了yes、當然（of course），在某些情境下還可用來表達「這是你要的嗎？」

事實上，Can的用法不僅擷取自中文的「可以」，也與馬來文的boleh有關。boleh同樣是「可以」的意思。

講到Singlish，相信許多人的第一印象就是在句尾加上語尾助詞lah，但其實「新式英語」涵蓋的範圍很廣，它是多元文化下，不同語言相遇衍生的產物。外籍人士在新加坡生活久了，自然就入境隨俗，跟隨當地人的用法，其中不乏來自美國等西方國家的外來客，在日常生活對話中，也常會聽到他們使用can這個字。

新加坡人口7成以上是華人，另外還有馬來人、印度人等少數民族。魏俐瑞指出，Singlish在多元文化的環境下孕育而生，為了溝通方便而結合不同語言，其中主要元素包括英語、華語、馬來語、福建話等。

在新加坡點咖啡的道地用語或許是Singlish融合不同語言的最佳範例，若要點「加糖的黑咖啡」，要說Kopi O，要喝「加了糖和淡奶的咖啡」，則要說Kopi C 。O是福建話「黑色」的意思；至於C的由來，一說是代表海南話的「鮮」，另一個說法是來自淡奶品牌Carnation。

如果想喝不加糖、不加奶的黑咖啡，就要點Kopi O Kosong。其中，Kosong是馬來文，代表「什麼都沒有」的意思。如此複雜的點咖啡方式，別說是外國人覺得很頭痛，就連有些當地人也無法全都記起來，一位新加坡朋友就說過，她只記自己偏好調味的那種說法。

Photo Credit：中央社 Kopi O、Kopi C是新加坡獨特的點咖啡用語，可說是Singlish融合不同語言的最佳範例。圖為當地一家飲料店的菜單。

至於Singlish的起源，魏俐瑞表示，很難追溯到一個明確時間點，但可以確定的是，它在新加坡正式獨立之前就已出現。民眾與住在鄰近地區的人互動交流，在這過程中，逐漸發展出一種對不同種族語言表達尊重的方式；另外，Singlish也涵蓋了諷刺或批評的用字，比方說「Walao Eh」就是表達驚訝或失望的用語。

隨著時間的推移，Singlish的語尾助詞也越來越多，魏俐瑞指出，一開始常見的只有lah、ah等，後來逐漸多了leh、lor等不同助詞。

Singlish另一大特色是為了方便而省去非必要的字。友人曾分享，要問對方去了哪裡，新式英文會直接說you go where？比起正規英文Where did you go？明顯少了一個字。

魏俐瑞也說，受到網路影響，許多人追求用字簡潔，Singlish因此出現許多縮寫用法。舉例來說，CMI代表cannot make it，用來形容某人沒希望了（hopeless）。

相較於其他語言，Singlish算是比較「資淺」，魏俐瑞觀察，它的歷史還不到百年，單字也不斷演變中，很多上個世代使用的字，現在可能就不用了。

儘管如此，Singlish仍有其重要性，魏俐瑞甚至還曾將世界名著「小王子」翻成「新式英語」版本。

他分析，Singlish代表一種「身分認同」（identity），能拉近彼此，跨越不同文化與彼此溝通。「我們擁有這個語言，這是我們可以透過社交、發揮創意而塑造的東西」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒