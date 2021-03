Singlish不只有Lah和Ah，點咖啡的道地用語是融合不同語言的最佳範例

(中央社)當你問朋友:「我們要看下午2點20分的電影嗎?」常會聽到Can Can這樣的回答。Can Can?對初來乍到新加坡的外國人而言,雖然可以理解,但難免需要想個幾秒鐘後才能意會過來。

這是標準Singlish,「新」式英文。新加坡是多種族的城市國家,當地特殊腔調的英文與用法,常被西方母語人士調侃。「約下週一下午的時間可以嗎?」、「要看下午2點20分的電影嗎?」這類問句,答案若是肯定,一般習慣的英文說法是yes或sure;然而,新加坡人最常用的字卻是Can。

Singlish專家、新加坡作家魏俐瑞受訪時解釋,Can的意思很多元,除了yes、當然(of course),在某些情境下還可用來表達「這是你要的嗎?」

事實上,Can的用法不僅擷取自中文的「可以」,也與馬來文的boleh有關。boleh同樣是「可以」的意思。

講到Singlish,相信許多人的第一印象就是在句尾加上語尾助詞lah,但其實「新式英語」涵蓋的範圍很廣,它是多元文化下,不同語言相遇衍生的產物。外籍人士在新加坡生活久了,自然就入境隨俗,跟隨當地人的用法,其中不乏來自美國等西方國家的外來客,在日常生活對話中,也常會聽到他們使用can這個字。

新加坡人口7成以上是華人,另外還有馬來人、印度人等少數民族。魏俐瑞指出,Singlish在多元文化的環境下孕育而生,為了溝通方便而結合不同語言,其中主要元素包括英語、華語、馬來語、福建話等。

在新加坡點咖啡的道地用語或許是Singlish融合不同語言的最佳範例,若要點「加糖的黑咖啡」,要說Kopi O,要喝「加了糖和淡奶的咖啡」,則要說Kopi C 。O是福建話「黑色」的意思;至於C的由來,一說是代表海南話的「鮮」,另一個說法是來自淡奶品牌Carnation。

如果想喝不加糖、不加奶的黑咖啡,就要點Kopi O Kosong。其中,Kosong是馬來文,代表「什麼都沒有」的意思。如此複雜的點咖啡方式,別說是外國人覺得很頭痛,就連有些當地人也無法全都記起來,一位新加坡朋友就說過,她只記自己偏好調味的那種說法。

Photo Credit:中央社 Kopi O、Kopi C是新加坡獨特的點咖啡用語,可說是Singlish融合不同語言的最佳範例。圖為當地一家飲料店的菜單。

至於Singlish的起源,魏俐瑞表示,很難追溯到一個明確時間點,但可以確定的是,它在新加坡正式獨立之前就已出現。民眾與住在鄰近地區的人互動交流,在這過程中,逐漸發展出一種對不同種族語言表達尊重的方式;另外,Singlish也涵蓋了諷刺或批評的用字,比方說「Walao Eh」就是表達驚訝或失望的用語。

隨著時間的推移,Singlish的語尾助詞也越來越多,魏俐瑞指出,一開始常見的只有lah、ah等,後來逐漸多了leh、lor等不同助詞。

Singlish另一大特色是為了方便而省去非必要的字。友人曾分享,要問對方去了哪裡,新式英文會直接說you go where?比起正規英文Where did you go?明顯少了一個字。

魏俐瑞也說,受到網路影響,許多人追求用字簡潔,Singlish因此出現許多縮寫用法。舉例來說,CMI代表cannot make it,用來形容某人沒希望了(hopeless)。

相較於其他語言,Singlish算是比較「資淺」,魏俐瑞觀察,它的歷史還不到百年,單字也不斷演變中,很多上個世代使用的字,現在可能就不用了。

儘管如此,Singlish仍有其重要性,魏俐瑞甚至還曾將世界名著「小王子」翻成「新式英語」版本。

他分析,Singlish代表一種「身分認同」(identity),能拉近彼此,跨越不同文化與彼此溝通。「我們擁有這個語言,這是我們可以透過社交、發揮創意而塑造的東西」。

