從沉醉探索到熟成淬煉的時間之旅——SurveyCake創辦人劉邦彥的創業三堂課

25歲創業，在台北市沒有冷氣、頂樓加蓋的客廳開始，劉邦彥與和學弟郭育廷一起捲起袖子，試圖打造出全台灣最酷、又能讓每個人展現才華的科技公司。憑著一股探索的熱情和渴望豐富的創造力，「新芽網路」（25sprout）就這樣誕生了；或者我們說大多數人較熟悉的一個產品名——SurveyCake。

SurveyCake不僅是台灣最大市占的雲端問卷平台，也因其打造出「如一塊蛋糕般簡單」（A piece of cake）的企業雲端問卷服務，讓新芽網路的事業營運版圖得以橫跨全球五大洲，並且持續獲利成長，在成立第四年之際即達成損益兩平。

這場成功，也讓身為共同創辦人暨CEO的劉邦彥多次受邀至各個場合分享他的創業故事；歷經公司現金流只剩兩週、負債500萬，到成功挺進歐洲市場、實際營收成長3倍多，這一趟「從零到一」的創業大冒險，誠如一杯蘇格登威士忌從發酵、蒸餾、熟成的一連串過程，劉邦彥如何細細體會箇中滋味？今天我們帶上經典之作「蘇格登12年單一麥芽威士忌」，與劉邦彥一同回顧這段創業奇蹟，以及他從中學到的三件事。

Photo Credit：TNL Brand Studio 新芽網路共同創辦人暨CEO，劉邦彥

勇於發芽，成就新芽：從零到一的創業之路

大多人不知道的是，其實在新芽網路的創業之初，他們要做的是一個旅遊社群平台；好不容易花了半年的時間要上線發表，卻發現非常優秀的競品出現，遂迫使團隊不得不放棄題目，改發想其他創業項目。過了三年後的某一天，劉邦彥再回去看當時曾記錄下的旅遊平台競品，發現所有的平台都關閉了，包括當初他們認為再怎麼樣都不可能贏過去的那間公司。這讓劉邦彥領悟到：

第一課：創業不是為了打敗對手，而是專注在自己的熱情與獨特性上。

就像蘇格登威士忌最開始的製酒步驟，從麥芽揀選、浸泡、發芽、烘乾、磨碎等一連串的準備過程，都仰賴匠師的高度專注、謹慎佈局，唯有回歸初心、專注在當下的目標上，才能創造未來的成功。

儘管第一項創業題目戛然而止，很快的，劉邦彥又與他的夥伴們找到第二項有趣的項目。在參加某個科技社群活動時，發現現場發放了許多紙本問卷，使劉邦彥靈機一動：「為什麼不來試試手機版問卷？」因此，他們旋即發表了SurveyCake——當時世界上唯一的「行動版」問卷；不料三個月後，許多網路大廠也紛紛推出相似產品，再度潑了劉邦彥一場冷水。正當他們逼近放棄之際，一間台灣廠商看見了SurveyCake，並主動邀約合作；而這個轉機，更是SurveyCake成為台灣雲端問卷龍頭、躍上國際舞台的重要關鍵。

第二課：把所有能做的事情做到最好，然後相信時間的催化

當創業家完成所有該做的事，剩下的就是與時間並進、沉著等待，確保機會來敲門時，已整裝以待。就像蘇格登威士忌的每一滴酒液，無非經過漫長的糖化、發酵、蒸餾、熟成，允許時間淬煉精華，帶來最美好的細緻風味。

在初嚐成功滋味後不久，劉邦彥遇上創業以來的最大災難。當時全公司為某專案投入了半年的人力，卻遭客戶違約不認，在沒有寫明合約、預收訂金的情況下，不僅做白工，也讓公司現金流只剩兩週。為了趕農曆年前發薪水與年終，劉邦彥放手一搏、向銀行借了500萬周轉，並將公司分為「產品」及「顧問服務」兩大單位，迅速重整腳步後，也讓營收逆勢成長三倍以上。



第三課：專注本業，以嚴謹的態度做好每一步的風險控管。



每一個偉大的產品必經反覆的試錯與排錯，誠如每一杯蘇格登威士忌也必經調酒師的精心調和。創業家如同調酒師，能化探索經驗為價值，創造生命豐味。

負債的教訓不僅讓劉邦彥痛定思痛，慢下腳步來重整公司規章制度、穩固企業根基，也讓他徹底從一個夢想家，成為一名穩紮穩打的實踐者、一名成熟的創業家。

劉邦彥願意與時間並進、與團隊攜手，透過反覆的嘗試與探索，完成一次又一次不可能的任務，就像蘇格蘭女性調酒師第一人、蘇格登御用的傳奇桶藝大師Maureen Robinson，亦是歷經無數次的嘗試與調整，最終才能以世代傳承的雙桶工藝，融合優雅的波本桶及熱情的雪莉桶，勾兌出完美平衡的豐潤口感，打造出層次解鎖的琥珀色酒液，同時也是兼具飽滿雪莉風味與優雅花果香氣的經典之作——蘇格登12年單一麥芽威士忌。

Photo Credit：蘇格登 蘇格登御用的傳奇桶藝大師 Maureen Robinson，歷經無數次的嘗試與調整，勾兌出一支支順口芳醇的威士忌鉅作。

Photo Credit：TNL Brand Studio 蘇格登12年單一麥芽威士忌，傳奇桶藝大師Maureen Robinson的經典之作，柔順、平衡且易飲，讓人一再回味。

不讓過去的自己失望，允許時間淬煉出美好的結果

在面試新人時，劉邦彥總會問一題：「想像五年後的你，會是怎樣的呢？」他想知道人們對於未來的想像，以及如何才能為自己感到驕傲。這也讓他思索：「那對於我來說，什麼才是成功？」

為了打造夢想中的科技公司——一間即使中了樂透還是會讓人想去上班的公司，劉邦彥勇敢展開不一樣的精彩創業人生，不只要時時擁抱創新思維，亦須不斷虛心學習，從過往的生命經歷淬煉出「經營管理者之道」。

做過無數抉擇、面臨無數挑戰，劉邦彥不變的解決之道是「幽默感」，他說：「其實所有問題都是『人』的問題，所以要懂得轉換心態。帶點幽默感吧！這就是秘訣。」

現在劉邦彥不僅真的實現了當初的夢想，還獲得超乎預期的收穫。回答自己那道面試新人的問題，沉澱思索後，他對過去的自己無憾舉杯，說一句：「我沒有讓你失望」，就是他對成功的定義；也是歷經沉醉探索、讓生命在時間淬煉後成就豐富成果的心情。

Photo Credit：TNL Brand Studio 蘇格登12年單一麥芽威士忌，以熟成12年的波本桶和雪莉桶威士忌調和而成，口感柔順豐郁，酒體系細緻綿長且均衡，有豐富的水果香氣和薑汁的香甜，尾韻略帶黑巧克力糖的氣味。

探索豐富的可能性，享受追求完美的過程

透過時間的淬煉，人們會有所成長，或許離夢想更進一步，或許更認識自己，無論如何都是在「成為自己」的道路上。與其走向可預知的人生，更嚮往不可預期的未來，「我很喜歡蘇格登的品牌精神，沉醉探索，豐富由我。」劉邦彥相信每一段探索都會有養分留下來，而這些自我探索的過程，都是豐富人生的一段路。

誠如在廣大的威士忌製程中，蘇格登首席調酒師Maureen Robinson為了找尋並製作出最豐富完美的那一滴琥珀酒液，亦是不斷探索、勇於突破；釀酒的探索豐富了他們的生命，最後製成的完美佳釀也將豐富更多人的生活。

Photo Credit：TNL Brand Studio

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