日本首都圈「緊急事態宣言」擬延長2週，本月決定東奧是否開放國外觀眾入場

日本首都圈的緊急事態宣言將於7日屆滿，首相菅義偉於昨（3）晚表達有意再延長2週的想法，他將於明（5）日聽取專家意見後做出決定。

東奧組織委員會、東京都政府以及日本政府等5方也於昨日召開視訊會議，決議於本月決定是否開放國外觀眾入場，至於觀眾人數的上限將在4月做出判斷。

東奧、眾議院選舉與社會壓力，促使菅義偉立場轉變

（中央社）日本首相菅義偉昨天表明，為保障國民生命與生活，有意二度延長包括東京在內的首都圈1都3縣「緊急事態宣言」，預計為期2週。

日本境內「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情延燒，日本政府1月7日二度發布「緊急事態宣言」，對象地區為首都圈東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣4都縣，其後擴及11都府縣；由於其中10都府縣疫情難遏，2月2日宣布延長到3月7日，但包括大阪府在內的6府縣因疫情明顯改善，已提前於2月28日解除。

《日本共同社》報導，眼看首都圈1都3縣「緊急事態宣言」期限將屆，菅義偉晚間表達有意再延長2週的看法。他舉病床吃緊等情況為例說，「為保障國民生命與生活，（延長）是有必要的」。

菅義偉應該也考量到東京都知事小池百合子等人，對中央政府解除宣言抱持慎重態度。

菅義偉說，接下來將正式聽取專家及相關人士意見，「最後由我本人判斷」。

《讀賣新聞》報導，首都圈「緊急事態宣言」到7日屆滿，日本政府將在明（5）日舉行的諮詢委員會上聽取專家意見，然後正式決定延長2週。

東奧是否開放國外觀眾入場？5方視訊會議：盼聖火傳遞日前決定

預定今年夏天舉行的東京奧運暨帕運是否開放國外觀眾入場，昨天東奧組織委員會、東京都政府、日本政府及東京奧運及帕運各派代表舉行5方視訊會議，討論結果是3月之內做出決定。

《日本放送協會》（NHK）報導，東奧組委員會等5方視訊會議今晚舉行，針對東奧是否開放國外觀眾入場的問題，會中達成共識是3月之內做出結論；至於觀眾人數的上限將在4月做出判斷。

參與5方視訊會談的是東奧組委會會長橋本聖子、東京都知事小池百合子、日本奧運暨帕運大臣丸川珠代、國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）。

5方會談除了一開始幾分鐘開放媒體採訪外，其餘閉門開會，會議進行約1小時30分。

丸川在會談中言及武漢肺炎疫情。她表示，因為發現變種病毒株，疫情目前很不明朗，是否要開放國外的觀眾入場，有必要慎重考慮。

5方會談結束後，橋本告訴媒體，首先決定是否開放國外的觀眾入場，攸關是否能舉辦一場安全安心的奧運。聖火傳遞開始日是3月25日，希望能在這一天之前做出決定。

被媒體問到是否真能開放海外觀眾入場的問題時，橋本表示，盱衡現狀，確實國內國外情況都很嚴峻。能否辦好一場安全安心的奧運是最優先考量，如果不能的話，要來觀賞的人士心理也會有負擔，這個問題將做綜合性的考量，鄭重地研議。

有關觀眾人數的上限，橋本說，將比照日本國內體育賽事的上限，並參考專家所做的科學見解，進行綜合性的考量，預計4月做出判斷。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航