日本首都圈「緊急事態宣言」擬延長2週，本月決定東奧是否開放國外觀眾入場
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急切想要重振日本經濟的菅義偉，最一開始並不願意延長緊急事態宣言。然而，隨著社會盼望能夠將疫情徹底地控制住的壓力，尤其是東京奧運即將在7月登場，以及眾議院選舉即將在10月舉行，使得菅義偉改變了立場。
日本首都圈的緊急事態宣言將於7日屆滿，首相菅義偉於昨（3）晚表達有意再延長2週的想法，他將於明（5）日聽取專家意見後做出決定。
東奧組織委員會、東京都政府以及日本政府等5方也於昨日召開視訊會議，決議於本月決定是否開放國外觀眾入場，至於觀眾人數的上限將在4月做出判斷。
東奧、眾議院選舉與社會壓力，促使菅義偉立場轉變
（中央社）日本首相菅義偉昨天表明，為保障國民生命與生活，有意二度延長包括東京在內的首都圈1都3縣「緊急事態宣言」，預計為期2週。
日本境內「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情延燒，日本政府1月7日二度發布「緊急事態宣言」，對象地區為首都圈東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣4都縣，其後擴及11都府縣；由於其中10都府縣疫情難遏，2月2日宣布延長到3月7日，但包括大阪府在內的6府縣因疫情明顯改善，已提前於2月28日解除。
《日本共同社》報導，眼看首都圈1都3縣「緊急事態宣言」期限將屆，菅義偉晚間表達有意再延長2週的看法。他舉病床吃緊等情況為例說，「為保障國民生命與生活，（延長）是有必要的」。
菅義偉應該也考量到東京都知事小池百合子等人，對中央政府解除宣言抱持慎重態度。
《日本經濟新聞》報導，許多在首都圈的企業在接近長達2個月的緊急事態宣言下掙扎多時，急切想要重振日本經濟的菅義偉，最一開始並不願意延長緊急事態宣言。然而，隨著社會盼望能夠將疫情徹底地控制住的壓力，尤其是東京奧運即將在7月登場，以及眾議院選舉即將在10月舉行，使得菅義偉改變了立場。
依據日經與《東京電視台》一份在週末進行的調查，超過8成的受訪者表示他們希望政府延長緊急事態宣言。
在菅義偉做出決定之前，首都圈的首長都擔心一旦解除宣言，另一波的感染潮恐怕再起。埼玉縣知事大野元裕昨天早上重申他認為不應該完全解除緊急事態宣言。
菅義偉說，接下來將正式聽取專家及相關人士意見，「最後由我本人判斷」。
《讀賣新聞》報導，首都圈「緊急事態宣言」到7日屆滿，日本政府將在明（5）日舉行的諮詢委員會上聽取專家意見，然後正式決定延長2週。
東奧是否開放國外觀眾入場？5方視訊會議：盼聖火傳遞日前決定
預定今年夏天舉行的東京奧運暨帕運是否開放國外觀眾入場，昨天東奧組織委員會、東京都政府、日本政府及東京奧運及帕運各派代表舉行5方視訊會議，討論結果是3月之內做出決定。
《日本放送協會》（NHK）報導，東奧組委員會等5方視訊會議今晚舉行，針對東奧是否開放國外觀眾入場的問題，會中達成共識是3月之內做出結論；至於觀眾人數的上限將在4月做出判斷。
參與5方視訊會談的是東奧組委會會長橋本聖子、東京都知事小池百合子、日本奧運暨帕運大臣丸川珠代、國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）。
5方會談除了一開始幾分鐘開放媒體採訪外，其餘閉門開會，會議進行約1小時30分。
丸川在會談中言及武漢肺炎疫情。她表示，因為發現變種病毒株，疫情目前很不明朗，是否要開放國外的觀眾入場，有必要慎重考慮。
5方會談結束後，橋本告訴媒體，首先決定是否開放國外的觀眾入場，攸關是否能舉辦一場安全安心的奧運。聖火傳遞開始日是3月25日，希望能在這一天之前做出決定。
被媒體問到是否真能開放海外觀眾入場的問題時，橋本表示，盱衡現狀，確實國內國外情況都很嚴峻。能否辦好一場安全安心的奧運是最優先考量，如果不能的話，要來觀賞的人士心理也會有負擔，這個問題將做綜合性的考量，鄭重地研議。
有關觀眾人數的上限，橋本說，將比照日本國內體育賽事的上限，並參考專家所做的科學見解，進行綜合性的考量，預計4月做出判斷。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 東京等4都縣緊急事態 日本政府傾向再延2週（中央社）
- 東奧5方會談 是否開放國外觀眾本月決定（中央社）
- Japan extends state of emergency by two weeks in Tokyo area（Nikkei Asia）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航