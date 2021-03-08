一部電影就像一杯威士忌，都是生活的總和與淬煉——許承傑創作《孤味》之旅

入圍金馬獎6項大獎，並入選韓國釜山影展、東京國際影展、香港電影節開幕片的《孤味》，可以說是2020年最有台灣味的國片，也是許承傑導演首部賺人熱淚的長片作品；片中不僅潛藏著導演的家族故事，更隱含他對生命經歷的思索。

一個個看似平凡、卻堅毅不凡的台灣女性故事，在新生代男性導演許承傑的創作視角下，成為觀眾難以忘懷的《孤味》（Little Big Women）；就像蘇格蘭首位女性調酒師、蘇格登傳奇桶藝大師Maureen Robinson，在男性主導的威士忌產業中，為酩家獻上許多驚艷味蕾的大師之作。

如何像淬煉一杯威士忌一樣，將生命故事也淬煉成一部電影，並引起觀眾的共鳴與體會？今天我們帶上「蘇格登15年單一麥芽威士忌」，與許承傑聊聊《孤味》的創作之旅。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《孤味》導演許承傑

創作就是敞開心去感知，並揉合再造

威士忌是用數種不同橡木桶的原酒調和後再裝瓶，也有直接裝瓶如單一桶威士忌；但要創造出讓人一喝就愛上的完美口感，就必須仰賴優秀的調酒師，以敏銳的嗅覺與味覺，與豐富的威士忌閱歷與人生經驗，調和出和諧卻馥郁的效果，帶給味蕾一層又一層的豐富刺激。

這樣的過程正如一部電影的製作，看似許承傑將外婆的故事改編搬上大螢幕，但更多時候需要的是導演以敏銳的感知力，將自身生命經歷與觀點揉合再造，轉化為一部充滿領悟與療癒的作品。

時間回到2016年，許承傑正在準備紐約大學電影製作研究所的畢業製作，卻遇上外婆過世。為了紀念她，許承傑決定以外婆的故事為原型，拍攝一部電影。

「什麼樣的瞬間最動人，就去把那一刻放大。」

許承傑的教授如此對他說。因此，他去回想外婆最讓他印象深刻的是什麼，遂想起多年前外公過世時，外婆與外公的情人「蔡阿姨」一起舉辦告白式的過程；那一刻，他看見外婆作為一個女人、一個母親、一個妻子的許多內在掙扎與自我和解，而這就是《孤味》的故事。

Photo Credit：威視電影 導演許承傑與《孤味》女主角陳淑芳



《孤味》有短片版、長片版，除了聚焦與敘事方式不同，觀眾也有自己的詮釋與共鳴。有人說是關於放下，有人說是關於和解，那麼導演自己的想法是什麼？

「我想說的是，當一個人被負心後，如何去直視心中那塊怨懟、去面對內在受傷的部分。」

為了演繹出感動人心的作品，除了導演的創作驅動力，劇組與演員亦功不可沒。《孤味》的卡司陣容大多以女性為主，這也是許承傑首次與這麼多女性共事，「和很多女性一起工作，讓我獲得很多養分。尤其看見她們投入演員生命中的吉光片羽，為電影成就一顆顆很棒的鏡頭，令我非常敬佩與動容。」

啜飲一口蘇格登15年單一麥芽威士忌，導演心裡明白，一部電影就像一杯威士忌，參與製作的每一個角色都是帶有魔法的調酒師，唯有敞開心去感知，才能揉合再造大師化身之作。

而導演之於一部電影，亦如調酒師之於一瓶威士忌，都是集合天時地利人和的幕後操盤手，唯有對每一個環節暸若指掌，以豐富經驗為底蘊，才能展演出豐富的可能性。以巧手實踐創意的想法，將思想與靈魂注入，導演和調酒師正是為人們創造精彩生活的藝術家。

Photo Credit：TNL Brand Studio 蘇格登15年單一麥芽威士忌，展現蘇格登的極致慢工藝，以最繁複的工法緩蒸慢餾、歷經15年長時雙桶熟成。唯有仰賴首席調酒師Maureen Robinson對於製酒細節瞭若指掌，才得以運用極致、探索出完美平衡，造就醇順平衡的口感與溫暖馥郁的花果香氣。

精準與嚴謹，才不會愧對投資人對創作者的信賴

除了感性面，電影導演就像威士忌的釀酒師，不能只有熱忱，還必須具備精準精湛的工藝，並專注做好每一件事，才能打造完美之作。

儘管大學非電影科班出身，但憑藉一股對電影的熱情，許承傑在清大畢業後勇敢遠赴異鄉學電影。在紐約大學的訓練下，許承傑的片場有別於台灣普遍的拍片生態，對於資源的節省與掌握非常嚴謹。由於預算限制，《孤味》整部片都是單機拍攝，且總是準時收工，嚴守不讓劇組超時工作的原則。

「拍片不是為了抒發導演個人情緒，一旦我們掌握投資人的資金，這就是團隊的事。」

因此，在單機拍攝與絕對守時的雙重條件下，許承傑從演員走位、故事情節、動作設計等層面去調整，透過演員的專業演出與全劇組的齊心配合，不只能準時收工，有時甚至還能提早收工。

在豐沛的情感原動力之外，許承傑也展現一個導演該有的嚴謹與專業。誠如每一口「蘇格登15年單一麥芽威士忌」，都能品飲出釀酒師分毫不差的精湛工藝，體驗威士忌帶來的精彩底蘊。

Photo Credit：TNL Brand Studio 蘇格登15年單一麥芽威士忌，富含夏季甜瓜與花卉的濃郁香氣，口感優雅清爽，彷彿在喉間輕盈飛舞，尾韻則帶有甜美水果風味。

完美佳作值得等待，也能陪伴等待

《孤味》中有一幕，在秀英阿嬤（陳淑芳飾）的壽宴上，賓客多喝紅酒，唯獨秀英以一杯威士忌向眾人敬酒。導演說，那一杯威士忌不僅展現一家之主的霸氣風範，也有那麼一點把心事深藏的意味。

酒不僅是一部電影中的符號象徵，也是導演生活中的日常陪伴。平時就喜歡小酌放鬆的許承傑，無論是和朋友聚會，或是獨自沉澱思緒，威士忌都經常是他主要的杯中物。

在人生首部長片作品屢獲佳績後，許承傑的下一步計畫，仍是持續尋找創作靈感，希望能將片刻的生命經驗、淬煉轉化成為觸動人心的作品，為人們的生活帶來豐富可能。為了找到淬煉的來源、覓得創作題材，許承傑願意不斷探索、挖掘豐富。

就像蘇格蘭女性調酒大師Maureen Robinson創作首席優雅之作「蘇格登15年單一麥芽威士忌」，其背後的純熟技藝，正如導演製作電影一般，來自於沉醉的探索與執著，創造豐富與講究。

Photo Credit：TNL Brand Studio 蘇格登15年單一麥芽威士忌，展現蘇格登的極致慢工藝，以最繁複的工法緩蒸慢餾、歷經15年長時雙桶熟成。唯有仰賴首席調酒師Maureen Robinson對於製酒細節瞭若指掌，才得以運用極致、探索出完美平衡，造就醇順平衡的口感與溫暖馥郁的花果香氣。

Photo Credit：TNL Brand Studio 2013年Maureen Robinson初訪台灣，她發現台灣食物的風味非常多元和豐富，一道菜中融合鮮甜、煙燻、辛辣等香風味。正是這樣來自美食王國的豐味驚喜為她帶來靈感，遂將台灣美食帶來的感動放大，以「豐味」設定為蘇格登Glen Ord酒款的主要人設。

《孤味》的空前成功，僅是許承傑電影之路的一篇章節；一部好電影正如一杯蘇格登威士忌，時間會證明，它們確實觸動人心。

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