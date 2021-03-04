拜登發布國安戰略指南「支持民主台灣」，布林肯首場外交演說強調「抗中」

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（美國時間3日）發布任內第一份國家安全戰略指南。指南明確指出，美方將支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。

白宮今天公布拜登國家安全戰略指南。在此之前數小時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發表首場外交政策演說，列出包括對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）、建立更穩定且具包容性全球經濟、讓民主重新復甦、氣候變遷，以及因應中國挑戰8大優先事項。

拜登的國安戰略指南也同樣將這些項目列為重點。拜登在聲明中表示，這份指南傳達他對美國將如何與世界互動的看法，他將外交視為解決國家安全問題的第一個工具，且民主是最大財富。

在談到中國時，指南指出，中國已變得過於自信，也是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力，以對穩定和開放國際社會提出持續挑戰的競爭對手。

指南指出，長遠來看，美國要戰勝過度自信和專制的中國最有效方法，是投資人民、經濟與民主。透過恢復美國的信譽與確保前瞻性的全球領導地位，將能確保是美國而不是中國制定國際議程。

美國將與其他國家共同制定新的全球規範和協議，促進利益並反映價值觀。透過支持和捍衛無與倫比的盟友與合作夥伴網絡，並進行明智的國防投資，將能阻止中國的侵略，和對集體安全、繁榮與民主的威脅。

指南並指出，在許多區域，中國領導層尋求不公平的優勢、採取侵略性與強迫作為，並破壞開放與穩定的國際體系核心規則與價值。

指南表示，當中國政府的行為直接威脅利益與價值觀時，將回應北京的挑戰。對於不公平與非法的貿易行為、網路竊取與脅迫傷害美國勞工的經濟行為、削弱先進與新興技術，以及試圖侵害美國戰略優勢與國家競爭力，美國將直面對抗。

拜登政府也誓言將確保關鍵的國家安全技術與醫療用品供應鏈安全，繼續捍衛進入全球公領域的路徑，包括國際法規範的自由航行與飛越權。美國將穩守自己的外交與軍事以捍衛盟友。也將支持中國的鄰邦與商業夥伴，在不受脅迫或不當外國勢力影響下，捍衛獨立政治選擇權利。

指南明確指出，美方將支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。美國也將確保美國企業在中國開展業務時不需犧牲美國價值觀。美國並將捍衛民主、人權與人類尊嚴，包括香港、新疆與西藏。在這些議題上，美國將致力於與理念相近國家達成共識。

不過，指南也表達與中國往來的立場，和北京進行務實、以結果導向的外交，並致力於減少誤解與誤判風險。美國也歡迎中國政府在氣候變遷、全球健康安全、軍備控制與核武不擴散等議題合作。

布林肯首場外交演說，將抗中列入8大優先工作

美國國務卿布林肯今天發表首場外交政策演說，將因應中國挑戰列入8大優先工作。他表示，許多國家對美國構成嚴重挑戰，但僅有中國有撼動現行國際體系的經濟、外交、軍事與科技實力。

美國國務卿布林肯上任甫滿1個月，他今天在國務院大樓內發表上任後首場外交政策演說，為未來外交工作方向定調。

在長近30分鐘的演說中，布林肯一口氣列出8大優先工作事項，包括對抗2019冠狀病毒疾病、強化全球衛生安全；改善經濟危機、建立更穩定且具包容性全球經濟；讓民主重新復甦；建立人道且有效的移民制度；重振與夥伴盟友關係；處理氣候危機、推動「綠色能源革命」；確保美國在科技領域領導地位。

布林肯所列的最後一項優先工作事項，是因應他口中所稱「21世紀最大地緣政治考驗」，亦即與中國的關係。中國是唯一被他列入優先工作的國家。

布林肯表示，許多國家都對美國構成嚴重挑戰，包括俄羅斯、伊朗及北韓，美國也有很多必須處理的嚴重危機，包含葉門、衣索比亞與緬甸危機，「但中國帶來的挑戰不同」。

他解釋：「中國是唯一具備足夠經濟、外交、軍事與科技實力，能嚴重挑戰現行穩定開放國際體系的國家，挑戰讓世界照我們所希望方式運轉、符合美國人民利益且反映他們價值的所有規則、價值與國際關係。」

布林肯說，美中關係會在該競爭時競爭，能合作時合作，必須敵對時敵對。其中共同點是美國都須從強而有力的立場應對中國，而這要靠與夥伴盟友合作，而非貶低批評他們，因為眾人力量會讓北京更難以忽視。

此外，布林肯表示，美國應進行外交工作並參與國際組織，因為美國若退出，缺口就會被中國填補。他強調，當新疆人權被侵犯、香港民主遭踐踏時，美國也應起身捍衛自身價值，「如果我們不這麼做，中國會更加逍遙法外」。

他也主張，美國應投資國內勞工、企業與科技，堅持公平競爭，如此一來便能勝過任何國家。

美國總統拜登2月4日在國務院發表他首場外交政策演說時，也點名中國、俄羅斯為主要威權挑戰，並誓言對抗中國經濟濫權、侵略脅迫與攻擊人權等行徑。

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責任編輯：羅元祺

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