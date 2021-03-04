立院新會期委員會名單：林淑芬離開衛環、陳超明續留經濟，召委選舉關鍵在「藍白合作」

＊首圖為立法院副院長蔡其昌替小黨代抽委員會。

立法院8日將舉行召委選舉，民進黨團昨（4）日送出黨團成員參加各委員會的名單，國民黨團則是今日送出。結果萊豬表決時跑票的民進黨立委林淑芬，離開過去擅長領域的社福衛環委員會到外交及國防；劉建國及江永昌到司法及法制委員會。而因為SOGO涉賄案官司纏身的國民黨立委陳超明，則為了「堅持清白」留在經濟委員會；廖國棟則到社福衛環委員會。

立法院第10屆第3會期2月26日開議，由於立法院各委員會組織法規定，各委員會於每年首次會期重新組成。繼日前完成無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤後，這兩天各黨團紛紛進行協調黨團的委員參加各委員會名單，5日編定召集委員選舉人名冊，並於8日舉行各常設委員會召委選舉。而國民黨這次若想在所有委員會都取下召委席次，必須和民眾黨合作才有機會。

離開衛環委員會，林淑芬：這是在處分人民

民進黨立法院黨團去年12月對萊豬（含萊克多巴胺豬肉）投票跑票的林淑芬、劉建國、江永昌等3名立委停權3年，包含選擇委員會的權利 。對無法留在過去較為擅長關注領域的社會福利及衛生環境委員會，林淑芬昨天上午受訪時表示，「這不是處分立委問政的權利，而是處分人民」，但黨團的決議她只能尊重。

根據民進黨團今天提出的委員會名單，本年度的委員會的變動包括原本在教育及文化委員會的伍麗華到內政委員會、上會期在財政委員會的莊瑞雄轉到內政委員會，並預計擔任召委。有案在身的蘇震清雖然已經退黨，將從經濟委員會轉赴交通委員會、上會期擔任幹部的鄭運鵬轉入，而何欣純、蔡易餘也轉入經濟委員會，並預計由資深立委陳亭妃擔任召委。

財政委員會有沈發惠、鍾佳濱轉入。教育及文化委員會，有周春米轉入。交通委員會由資深立委陳明文轉入。而司法委員會變動較大，除了由原本在內政委員會的黃世杰轉入，並準備當召委外，原本在社福衛環的江永昌、劉建國都轉入，而擔任黨團幹部的劉世芳、羅致政也進入。在衛環委員會，除了前兩會期因為協調而暫離的吳玉琴重返委員會，原本在內政的賴惠員也進入。

涉SOGO案陳超明：留在經濟委員會證明清白

國民黨團也在日前針對黨籍立委進行參加立法院常設委員會的意願調查，由於立法院8個常設委員會中，經濟、交通及社會福利及衛生環境委員會較與民生議題相關，成為立委選填委員會意願的熱門選項。

國民黨團今天由總召費鴻泰主持，進行委員會席次協調及抽籤，在最為熱門的經濟委員會，國民黨團分配到5席，但共有8人有意願，涉SOGO集體收賄案的陳超明與廖國棟是否續留主管《公司法》修法的經濟委員會，經國民黨團與黨主席江啟臣溝通，廖國棟轉到衛環委員會，陳超明則堅持留在經濟委員會。

廖國棟表示自己以前就在社福衛環委員會，後來才轉經濟委員會，是為了推動原鄉建設，但他本來也是醫生背景，思考後決定重返社福衛環；陳超明受訪時則指出，他認為自己無罪，SOGO案他是無辜的，若離開經濟委員會，反而才像避嫌，堅持留在這裡證明自己的清白。

在攸關國民黨重點議題「萊豬食安」的社福衛環委員會，國民黨團也分配到5席，其中立委蔣萬安、徐志榮續留，立委廖婉汝轉到外交及國防委員會，首席副書記長陳玉珍、立委廖國棟則分別從內政、經濟委員會轉入。

另外外交及國防委員會，國民黨共分配到5席，包含國民黨主席江啟臣、立委溫玉霞、吳斯懷在內，共6人有意願，新會期開議前積極想加入的前退役將領吳斯懷，最後與僑界代表立委溫玉霞抽籤拚最後1席落敗，新會期將離開國防外交，轉往司法委員會。

國民黨團內部昨天進行常設委員會席次的協調及抽籤，由於部分委員會競爭激烈，過程中因協調不順，黨團書記長鄭麗文在黨團內部群組中向費鴻泰表示，很抱歉協調無法圓滿，她已經盡力了，為了團結與和諧，決定辭去書記長一職。

其他小黨呢？

小黨與無黨籍立委2日也進行委員會抽籤，民眾黨5席立委，在抽籤之後進行協調，最後邱臣遠在交通，蔡壁如在經濟，高虹安在教育文化，賴香伶在社福衛環，張其祿在財政委員會。

時代力量3席立委，陳椒華抽中司法及法制委員會，邱顯智、王婉諭都抽中教育文化，但後來經協調後邱顯智換到內政委員會。此外，台灣基進陳柏惟抽中衛環，無黨籍立委林昶佐，則抽到內政委員會。不過林昶佐表示，已與其他立委協調，會繼續留在外交及國防委員會，為台灣的國家安全及國際空間打拚。至於陳柏惟後來也換到國防外交。

目前最新名單如下：

Photo Credit:國民黨黨團提供

召委選舉

此外，各委員會的召委握有法案排審權，一向是兵家必爭之地；立法院有8個常設委員會，各設2席召委。根據各黨團在各委員會的席次，如果沒人投錯票，民進黨團這次在8個委員會中，至少會各拿下1 席召委，另有4個委員會如果可以和他黨順利合作，有機會抽籤，若籤運好，有機會拿下第2席召委。

民進黨團規劃的召委參選名單，內政委員會為莊瑞雄、司法及法制委員會為黃世杰、財政委員會為郭國文、經濟委員會為陳亭妃、交通委員會為陳素月、教育及文化委員會為張廖萬堅、外交及國防委員會為何志偉、社會福利及衛生環境委員會為陳瑩。

而依據目前各委員會個黨團成員分布情形來看，國民黨團在內政、國防、財政與司法委員會的應選2席召委中，已確定都可以下1席。而若要在8常設委員會召委選舉都拿下席次和民進黨相抗衡的話，經濟、教育、交通與衛環4個委員會民眾黨團能否繼續支持成關鍵。費鴻泰表示會爭取民眾黨團支持，但合作細節還待黨團討論。

上會期立院8委員會召委選舉，國民黨團在民眾黨團支持下，在攸關杯葛美國萊豬進口的衛環與經濟2個委員會，由立委蔣萬安與楊瓊瓔各拿下一席召委，之後蔣萬安還以抽籤方式取得新會期衛福部預算案主審排案權。

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核稿編輯：翁世航