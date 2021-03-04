拜登紓困案增設收入門檻，900萬美國家庭被排除在外，進步派不滿

（中央社）據今天（美國時間3日）公布的美國總統拜登（Joe Biden）1.9兆美元（約新台幣53兆）修訂版抗疫紓困案，分析師表示，於前總統川普（Donald Trump）政府執政期間領過相關款項的數以百萬計家庭，這次將無法獲得援助。

路透社報導，根據與聯邦參議院中間派民主黨人達成的妥協方案，援助款只會提供給年收入不到8萬美元（約新台幣228萬）的個人，或不到16萬美元（約新台幣456萬）的夫妻／伴侶。

相較之下，民主黨掌控聯邦眾議院2月27日通過的法案中，援助款領取門檻分別設在10萬與20萬美元。

保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）稅務分析師白莫樓（Kyle Pomerleau）說，這代表這次領到救濟金的家庭少了近900萬戶。

左傾智庫稅務及經濟政策學會（Institute on Taxation and Economic Policy）則統計，比起眾院通過的版本，參院版法案所能幫助的成人與孩童分別少了1180萬與460萬人。

不過，稅務及經濟政策學會估計，仍會看到2億成人與8000萬名孩童受惠。

稅務及經濟政策學會分析師華姆霍夫（Steve Wamhoff）說：「對於社會最底層的60％美國人而言，也就是真的需要幫助的人，這基本上沒有差別。」

分析師說，調整收入門檻有助於削減法案成本，金額約達130億到200億美元之間。

根據美國國稅局（IRS）數據，2020年新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法（Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act; CARES Act）發出的第一輪紓困措施，受惠家庭約達1億6200萬戶。

民主黨主導的聯邦參議院最快今天針對修訂版法案展開辯論，並於本週稍晚舉行最終表決。

《鉅亨網》報導，紓困案主要是發放1400美元的現金支票，在拜登同意修正後，個人年收入達7萬5000美元後，1400美元紓困支票發放的金額將逐步遞減，超過8萬美元將不再有資格獲得支票。

《紐約時報》報導，由於增加了收入限制，去（2020）年領過川普紓困方案的民眾，約有1200萬成年人與500萬兒童被排除於這次的紓困名單中。這項改變讓進步派的民主黨人頗為不滿，此前他們提高最低工資的提案未能通過，目前尚不知是否會影響這些民主黨議員對整體紓困案的支持。

但參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，會在參議院反對此紓困案。

《福斯新聞網》報導，共和黨參議員們表示，紓困計畫中3500億美元給各州政府的補助中，「藍州」拿到的額度與其他州相比不成比例，尤其是加州與紐約州。根據拜登的計劃獲得最多資助的州政府是：加州260億美元、德州168億美元、紐約州126億美元、佛羅里達州100億美元、伊利諾伊州75億美元、賓州73億美元。

不過若是依照去年通過的《CARES》法案（Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act）標準來計算，加州將少分50億美元、紐約則少20億美元，被批評對民主黨執政的州比較好。

《世界日報》報導，部分民主黨進步派議員，包括桑德斯（Bernie Sanders）、華倫（Elizabeth Warren）和魏登（Ron Wyden）在內的10名民主黨籍聯邦參議員的連署信指出，每一回合的紓困支票發放都要經過協商，發放時間則有數個月間隔，聯邦政府應定期直接發放紓困支票給民眾，一直到疫情結束。至於固定發放支票金額多少，信中並未說明。

然而，美國當前債務已飆升至約28兆元，通貨膨脹也來到10年新高。密西西比學院經濟學助理教授波倫（Brandon Bolen）表示，國債加上沉重的社會福利開銷，可能讓美國的經濟曲線邁向「難以承受」的發展情況。

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責任編輯：羅元祺

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