「take」的名詞用法：「What’s your take?」不是問你拿了什麼

外籍同事找Ethan討論年度的產品計劃,討論時同事問Ethan:What’s your take on this?

Take? 拿了什麼東西嗎?Ethan回答:I didn’t take anything.

兩人講半天,似乎雞同鴨講。原來What’s your take on this? 問的是「你的看法如何?」不是問你拿了什麼。

What’s your take?

(X)你拿了什麼?

(O)你覺得怎樣?/你怎麼看這件事?

這裡的take其實指「想法」,經常用在問人對一件事的「反應、立場」。例如:

What’s your take on the recent company restructuring? 最近公司改組這件事你怎麼看?

順帶一提,問人意見,除了take,也可以用make:What do you make of this?

What do you make of Andy’s announcement? 你對Andy的公告有什麼想法?

我們很常將take當作動詞,而take當名詞也很好用,來看幾個例子以熟悉此用法:

Take 收入、一筆錢

The take was much larger than we expected.

(X)被拿走的東西比預期中多。

(O)這筆收入比我們期望大得多了。

Take可以當成一筆收入,特別是指一次性的收入,像票房、賽事或專案性的收入。再看一例:

The box office take was huge for the new show. 這次新演出的票房收入很可觀。

Take 嘗試、努力

He got the answer on the third take.

(X)他第三次參加時得到答案。

(O)他答到第三次時答對了。

Take可以當成嘗試,努力,是常見用語。

On the take 謀取私利;收賄

He's obviously on the take.

(X)他很明顯採取了行動。

(O)他一定是收賄了。

前面提過take當名詞可以指一筆錢,on the take就是拿走一筆錢,也就是受賄、謀取私利。是報導上常見的片語。例如:

The mayor was accused of being on the take. 市長被控受賄。

On the make 汲汲營營

和on the take很像的一個片語是on the make,意思是汲汲營營,非常努力地追求,可以是正面也可能是反面意思:

The new manager is very much on the make.

那新主管的野心可不小。 I don’t want to associate with people on the make.

我不想與追名逐利之輩為伍。 That young lawyer is sure on the make.

那位年輕律師肯定是很有抱負的。

