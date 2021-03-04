中國官媒CGTN上月遭英國撤照，今在法國闖關成功，有望在全歐洲復播

（中央社）法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」3月3日宣布，通過中國官媒中國環球電視網（CGTN）的播放執照申請。這表示CGTN將能繼續在歐洲播放節目，包括英國。

2月初，中國環球電視網因受控於中國共產黨而遭到「英國通訊管理局」（Ofcom）撤銷牌照。

然而CGTN在12月就開始向法國最高視聽委員會（CSA）提出申請，以期CSA在法律上認可其播出能力。因為根據法國法規，只要符合兩項技術條件便能獲得播出許可─必須透過法國衛星，也就是歐洲電信衛星（Eutelsat）播放，和必須從法國送出訊號；廣播內容並非審查項目。

法國最高視聽委員會3月3日的審查確認CGTN符合這兩項條件，因此認可其播放能力。

法國最高視聽委員會在新聞稿中表示，「由於英國脫歐，以及英國通訊管理局根據英國法律撤銷CGTN牌照，CGTN負責人向委員會接洽，請求認證其播放符合歐洲法律與法國規範。法國最高視聽委員會予以認可」。

「法國法律不要求透過衛星播放的、且擁有在法國播放能力的非歐洲頻道，在播放前進行事先授權。這些頻道能自由播出，不需事先核查，但須尊重法國視聽傳播相關法律」。

然而有鑒於CGTN引發的風波與爭議，法國主管機關仍在新聞稿中強調，「CSA將會特別注意CGTN是否遵守法規要求」。

根據1989年在歐洲理事會（Council of Europe）架構內簽署的「跨境電視協議」，只要CGTN能向其他簽署國家申請到合法播放權，就能繼續在英國境內播送。英國雖退出歐盟，但仍是歐洲理事會成員，脫歐不影響外國媒體在歐洲全境播放的權利。

繞了一圈，CGTN還是可以在歐洲合法播送節目，包括英國。

但這也不代表CGTN可以肆無忌憚。現在CGTN落入法國最高視聽委員會掌管範圍，委員會將有權在CGTN播放煽動仇恨暴力或不尊重人類尊嚴、誠信等內容時，下令開罰或停播。過去CSA就曾因中東頻道犯下嚴重錯誤時勒令停播。

不過CGTN就算通過法國最高視聽委員會的審查，《法國國家廣播公司》訪問的廣播電視領域諮詢公司表示，雖然照「跨境電視協議」CGTN「理論上」可在英國境內復播，但英國還是能從其他方面施加限制，因此CGTN想要以此恢復在英國播放仍不大可能。

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CGTN為什麼要在法國尋求復播？

《紐約時報》報導，今年2月4日英國通訊管理局吊銷了CGTN的廣播執照，部分原因來自該電視網是中國官方電視台央視旗下的國際新聞頻道，隸屬於中國共產黨，違反了英國廣播法。英國的廣播執照持有者必須擁有對其內容的編輯責任權，而且不能受政治機構控制。英國通訊管理局說，CGTN在這兩方面都不合格。

《BBC》報導，英國通訊管理局的聲明稱，其調查發現，CGTN在英國執照的持有者星華傳媒對CGTN沒有編輯責任，因此不符合法律要求，不是合法的廣播執照持有者。在英國，廣播法規定，廣播執照持有者必須對獲得許可的服務有控制權，包括對其播放的節目進行編輯監督。英國通訊管理局稱，星華傳媒只是CGTN在英國的分銷商，不是服務的提供者。

聲明還指出，英國通訊管理局發現CNTN在報道香港抗議活動未能保持應有的公正，違反了英國通信管理局的《廣播規則》。

《法國國家廣播公司》報導，CNTN去年12月曾與法國媒體監管機構——法國最高視聽委員會接洽，試圖透過法國恢復在歐洲的廣播權。根據1989年的「跨境電視協議」，一個歐洲國家發行的許可證，適用於整個歐洲大陸的大部分地區。所有歐盟國家，以及包括大多數巴爾幹國家和烏克蘭在內的許多非歐盟國家都簽署了這項協議。這意味着CGTN只要能夠拿到在法國的經營許可，原則上就可以恢復在「跨境電視協議」簽字國的播映。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航