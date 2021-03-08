【專訪】新竹市立動物園園長：讓一座城市動物園，成為生命教育的自然場域

文：楊芷菡｜攝影：林辰鍵

最近一次走進動物園是什麼時候呢？起身重建的新竹市立動物園，在2019年12月底以嶄新的面貌重現於眾人眼前，歷經生命教育的探討與省思後，致力創造一個對動物友善的自然生態環境。在定位極明確的經營前景下，友善動物園的推廣理念與價值何在？如何翻轉一般人對城市動物行為學的既定印象，讓大小朋友有機會成為動物發言人？一起來聽聽推動改造計畫的新竹市長，以及長年與動物為伍的動物園園長怎麼說。

每日早上，宛如人類歌唱發出共鳴的聲音劃破寂靜，飽滿嘹亮的動物鳴叫聲從新竹市立動物園裡傳來，居住在動物園附近的居民都知道，這個熟悉的聲音來自動物園裡的黑手長臂猿；原本只能在山林野外聽見的靈長類動物叫聲，此刻正悠遠宏亮地傳遞迴盪——動物在與人類共處的城市中抒發與生俱來的本能行為，這不僅是人類生存於自然的一種提醒，也是新竹市立動物園歷經休園改造，在眾所期待中重新開放所致力達成的長遠目標。

Photo Credit: 點讀華山提供 （左）新竹市立動物園園長楊礎遠；（右）新竹市長林智堅

喜歡動物 自然也會期待與動物更親近

「小時候住在新竹市立動物園附近，以為每座城市都有自己的動物園，但長大後才知道，在城市中擁有一座動物園是非常難能可貴的。」希望讓情感觸動，成為改變的契機，新竹市長林智堅早在擔任新竹市議員期間，便持續為改善園區環境和動物生存福利發聲。因為新竹市立動物園是所有新竹人都不會錯過的兒時回憶。

目前全台灣只有三座公立動物園，包含台北木柵、高雄壽山在內，其中歷史最悠久的，就屬創立於1936年、至始座落於原址的新竹市立動物園。「新竹市立動物園對新竹人來說意義非凡，它不是面積最大的、物種最多的，但它絕對是離家最近的一座動物園。」

林智堅在任職新竹市長之後，將動物園再生計畫寫進市鎮發展的重要改革，他明白對待動物的態度揭示著社會的文明程度，希望透過動物園現有條件的改建，重建人類與動物的共生關係，讓一座城市動物園成為生命教育的自然場域。

若動物園的存在價值，是為了探討並且尊重真實生命的意義，那麼「理解動物」就成為再生計畫的前置條件。以新竹市立動物園區佔地2.7公頃的面積來說，約只有木柵動物園的1/60。數十年來因疏於管理，園區設施變得老舊，動物也漸漸失去活力。為了建構、重新打造符合動物生存福利的環境品質，在2017年5月，連同周邊的新竹公園、百年大道、玻璃工藝館、麗池湖畔日式建築群進行規模整建。

歷時兩年半的休園整建，整體的動線規劃皆順應著自然景觀，交由建築師邱文傑主導的動物園設計，便是在有限的園區空間內創造類棲地環境，翻轉傳統「動物被看」的互動關係模式，同時避免與動物們的棲地重疊，一併將地景建物、環境屏障、參訪動線等要素列入重點規劃。

首要釋放動物的精神與生物本能

實地走進園區，在新竹市立動物園園長楊礎遠的悉心導覽解說下，以最自然的姿態行走在老樹密林環繞的寧靜氛圍裡；一路迂迴緩降的起伏地勢連接著入口，S型環繞的迴廊通往園區各處，巧妙來回相通的路徑，走多了都不怕迷路。當人站在種滿簇簇蒼翠柏樹的至高點「柏之丘」，一眼便眺望到園區全貌。

Photo Credit: 點讀華山提供 楊礎遠

「以前我們園區的動物包含鳥類大約300多隻，將鳥類送出去之後，現在剩下差不多44種、150隻動物左右。雖然數量減少了，但也因為環境做得好，附近的鳥類都會自己飛進來。」楊礎遠說，原本圈養的鳥類，已全數野放或送養到更好的環境，若想讓園區動物有更足夠的活動空間，必要做到的就是物種減量。動物園再生計畫的核心，第一步就是把老舊的籠舍打開，讓動物從籠牢桎梏中被解放出來。目前園內所有籠舍皆不再圈養任何猛禽鳥類。

而事實上，讓鳥兒回歸大自然的淵源啟發，來自園方曾救傷收留一隻名為「大耳朵」的黃魚鴞；在20多年前，「大耳朵」因誤撞火車站玻璃被送來到動物園，後來因傷無法再回到野外生活，一直到離世前都待在半圓形鳥籠內。作為還原動物生物本能、長期觀察動物處境的一項依據，在這次園區改造中特別建造了「黃魚鴞的家」紀念雕像，同時也向眾人表達，園方將善盡「照顧動物最基本需求」的生命教育責任。

Photo Credit: 點讀華山提供

「在重新開園之後，我們已不再進行動物買賣。目前安頓、收留在園區的都是以被棄養，或是繁殖過剩的動物為主。」楊礎遠表示，新竹市立動物園除提供遊憩之外，亦涵蓋了自然生態保育、教育與研究的設立意涵。在12年前擔任園區的專屬獸醫，他見證了園區改造的前後變化。原本大象綾子的家從夜行館改建為故事屋，鳥園成為了猴島，鹿的樂園改作「食物森林」和「柏之丘」，而在園區空間不足、台灣氣候濕熱的條件下，園內已不再有長頸鹿、大象等動物園常見的大型動物。

比照之前的環境配置，目前走道地面和舍內建物景觀皆採用紅土色系，以不干擾動物視覺為主要考量，更使其更貼近自然、充分表現動物的自然行為。而為了避免生存競爭，對動物的表現行為和性格造成影響，目前動物們的活動區域空間，都是按照物種數目和個體數量來進行妥善分配，並透過日常的個體習性訓練，來減緩園內動物因生物發展需求所產生的刻板行為。

不刻意營造驚喜 每個轉角都充滿彩蛋

「天氣一熱會聽到參訪民眾說，『老虎怎麼都不見了？』其實牠躲在樹後面乘涼。小朋友來這邊最大的期待是看見動物，但只要在園區多停留，反而更能體會和動物不期而遇的樂趣。」過去限制動物活動範圍的金屬欄杆已全數拆除，改用壕溝、草叢和杉木圍籬做出空間領域區隔，在這裡，動物不是杵在單一定點等人來看，而是不經意地被人們看到的，「園內唯一的伊蘭羚羊萌萌咩，很習慣站在高處眺望，有時候會感覺是牠在看我們，而不是我們在看牠。」楊礎遠笑著說，在改造重生之後，園區雖保有熟悉的面貌，卻又處處充滿著驚喜，隨時都能看見有趣的動物姿態。

為了避免人類觀看的行為影響動物的正常活動，一般動物園常見的觀景窗，在這裡必須用更低的視角來觀看，它的高度設計主要符合小朋友的身高，藉由平行視角，能有效加深學齡孩童對動物的好奇，「小朋友常常會說：『為什麼這裡河馬的表情，和其他地方看到的不一樣呢？』河馬在原始野外棲地為了搶食其實是很兇悍的，絕對不像我們這一隻樂樂那麼溫馴。」楊礎遠說。容納河馬樂樂的水池邊，堪稱是園區最熱門的搖滾區，時常能聽見大人小孩「樂樂、樂樂！」的熱情呼喚；因為發自內心的喜歡動物，將其視作家人朋友般對待，進而改變思考的角度，願意付出行動成為生態環境保育的一份子，這正是改造計畫推行最值得的期待。

Photo Credit: 點讀華山提供 園區內動物一個個都是元老級，其中尤以河馬樂樂、馬來熊維尼和嘟嘟、孟加拉虎兄弟五福與來福，最受人氣愛戴。

為了建立動物行為的正確觀念，確實做到生命教育與動物保育，楊礎遠表示，以目前園區當日最多容量3000人來說，如何反應和解決可能發生的突發狀況，更需要嚴陣以待。截至今年十月為止，新竹市立動物園已達150萬入園人數，未來再生計劃的推動，將以生態保育為推廣方向，更積極培育導覽志工，同時朝向校園巡迴講座大步邁進，「唯有讓小朋友認識動物、了解動物，才不會去傷害牠，最後才有可能保護牠。」學習尊重生命，讓愛的種子在心中萌芽，這也許就是一座理想動物園存在的價值和意義。

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航