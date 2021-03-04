枯旱危機：史上首次竹苗中全天減壓供水，台積電、聯電以水車載水填補缺口

台灣56年以來首次豐水期沒有颱風過境，面臨缺水危機，目前新竹、苗栗、台中地區的旱象仍然持續，為紓解嚴峻水情，3月4日起將啟動「全日減壓供水措施」，為史上首次，估計影響將逾百萬戶。

《中央社》報導，去年以來台灣遭逢最嚴峻的缺水狀況，去年6月至今新竹至嘉義水庫集水區的累積降雨量為史上最低，新竹、苗栗、台中地區供水水庫的蓄水量也以低於兩成。

旱災中央災害應變中心今召開工作會報，由指揮官經濟部長王美花主持，會後水利署長賴建信向媒體表示，即日起竹苗中的自來水減壓時段，將由原本的「晚上10時至次日早上6時」延長至全日實施。

這是史上首次祭出全日減壓供水措施，影響用戶數分別為新竹31.28萬、苗栗14.47萬、台中88萬，合計共133.75萬戶，預估節水率可從目前的5%提升到7%。

此外，竹苗中地區的游泳池、洗車、三溫暖等非工業大用水戶，節水率也將由10%提高到20%，以減少自來水用水量，延長水庫供水期程，影響戶數約1066戶。

為降低節水措施對用水的影響，會議中也決定放寬今年枯旱期間「臨時鑿井引水」的申請，公告取消新竹、苗栗、台中、嘉義、台南地下水權用水範圍及引用水量限制，以及開放停灌地區未使用的農業水井，供各界自行取水載水。

工業用水的部分，科技部表示，目前科學園區總節水率達10.89%，可用總體水量控管達到目前節水目標，且各科學園區都有蓄水池，可以維持2至5日供水，也有進行未來需要取水的壓力測試。

對此，晶圓代工廠台積電與聯電表示，目前節水比例維持在11%，相關節水應變措施維持不變。台積電方面，北、中、南部分廠區執行以水車少量載水；聯電新竹廠區也以水車載水，填補小缺口。此外，兩廠也皆進行停止植栽澆灌、暫停外牆清洗及民生用水減壓供應等措施。

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經濟部表示，過去43處工業區自主節水率達9.86%，實施新制後2月已達到11.25%。

水利署強調，目前已進入抗旱最關鍵的時刻，需為最壞打算做最好準備，已要求台水及地方政府針對分區供水措施展開整備及演練作業，並將視後續春雨情況，加密召開旱災中央災害應變中心工作會報，滾動檢討節水抗旱及配套措施，以降低枯旱衝擊。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航