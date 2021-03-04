緬甸華裔少女遭軍警槍擊頭部身亡，生前曾在臉書留遺言願死後捐贈器官

（中央社）緬甸軍方政變，連日來血腥鎮壓街頭示威民眾。昨天一名18歲華人少女在瓦城遭到軍警擊中頭部身亡，她出事前曾在臉書寫下願意捐出器官給需要的人，網友哀悼稱她為天使。

緬甸軍方在2月1日發動政變，成千上萬民眾上街抗議，緬甸軍警近日來動用武力對付一般民眾，每天都可以看到軍警拿槍直接掃射抗議者甚至民宅的畫面。

緬甸英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）報導指出，昨天至少有16人因衝突死亡，其中有6人在第一大城仰光（Yangon）。聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）則表示昨天共有38人喪生，是緬甸軍方發動政變後「最血腥」的一天。

一名19歲的華人少女在第二大城瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）的衝突中直接遭到子彈擊中頭部而身亡，一段影片顯示她在出事之前對群眾大喊「不要跑」、「不應該會濺血的」。

在出事之後，這名少女在衝突現場身穿寫有「Everything will be ok」字樣衣服的照片傳遍了各大社群媒體，臉書上許多哀悼文章，稱她為天使。

緬甸網友指出，這名少女叫做Kyal Sin，華文名字是鄧加希（Deng Jia Xi），是當地美髮店老闆的獨生女。鄧加希2月28日曾在臉書發文指出，如果她出事，她願意捐出器官，給需要的人，她同時呼籲大家一起去醫院簽下捐贈器官同意書。

Another fallen star, shot in the neck by the Junta. 💔 Her name was Ma Kyal Sin. Only 19.. Rest In Peace sister. You are forever our hero. 📍Mandalay. #Mar3Coup #CrimesAgainstHumanity #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Iz11wt8hHO — Yun Waddy (@yunwaddylm) March 3, 2021

不只抗議者遭到軍警攻擊，醫療志工也被毆打，一段網路影片顯示醫療志工被警方以車子帶走，下車後被警方以槍托重擊頭部多次。

一名醫療志工告訴緬甸前線，他昨天和一位同伴被警方拘捕後，警方用槍擊中他的腿部，並逼迫他在大太陽下跪在地上，警方還說現在這種抗議局勢下，警察很容易可以殺了他，到了下午4時左右，這兩名醫療志工被釋放，兩人都被嚴重毆打。

儘管經過昨天的血腥鎮壓，今天緬甸民眾仍然繼續上街抗議，獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，瓦城街頭早上已經開始有民眾聚集，而天空不斷有軍機飛越。

This is how Junta Terrorists abducted Student Union Protest Group near KyaukMyaung Traffic Light, Tamwe Tsp, Yangon.



JUSTICE FOR MYANMAR#WhatsHappeningInMyanmar#Mar3Coup pic.twitter.com/WYdDlJ2LsJ — Rose (@Rose00502234) March 3, 2021

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範