有人想在香港立法會「過半席次」，對北京政府來說就等於串謀顛覆政權

曾參與香港泛民派初選的相關人士再次遭到港府的政治迫害，今年1月初，當時就有53名遭到抓捕居留，雖然嗣後都獲得保釋，但國際社會與香港內部都對未來都感到風雨飄渺；果不其然，就在二二八這一天，有47名民主派人士被通知到香港警署報到，隨即以違反《港版國安法》，的「串謀顛覆國家政權罪」起訴，雖然仍在押後聆訊中，但若全部都遭到審理確定後，那這會是《港版國安法》施行至今最大規模的國安判決。

香港民主覺醒，北京強壓解除擔憂

中共的用意當然是要殺雞儆猴，衍生香港社會的寒蟬效應，為的就是讓香港情勢是可控的範圍之內，讓樂善好事的指標性人物一一入監服刑，切斷與社會的連結，社會底層在抗爭中群龍無首，民主火苗不易傳承下去。更直白地說，在中共的思維邏輯中，民主僅是形式主義，不容許在民主過程中出現任何挑戰政權的勢力，2019年香港區議會的改選，民主派占了八成的席次，結果引起中共的擔憂，深怕香港情勢愈演愈烈。

從去年《港版國安法》施行後，中國壓制香港民主的手段愈來愈多，採取三部曲的步驟，首先，選區主任掌握判斷符合候選資格的權力，就算泛民提出通過初選的名單，選區主任還是可以取消參選資格；其次，以疫情為由直接取消原本去年9月該舉行的立法會改選，「延選至少一年」是重要的伏筆；最後，因延選而延任的現任議員，中共隨時可以來「DQ」（Disqualify）不合上意的議員，可以說香港立法會的監督功能一夕間蕩然無存。

威權統治思維下，席次過半等於顛覆

正常民主國家中的政黨競爭，不就是爭奪席次數的最大化，各種合作模式或競爭手法猶如商品市場常會出現的現象，各政黨各憑本事來吸引選民投票支持，香港泛民派辦理「聯合初選」的方式，就像是「在野大聯盟」的型態，爭取席次過半來制衡由北京中央掌控的行政權，這是民主社會的常態，但在沒有民主思維的中共眼中，這是在眼皮子底下顛覆專權，假若過半成真在立法會上進行議題攻防，難防內地有樣學樣要求比照辦理。

所以，在極權專制的腦袋裡，泛民爭取「35+」就有「串謀顛覆國家政權」之虞，這樣的聯想力看似天馬行空，畢竟香港立法會選舉不算是完全直選，且議會的權力實在有限，無法實質監督特區政府，更遑論特首是「小圈子選舉」，最後還是需要由北京委任才算數，一個附屬於中國內部的地方選舉何來顛覆國家的能耐，根本難以想像。

但是，香港的自治怎麼玩？如何設計？北京說了才算，說穿了，真正的監督權不是立法會，而是橡皮圖章的全國人大。

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沒錯！北京天朝下旨說「顛覆」就是「顛覆」，就像是少林足球的魔鬼隊依樣，「球證、旁證、技術委員、主辦、協辦，所有單位都是我的人」，泛民派要怎麼跟中共鬥？！2022年，習近平要連任中共總書記，林鄭月娥也要連任香港特首，誰都不能倒，也就必須同舟共濟強行懲治這些他們眼中的「亂港者」，至於所犯何事？罪證在哪？根本不重要。

國家安全的定義可以很廣，有問題反正全國人大會釋法，港人能做的就是乖乖聽話。

維穩習近平政權，超前懲治加大管制

當外界關注香港的未來，中共則是關心自己的政權，2021年是建立典範的一年，各種指標都必須達到，不管是數字灌水或是隱惡揚善，創黨一百年就是要風光出行才能安心，「合不合理」都比不過「穩不穩定」重要，面對國際社會的責難，一句「停止干涉中國內政」又能奈何，反正中共就是鐵了心壓制到底；這段期間最好不要犯事，全國兩會召開在即，敢上街抗爭就快打撲滅，然後秋後算帳就一個一個慢慢抓，就算「留島不留人」也在所不惜。

日前，傳出北京考慮改變香港特首選舉委員會的組成，有意廢除泛民主派選舉特首的權利，落實「愛國者治港」的意念，只有愛國才能擁有自治的權利，而且愛國就是愛黨（中共），這才能符合習近平在十九大報告中所指的「堅持黨對一切工作的領導」，所以，有人揣測DQ泛民區議員資格是下一步，甚至可能取消區議員選舉特首的資格。

有趣的是，與緬甸軍方推翻選舉進行政變的後知後覺相比，中共超前部署的提早防備則顯得細膩，堪稱極權體制的典範。

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2021年的香港形勢非常不樂觀，如果真如中共所願，香港社會因而產生「寒蟬效應」，被關進牢獄的意念傳遞恐會斷接，香港民主前程相當渺茫；相反的，如果香港社會持續堅守信念，不畏懼打壓力求真正的民主自由，那麼會否引來解放軍與港府聯手鎮壓，沒有人敢想像。

有人說「民主絕對不是天上掉下來的禮物」，需要不懈的拋頭顱灑熱血爭取，也需要用心呵護以防止倒流或滲透；然而，面對北京當局來勢洶洶的恫嚇，視民主為萬惡終究不可能妥協，香港爭民主的過程勢必更為險峻，外界能做的也相當有限，唯有天佑香港，盼香港民主順遂平安。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航