228血淚啟示錄 ：「統一至上觀」是武統台灣的「必殺令」

文：黃澎孝

今年是228事件74周年，隨著228的紀念被 「儀典化」和「假日化」，台灣人對228的記憶也逐漸流為「模式化」和 「教科書化」。然而，以我作為一個在台灣土生土長的外省人，尤其是，作為一個熟讀中國文史的所謂「中國人」，我的感受卻越來越「不寒而慄」⋯⋯。

傻B親中幻想，令人不寒而慄

我發現即便是民智已開，資訊發達￼的今日台灣，仍然有不少對中國存有美麗幻想的「傻B」。這就像 當年台灣「光復」前後，有一批台灣知識界和文化界人士，對於「祖國」懷有一份孺慕之思、或一廂情願、或被宣傳洗腦、甚或自我催眠而視中國為祖國母親⋯⋯把「台灣光復」或「兩岸統一」美化幻想為「回到祖國母親懷抱」。

殊不知現實中的「祖國母親」，與文人墨客筆下那個「愛好和平」「禮義之邦」講究「忠孝仁愛」的中國，有著截然不同的猙獰面目。

中國「率土地而食人肉」的歷史基因

在中國的歷史DNA裡，早在春秋戰國時代，就已紀錄下中國人有多麼恐怖的血腥基因。《孟子・盡心下》：不就説了：「春秋無義戰」嗎？在《孟子・離婁上》更赤裸裸揭露了戰國時代「爭地以戰，殺人盈野；爭城以戰，殺人盈城」的殘酷現象。因此，孟子總結説：

此所謂率土地而食人肉⋯⋯

擁有如此「食人肉」歷史基因的「祖國母親」，這也就難怪，當年台灣「回到祖國母親懷抱」不久後就被祖國母親狠咬一口。

秦始皇的「統一魔咒」種下逐鹿天下的噩夢

在中國歷史上，還有一個更恐怖的「幽靈」，那就叫做「統一」。遠從秦始皇滅六國統一天下的歷程，就留下了「長平之戰」白起坑趙降卒45萬人的駭人屠殺紀錄。史載，殺戮當時「血流淙淙有聲，楊谷之水皆變為丹，至今號為丹水。」當秦軍坑殺趙卒的暴行傳入趙國，整個國家「子哭其父，父哭其子，兄哭其弟，弟哭其兄，祖哭其孫，妻哭其夫，沿街滿市，號痛之聲不絕⋯⋯」

始皇死後，不旋踵，一統天下的秦皇朝就崩潰了，接下來「秦失其鹿，天下共逐」的過程，更是殺戮不斷⋯⋯

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

「統一至上」必然「殺戮不斷」

我們或許只知：項羽坑殺了秦降卒20萬人於「新安城南」。並「引兵西屠咸陽， 殺秦降王子嬰，燒秦宮室，火三月不滅；收其貨寶婦女而東。」殊不知，劉邦也是個屠城高手。

我們從《史記》的〈高祖本紀〉就能爬梳出：劉邦「屠城陽」、「屠穎陽」、「屠城父」的屠城紀錄。再從〈史記・樊酈滕灌列傳〉又可翻出「屠煮棗」、「屠胡陵」的歷史故事。至於〈史記・韓信盧綰列傳〉也可發現「屠參合」的記載。在〈史記・絳侯周勃世家〉則又記載了「屠馬邑」、「屠渾都」。以上，劉邦集團8次的「屠城」，所殺者並非敵對方的士兵或降卒，而是活生生的無辜百姓。

秦漢之際的大肆殺戮，造成西漢初年人口，與秦代相比大為減少，而且還造成了饑荒，經濟凋敝不堪。以致於「自天子不能具鈞駟，而將相或乘牛車，齊民無藏蓋」的窮困現象。

明清之際，中國人殺中國人遠甚滿洲

隨著中國歷史「合久必分，分久必合」的循環折騰，每次改朝換代的所謂「統一」過程中，都免不了一場接一場的大屠殺。就以近代史上的明清之際而言，教科書上所說的「揚州十日，嘉定三屠」我們以為只是滿洲八旗兵所為，其實卻並不盡然。

根據當時倖存者王秀楚所著《揚州十日記》中，除了記載清軍為期5天的屠殺之外，在清軍封刀後，「漢奸軍」在城中繼續搶劫殺戮的慘況竟是：

滿地皆嬰兒，或襯馬蹄，或藉人足，肝腦塗地，泣聲盈野。

換言之，除了滿洲人之外，中國人殺中國人也毫不心慈手軟⋯⋯。

至於，張獻忠這個漢人，明清之際，在四川的屠戮，更造成了「百里無人煙」的現象。以致於，清初，不得不實施「移湖廣以填四川」的移民政策。

曾國荃湘軍克復金陵圖｜Photo Credit: Unknown @Wikimedia Commons Public Domain

曾國藩的湘軍是南京大屠殺的先行者

更離譜的是，歷史形象一貫正面，而且還同時獲得蔣介石和毛澤東視為偶像的曾國藩，他所率領的「湘軍」也是一群「屠城劊子手」。湘軍最駭人聽聞的莫過於「安慶大屠殺」和「天京大屠殺」。這兩次屠殺就連湘軍自己內部的人都覺得極為殘忍。

曾國藩幕僚趙烈文在他的《能靜居日記》中，紀錄了湘軍攻克「天京 」即南京城後的屠殺慘況：

其老弱本地人民，不能挑擔，盡遭殺死，沿街死屍十有九皆老者。其幼害未滿二三歲者亦斫戮以為戲，匍匐道上。⋯⋯哀嚎之聲達於四遠⋯⋯

相形之下，後來的日軍南京大屠殺，恐怕也要失色不少！

曾國藩是一個被視為「立功、立言、立德」三不朽，而獲清廷追謚為「文正」公的「儒將」。曾文正尚且如此嗜殺，這就難怪他的兩個私淑弟子：蔣介石和毛澤東，兩人雙手都沾滿了中國人自己的血。

蔣介石的「中國思維」決定派兵鎮壓

就以蔣介石為例，根據蔣介石日記的「自我檢討」：

臺灣事變自軍隊運到後，已大部敉平，然亦未曾根本解決也，可知新復之地與邊省全靠兵力維持也。 善後方策尚未決定，現時惟有懷柔。此種臺民初附，久受日寇奴化，遺亡〔忘〕祖國，故皆畏威而不懷德也。

從這兩段蔣介石的日記內容，可以窺見蔣氏對228事件的本能反應，就一如中國歷朝歷代爭奪天下的梟雄一般，視「武力」手段為理所當然，甚至於，視「清鄉」殺戮為必要手段。

換言之，不論蔣介石或陳儀，他們這些中國人的「觀念思維」是完全一致的。都認為唯有如此武力鎮壓，才能讓「初附」的「台民」，知所「畏威」。就此而言，台灣人228的血淚史，基本上就是中國歷代「統一即殺戮」的「台灣初體驗」而已。

「統一至上觀」是武統台灣的「必殺令」

228事件，雖然已經事隔70幾年，蔣介石也已過世半個世紀了。但是，當初主導他們做出：血腥鎮壓台灣人民決定的「中國統一至上觀」，仍然健在於十幾億中國人的腦海裡。

如果，我們這一代台灣人，還對中國存有什麼「兩岸一家親」、「中國人不打中國人」的幻想。甚至於，還傻B似的掉入「唯有兩岸統一，才能實現中華民族偉大復興」的「中國夢」中，那麼，遠比228更殘酷的屠殺，必將在台灣重演⋯⋯。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航