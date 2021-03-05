擔心吃鳳梨會「刮舌」？了解科學原理讓你放心大口吃

文：李依文

天氣漸暖，台灣向來以豐富的水果資產聞名國際，想到台灣水果絕對少不了這一位，黃棕色的外皮上規則的稜角狀、腰桿挺直衝天綠色葉子，除了討喜的外表，甚至隔著果皮就能聞到陣陣果香，這就是代表好運、福氣旺來的鳳梨。

雖然鳳梨很好吃，但一想到吃鳳梨，生理反應就是舌頭一縮，「刮舌感」的印象隨即出現在腦海之中，難道鳳梨果肉真的帶刺，刮破舌頭了嗎？

無形的倒刺來自「蛋白酶」

除了象徵好運以及討喜的外表，鳳梨的營養價值也同樣深受大眾喜愛，但只要吃過鳳梨的人一定都有體驗過這樣的感受，想大口吃鳳梨，放進嘴巴後迎來的卻是明顯的刮舌感。

但其實所謂的「刮舌」並不是真的有東西刮破舌頭，造成這樣的感受，與鳳梨的酵素成分「蛋白酶」有關。

痛感來自舌頭蛋白質被分解

蛋白酶是一種鳳梨天然的酵素，之所以會取名為「『蛋白』酶」，顧名思義就是一種分解蛋白質的酵素。

簡單來說，可以把蛋白質想像成一條有規則排列的鎖鏈，而鎖鏈則是由胺基酸所組成。胺基酸就像是一環環的鎖鏈零件，而蛋白酶分解的過程就是把大分子蛋白質之間的鏈結斷開，變成小分子胺基酸。

蛋白酶酵素這樣的作用過程，雖然會造成舌頭的不適感，但這類酵素的分解作用，能夠讓蛋白質能夠更好的被吸收。而舌頭之所以會疼痛，是因為從入口之後，所經之處基本上都是由蛋白質所組成，因此食藥署也提醒，若是本身有胃潰瘍症狀的患者，不要空腹吃鳳梨，蛋白酶對於胃部的內壁可能會造成無形的傷害。

雖然腸胃敏感的人在食用時要注意，但若是若是在食用完大量的蛋白質後，如炸雞等，感到胃部不舒服，鳳梨的蛋白酶就能在此時派上用場，在吃完炸雞之後吃鳳梨，反而可以幫助消化！

鳳梨品種決定痛感程度

說到這裡，有些人可能會覺得自己吃鳳梨不會有這麼強烈的刮舌感受。而會造成感官上有如此大的差異，不外乎與每個人的舌頭結構不同、鳳梨的品種有關。

以鳳梨品種來說，鳳梨主要的種植目的有兩個，一是加工用途，二是鮮食用途。

加工用途的鳳梨酵素濃度較高，後者酵素濃度較低。以台灣現在的鳳梨品種來說，鮮食用品種，如：市占率達八到九成的台農17號金鑽鳳梨、台農16號甜蜜蜜鳳梨、台農20號牛奶鳳梨等，都已經是酵素含量低的品種了，民眾一般在選購的時候都不用擔心會有過度「刮舌」的狀況產生，而這些改良品種的鳳梨來自台灣強大的育種團隊嘉義農業試驗分所，歷經30～40年不斷的改良，才有今天市面上豐富的鳳梨品種。

「除了蛋白酶分解酵素的緣故以外，民眾自己在家處理鳳梨的時候有可能在花腔（芽眼）的部位並沒有處理乾淨，花腔裡面有一個很小的刺，刮舌的原因也可能來自於此。」行政院農業委員會臺南區農業改良場助理研究員黃士晃說。除此之外，有些鳳梨的纖維質含量較高，加上蛋白酶的交互作用之下，會加成刮舌的感受。

酵素最大的敵人：高溫、鹽巴

有些人舌頭感官比較敏感，若是真的是敏感舌，怎麼吃都覺得會咬舌又該怎麼辦？這就來介紹酵素最大的兩位敵人，分別是高溫與鹽巴。

酵素的活性程度決定了刮舌的疼痛程度，要抑制活性，就必須針對酵素的特性下手，而最直接的方法就是透過高溫處理。這也是為什麼即使加工用的鳳梨酵素含量高，也不會有刮舌的情形產生，加工過程中的熱處理，就會把酵素的活性大幅降低。

另外鹽巴對於抑制酵素的貢獻也不小，這也是為什麼老一輩在碰到鳳梨刮舌的時候，總是會說「泡一泡鹽水、撒一點鹽巴吃就不會了！」

台灣鳳梨的盛產季節是每年的三月到七月，雖然現在許多品種改良已經大幅的降低了刮舌的感覺，但了解刮舌感其實是來自於天然酵素，且利用後續的處理都能減低刮舌的感受，下次吃鳳梨的時候不用再「心驚驚」，放心大口吃吧！

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航