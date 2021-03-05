空汙問題嚴重，光靠法律有辦法解決嗎？

空氣汙染問題越來越受到國人關注，科學已經證實空汙會對人體產生危害，甚至在英國已出現因為空氣汙染致死的案例。如今空氣清淨機已經成為家庭的標準配備，政府也針對空氣汙染相關法規進行多次研擬、修訂，可是光靠法律制定有辦法解決空汙問題嗎？

《空汙法》修正了什麼？

因應社會逐漸關注空氣汙染問題，我國也在民國107年大幅修正《空氣汙染防制法》，距離上次修法相隔了16年之久。修法之後加重了汙染者的罰則，也加重了工廠與車輛的管制規定。

例如在工廠的源頭與末端進行雙重管制，除了不可使用不符規定的燃料之外，所排放廢氣也必須要符合標準，以維護國人的健康風險。而且工廠需要訂定突發事故的「緊急應變措施計畫」，以防發生火災等事故時過度影響空氣品質及附近居民健康。另外也會對出廠10年以上的車輛制定更嚴格的排放標準，同時也大幅度提高刑事與行政責任的罰則，如果排放大量空氣汙染物致人於死，最重甚至可以處以無期徒刑。

不過制定這麼多條文真的有用嗎？近日有環保團體指出，台灣中南部的空氣品質惡化嚴重，但是因為法定的門檻非常高，即使空氣汙染已經非常嚴重卻仍然只能算是「一級預警」之程度，只能進行部分檢查、警告措施，無法啟動「空汙緊急應變措施」，批評目前的法規是寫好看的。

台灣的能源與碳排放量問題

除了法規與實際情況有落差等問題外，能源與工業造成的空汙問題也非常嚴重。台灣的空氣汙染成因有四成為境外來源（大部分源於中國），另有高達六成來自於境內，主要包含交通運輸排放，以及火力發電廠與鋼鐵、石化產業工廠排放。

由於台灣對火力發電及鋼鐵、石化等產業仍有相當的依賴性，政府一直以來也竭盡所能的滿足工業需求，導致「德國看守協會」（Germanwatch）與「歐洲氣候行動網」（Climate Action Network Europe）所發布的「2021年氣候變遷績效指標」中，台灣排名在受評比的58個國家中排名倒數第五。而在美國總統拜登宣布重新加入「巴黎氣候協定」之後，國際間勢必會更加重視碳排放量問題，台灣也將會面臨更多的國際壓力。

蔡政府上任以來以「非核家園」為政策目標，但在再生能源技術剛起步的狀況下，反而導致必須要大幅倚賴火力發電而使得空氣汙染更加嚴重。台灣在能源難以轉型的現況下，又面臨溫室氣體控管的問題，能源困境恐怕將持續讓目前的政府蠟燭兩頭燒。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航