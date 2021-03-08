跟「瀨戶內」學地方創生？我們是不是搞錯了什麼？

文：我的學習筆記

瀨戶內海群島以三年一次的藝術祭、和多位名家設計的美術館群而聞名，如直島的李禹煥美術館、地中美術館，犬島的精鍊所美術館、豊島美術館......等，吸引來自世界各地的觀光客到訪。

即便沒有親身走訪過瀨戶內海，也可以試著想像一下小島的樣貌，以碧藍的海水與天空為背景的大型美術館、顏色飽和的草間彌生大南瓜、矗立在老舊民宅之間的前衛裝置藝術、還有穿梭在其中的大量觀光客……。

如果把時間往回推三十年，瀨戶內海群島的樣貌，跟現在可以說是天差地遠，就以瀨戶內海群島上的三個島嶼，直島、豊島跟犬島為案例，都是曾經受到重工業污染的地區。直島因為冶煉銅礦、黃金、水銀等，而帶來重度的環境汙染，被形容成禿山；豊島則因為有毒產業廢棄物非法棄置、焚燒與掩埋，造成生態浩劫；犬島則是遭到大規模的挖掘，進行犬島石與煉銅廠冶煉，因而產生廢氣汙染。這些種種的環境問題，導致小島人口外流非常嚴重，人口高齡化的問題也隨之而來。

從三十年前這個時間點分割，我們就可以發現，前後原來出現了這麼強烈地對比啊！當時究竟是發生了什麼事，讓汙染之島翻身成為現代藝術之島呢？

原來是倍樂生財團（前身為福武財團）帶著「公益資本主義」的理念，在地方政府的欣然同意之下，來到了小島，希望以藝術來振興地方。表面上他成功地翻轉了小島的形象，成為了眾人口中成功的地方創生範例，也是我國政府仿效的對象。但是，由財團主導的地方創生模式，到底有沒有隱憂呢？公益性的資本主義，在偏鄉的實際操作上，會出現什麼問題呢？

為何振興？財團如何振興？

財團在島上的振興方法，主要是發展觀光事業，例如興建美術館、舉辦大型藝術祭、推行跳島旅遊行程等等。對外界跟財團而言，藝術季為小島帶來了眾多的觀光人潮、金錢、商機，這些資源如同活水一般也注入小島，成功的為這些小島振興了經濟。

財團社長福武總一郎說：「藝術祭讓老人重新展開笑容、促進老人與年輕人、島民與非島民之間的交流。」對居民來說，小島成功翻轉了形象，讓他們對居住地充滿驕傲與榮譽感。財團在小島上的經營，不完全只為了營利，還為了振興島上的經濟，幫助解決社會上的問題等等。而這種特別的經營模式，背後的核心理念為「公益資本主義」。

那「公益資本主義」到底是什麼呢？這股風潮在2000年中期出現在日本，主要倡議者是美國加州矽谷發跡的日裔跨國企業家原丈人（George Hara）。他強調私人企業不應該只追求股東利益，而是連員工、顧客、股東與地方社會的利益全都顧及到。鼓勵私人企業自願用對社會有利的方式來尋求利潤，這樣就除了獲利之外，還可以提升公共利益，進而幫助當地居民解決社會問題。

這些人相信，當企業願意為偏鄉注入資源，勢必可以為偏鄉的經濟注入活力。倍樂生財團在瀨戶內海群島的振興計畫，即為著名的一例。財團的振興計畫雖然被稱讚不已，但是如果往更深層的地方看，會發現底下隱含著各種社會結構面上的問題，讓我們一步一步地抽絲剝繭來看。

出了什麼問題？！為何人口仍持續外流？

在我們的認知裡面，如果是地方經濟成功發展起來，應該是會把人留下來才是啊！甚至吸引到外來的人口移入。但是為什麼這些小島的人口仍然不斷外流呢？

讓我們先來看看人口外流的狀況，中正大學政治系的李翠萍教授，在2019年曾經針對這個議題做深入的研究哦！她發現瀨戶內海的三個島嶼：直島、豊島、犬島在2000年到2015年之間，人口都有明顯的下降，其中直島的人口降低了約4%～6%，豊島則是10%～15%，而犬島的人口竟然從84人降到剩44人，幾乎減少了一半啊！可見人口外流的現象是相當的嚴重。另外，直島町町長在接受中正大學研究團隊的訪談時，町長也表達對於人口下降的深深憂慮。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

目前，直島的工作人口，大部分仍然靠著島上的三菱會社工廠在支撐著，豊島跟犬島則沒有類似的產業能夠提供就業機會。也就是說，藝術觀光的相關產業，雖然為小島帶來大量觀光客，但是對於增加當地就業機會其實並沒有什麼幫助哦！

但是既然有這麼多的觀光客，那隨之而來的經濟效益，難道無法抑制人口的流失嗎？那多出來的錢又去哪裡了？又是誰掌握了小島振興的獲益？

乍看之下，大型藝術祭與美術館等觀光景點，會直接為當地提供就業機會，也會為周邊的餐廳、旅館、紀念品商店等等的服務業帶來客源。但是在瀨戶內海群島的個案中，相關數據的成長並沒有很顯著。

從具體的數據上也看出這樣的現象，以犬島為例，一個只有50幾位島民的犬島，2010年總遊客量竟然高達將近4萬人，但服務業的就業人數，卻只增加了2人。其中差距如此之大，是因為美術館與藝術祭的員工，很少是島民，都是我來了，又走了，我來了，又走掉的流動人口，沒有辦法為當地聚落帶來貢獻。

至於餐廳、民宿業者，看似直接獲益較為顯著，但至少有兩個現象阻止了他們的獲益量。

第一，小島面積並不大，而且財團發展跳島行程，因此觀光客除非刻意留在島上，否則一個島嶼最短半天，最長一天，就可以完成觀光行程。而附近較為熱鬧的岡山市、高松市，都在船程一個鐘頭內就可以到達，所以遊客不一定會在島上用餐與留宿。

第二，餐廳、旅館等等商家，其實大多歸財團所有，而且通常擁有無敵海景，而美術館旁的紀念品店，販售具有設計感的精美紀念品。因此，居民小本經營、位在巷弄間的店家，就不太容易被觀光客看見。當島民所獲得的利益沒有成長，自然也很難把他們留在島上。

你的島不是你的島——當住民的聲音逐漸消失

除了沒有獲得足夠的獲益以外，島民還必須承受觀光所帶來的成本，他們的日常生活也變成觀光的一部分。從藝術祭的文宣品可以看出，島民的生活型態是觀光推廣的一部分，似乎鼓勵著觀光客窺探島民的生活日常。

大量的觀光客擠進島上，也導致島民生活不便，觀光客不懂尊重當地人，隨意照相，在巷弄中大聲喧嘩；遊客觀光與島民日常進出小島都是搭乘相同船班，造成船上非常擁擠；遊客騎腳踏車到處穿梭，讓步行的島民不勝其擾，帶來強烈地緊張感。

但是，觀光真的是島民要的嗎？

根據香川大學瀨戶內圈研究中心，在2010年第一次藝術祭舉辦以後，針對島上的住民進行了調查，發現振興政策其實與居民的期待有所不同哦！

針對直島與豊島居民的問卷調查，可以發現居民認為最需要被解決的問題，其實是醫療服務與福利、海上交通與兒童教育環境，那觀光振興呢？其實是敬陪末座的。所以，推動觀光並不是島民的首要需求。那麼為什麼財團卻選擇在島上發展藝術祭呢？這跟近年來日本掀起了一股偏鄉藝術祭的流行風潮有關，也導致了目前日本大大小小的藝術祭非常多啊！但這種複製藝術祭的獲利模式，卻已經開始引起藝術家們的檢討，簡單來說，日本已經發展出辦鄉間藝術季的SOP。

這些依照SOP複製的藝術祭，並非為小島量身打造，雖然號稱與在地文化結合，但是呈現出來的，卻是與島民認知中的在地文化，有一定程度上的落差。反而在島上比較容易觀察到的，卻是在地居民與觀光客在視覺上的疏離感。

比如說，在犬島上，民宅巷弄中豎立著巨大鮮豔的裝置藝術，兩者呈現出鮮明地對比。除此之外，居民與美術館兩者也無法融入，根本無法讓美術館成為居民的公共空間。研究顯示，很多島民並不懂這些藝術品，更別說判斷這些藝術品與他們的在地文化之間有什麼關係。

但是居民對於在的文化的堅持，並不受到財團的重視，在犬島曾發生一件有趣的事情，有位年邁的島民，在美術館外擔任志工，嘗試將當地文化介紹給觀光客，但是觀光客卻被美術館員工主動告知，如果不想聽可以自行離開，但這些遊客的初衷，不就是要來認識在地文化嗎？但館方卻又不積極鼓勵遊客留下來，聽在地志工述說自己的故事，那這個館存在的意義又是什麼呢？

造成了你所認識的在地文化，不是在地文化的荒謬現象。

另外，財團建造美術館與裝置藝術的用地，大多是收購或租賃所得到的，因此可以自由地使用土地。而且財團是基於公益理念振興偏鄉，更受到政府部門的支持。但是對島民而言，財團拿走了島上最美麗、獨佔海景的土地，以前島民可以自由進出，但是現在島民卻被限制在外，引發島民的不滿。這個振興計畫看似立意良善，在地居民從中的獲利卻是相當有限。

瀨戶內給予我們的反思

對於不斷沒落的偏鄉而言，地方創生確實是一線生機，而且如果有私人企業願意基於公益理念貢獻偏鄉，也能使這樣的計畫比較不會出現財務上的問題。

但是，企業並非慈善團體，必須講求經營效率。在自己獲利的同時，也需要了解偏鄉住民是不是實質的獲益者，以及他們負擔了哪些因為地方創生所造成的隱藏成本，例如：噪音、髒亂......等等。

另外，從研究過程當中可以發現，當地居民對於財團的振興模式有所不滿，但是卻被外界的讚頌給掩蓋了過去，無法形成改變的聲浪。

為了避免犧牲居民的福祉，去成就財團的振興政策，應該需要納入更多居民的聲音，從居民的角度來看事情，避免片面為居民設計他們不需要的振興模式。

除此之外，解決問題必須從最基礎的地方做起，財團在島上所建設的美術館，以及所舉辦的藝術祭，雖然可以在短時間內吸引到大量的觀光人潮，但是這些人並不會久居。應當需要提供給居民足夠的基礎建設，為居民帶來就業機會與利益，才可以真正的留住居民，並且達到雙方都滿意的振興模式。

從1990年代台灣推動社區總體營造開始，所謂的地方振興已經快20年的時間了，像瀨戶內海這樣類似的事件，也時有所聞。因此台灣在推動地方創生時，也應該以此作為借鏡，避免複製一個人口持續流失的地方創生案例。

Photo Credit: 中央社

最後我們有幾個問題想要問問大家：

當今瀨戶內海被視為地方創生的典範，看完這篇文章，你會怎麼思考這件事情呢？ 國內外有沒有什麼你認為比較成功的地方創生案例呢？可以跟我們分享一下嗎？ 你覺得你可以做些什麼，來幫助你的故鄉變得更好呢？

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撰稿者：路可萱（中正大學政治學系三年級）

研究論文原創者：李翠萍（中正大學政治學系教授兼系主任）

參考資料

李翠萍，2019。公益資本主義應用於偏鄉振興政策的侷限性：日本瀨戶內海群島個案分析。 政治科學論叢，第81期，頁105-148。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航