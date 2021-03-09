《修補生命裂痕》：車禍發生後，我最常想起急診區醫師出於好意但錯置的仁慈

文：喬安娜・坎儂（Joanna Cannon）

錯置的仁慈

身為醫師，最需要意識到的重要事情之一，就是患者將永遠記住你如何對待他們。即使經過幾十年，他們也可以立即回憶起醫師對他們說的話、看著他們的方式，以及那些話語和表情帶來什麼感覺。我之所以知道這一點，是因為我自己也曾經是病人，而我也非常清楚記得那給我的感覺。

我經常想起我經歷的那場車禍，通常是在開車時想起，我也不知道為什麼會這樣。我很少走車禍發生的那條路，那件事也不常出現在我腦海裡（不過，如同許多重大生活事件一樣，我確信它就在大腦的某個地方，就藏在其他想法的後面）。

有時候，我會順帶提到這件事，通常是有人提議搭計程車或共乘時。我必須搬出一貫的「幾年前我發生車禍，所以不喜歡其他人開車帶我到任何地方」這番說詞，每次我參與有關如何從A點到B點的決定時，都會出現一種熟悉的焦慮感。還有些時候，當我開車駛過北德比郡荒涼的山丘，視線中沒有任何車輛時，我就會開始想起那次車禍。

在經歷過一段難以置信、足以改變人生歷程的創傷性經歷後，大腦似乎會篩除所有重要細節，只留下一些細微的記憶。聽覺的、嗅覺的、結構性的記憶。我不記得事故本身，但非常清楚記得事故發生前的時刻。我記得我沿著一條筆直的鄉間小路行駛，被許多汽車超車，因為我是個超級慢速駕駛（感謝老天）。我記得爬上山坡。我記得那是一個涼爽晴朗的夜晚。我記得自己在想著回家後要吃什麼。

然後，接下來的記憶就是我睜開眼睛，意識到汽車不動了。我完全靜止。就在我面前兩公分之遠，我的大燈照亮了一片乾石牆，明亮如劇院舞台。我研究了覆蓋石頭表面的整片苔蘚，微小無花但卻如此美麗。我心裡想，我每天經過這條路，以前怎麼從來沒有注意到這些。但我知道哪裡出了點問題，我知道我不應該在逆向的馬路中央驚嘆著青苔的美，所以我伸出手打了危險警示燈。那時我才看到自己手上全都是血。

我在試圖理解發生了什麼事的時候，一定又失去意識了。當我下次再睜開眼睛時，有個人站在汽車旁邊。他說他是警察，這是他下班途中恰巧碰上的第二起事故。所以，我想我應該是出了車禍。我想問他問題，所有的問題。但是他在整個說話過程中都沒有看我，我只好盯著他夾克袖子上鬆掉的鈕扣，心裡想著那個鈕扣很可能會不見，然後就再也找不到了。

最後，我被抬出車外。他們讓我坐在警車前座，把我一個人留在混合口香糖及吸塵器吸過的汽車座椅氣味之中，試圖安頓腦海中四處游移的混亂思緒。附近某處有警用頻道發出嘶嘶聲，在我聽不懂的亂七八糟詞彙之中，我聽到對方說這是致命的撞車事故。

致命？那時我沒有意識到還有另外一輛車牽涉其中，我的整個腦子陷入恐慌，試圖思考誰可能和我一起在車上，而且死了。我想過每個我認識的人、關心的人。我竭盡全力思考所有可能性，最後確定我是自己一個人在車上。但是，如果我是一個人在車上、而這是起致命事故，那麼死的就一定是我了？這個念頭停留了很長時間。或許實際上只是片刻而已，但那是我一生中最恐怖、最超現實的片刻，我心裡想著這一定就是死掉的感覺了——在一片黑暗中又冷又孤獨，聽著遠處陌生人的聲音。

直到他們把我放到救護車上，綁在一個鋪著毛毯的狹窄地方並接上儀器之後，我才接受了自己還活著的事實。我還在這裡。我只是到很晚很晚才意識到這是多麼不可能。跟剛剛那位剛下班的警察一樣，醫護人員也沒有看我，他盯著他的靴子。他在一片黑暗的救護車中，透過小窗戶向外望。那個窗戶是用緊急服務車那種奇特的磨砂玻璃製成的，我記得我還在懷疑，既然完全看不到外面，為什麼還要盯著窗戶看。

我試著要和他交談，但不確定那些字到底有沒有離開我的腦袋，從嘴巴裡吐出來。他當然沒有回答。那時的我沒有覺得哪裡痛，唯一能感覺到的就是嘴巴周圍濕濕的，感覺像是鼻子在流鼻水，而我一直試圖用手背把它擦掉。

「不要碰你的臉。」他告訴我。

這是他在整個車程中說的唯一一句話。在我生命的那個階段，我對醫護人員的參考點來自於影集《急診室》中的喬許。但這起事故的醫護人員不是喬許。在我的第二本書中，有一整個篇幅專門描述醫護人員。書中的護理人員都非常友善、令人安心且體貼。我想，作者有時可能會重述一段生活經歷，並把它轉變成自己希望的樣子。

到達醫院後，我被推過一個充滿注目眼光的等候區，進入急診區，那裡有一群人圍著我的推床。我看不到他們是誰，只能看到他們的前臂和海軍藍色的袖子，他們刷洗過的手，以及在我頭上傳遞的東西。我被送去進行掃描和X光檢查，在經過走廊時，我可以看到天花板上一條又一條的燈管。

另外，我在整個過程中都一直希望有人能為我擦掉鼻水，我只記得我想要他們做這件事。後來，當我在急診區工作時，始終會想起那次的經歷——當你的視線只能看到人們的袖子和手臂，以及天花板上炫目到令人眼瞎的螢光燈時，那會是什麼樣子，又有多麼恐怖。

那群藍制服小組確定我穩定下來之後，又迅速移動到外圍去，而我又被獨自一人留下。就在這時候，她出現了。一個初級醫師。她很年輕，也許只比我大一點，她靠在我的床邊。

「別擔心，」她說，「我的朋友在希臘潛水時撞到岩石，也是傷到臉。」

我確切記得她每一個用字。我記得同情從她的眼中溢出。

「一開始很糟糕，」她小聲說道，「但現在根本完全看不出來。」

我想說，我臉上不過是擦傷而已。沒什麼。他們可能會縫個幾針，然後就要我回家。你為什麼這樣看我？為什麼這麼擔憂地看著我？

但是我什麼都沒說。我只是盯著她。因為在陌生人安慰我的這個短暫時刻，她的話讓我意識到，我變成了一個需要被憐憫的人。

當我自己成為初級醫師時，也體會到了這一點。因為，你總是被自己永遠比不上的聰明人、經驗豐富的人所包圍。你感到毫無意義，感覺自己是多餘的。你覺得無能為力，所以只能付出自己唯一有信心付出的，那就是同情心。你會說一些話——過多的話——來彌補那種幫不上忙的感覺。急診區的那位初級醫師只是想表達善意，但是她的好意把我嚇壞了。

過了很久以後，我才理解到她為什麼會那樣說。當我被送到病房時，我說服護理師讓我自己去洗手間。我站在裡面，隔著洗手台抬頭望向鏡子。那是我在事故後第一次看到自己的新面孔，我震驚地向後退了一步，因為我以為有別人闖進來了。最後，我終於知道為什麼我一直感覺在流鼻水。車禍的撞擊壓垮了汽車的整片引擎蓋，而我整個人往下滑，膝蓋撞在駕駛座下方的擱腳處。撞擊使我的頭部先撞向儀表板，在那個安全氣囊還沒問世的年代，我的臉撞壞了方向盤。

堅硬、鋒利的塑膠碎片刺進我的嘴巴和鼻子，從骨頭上把肉撕裂下來。被撕裂的肉多得可以——如果你想要的話，可以把我整個臉從頭骨上拉起來，就像面具一樣。我之所以沒有感到痛苦的唯一原因，是因為那裡已經沒有留下任何神經末梢，向我傳遞痛苦的訊息。

我在開車時會想到這種種事情，但卻不太會想到受傷、康復的那幾個月，以及我花了許多年適應新面孔。我最常想到的，是急診區的那位初級醫師。我想著她出於好意但錯置的仁慈，是如何在我本以為自己不可能再更害怕的生命時刻裡感到恐懼。

我思考著仁慈的危險性。

事故發生後的許多個月，我由於口腔受損而無法進食（我必須用一根細吸管喝香蕉口味的安培營養飲料，即使經過多年，每次要開這個處方給別人時，我都還記得它的味道），我也不會說話。或者應該說，我可以說話，但發出的聲音對其他人而言一點也不清楚（即使在我聽來完全是可以理解的）。所以我被迫寫下所有想說的話。

寫下想說的話是一個很棒的練習，它教會你要少一點脾氣，少一點暴躁，多一點專注。以我當時不快樂和沮喪的程度來說，先把想法寫下來，代表我不會不經思考就拋出那些不快樂而沮喪的字句。我心想，如果所有人在說話時，都能像寫字時那樣謹慎地選擇字句，那麼這個世界可能會讓人比較能夠忍受吧。

我喜歡大家懷抱著同情心和彼此關愛，也喜歡關於小善舉的主題標籤和這種美好精神，但你不能把仁慈像泥巴一樣甩出去，然後期待它會自動黏上正確的地方。仁慈的話語跟其他從口中及鍵盤中冒出來的字詞一樣，都需要仔細留意，並且放在合適的位置。你真的有可能一不小心就把仁慈「放錯位置」了。仁慈並不是一體適用所有人的。仁慈不是種被追趕的流行，儘管它可能是我們所擁有最強大、最有能力付出的特質之一，但如果欠缺謹慎考慮，它也可能是最殘忍的，像種精心策劃的殘酷行為，會對聽者造成很大的打擊。

因為仁慈善良的回音的確會永遠傳遞下去，不論它是好是壞。而你可能會發現，多年以來，你發自最大善意所說的話，會被一個陌生人想起——當她開車回家，經過北德比郡的荒涼山丘，視線中沒有任何車輛的時候。

書籍介紹

本文摘錄自《修補生命裂痕：一位醫師的現場故事，從生命無常的破碎與修補中，找到跨越傷痛的力量》，高寶出版

作者：喬安娜・坎儂（Joanna Cannon）

譯者：林宜萱

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幾年前，我曾身處急診室之中。我從來沒有這麼不舒服，那種糟糕的感覺嚴重到讓我好幾個月都吃不好、睡不好，像個沒有靈魂的人。我坐在隔間裡，隔著薄如紙張的簾子，努力忍住不哭。我距離失敗只有一步之遙，但我知道自己必須繼續撐下去。因為我不是病人，我是醫生。

出於對醫學與故事的熱愛，本書作者喬安娜・坎儂在30多歲時毅然決定重返校園讀醫學院。我們將跟著她重返現場，面對各種特別的時刻：參加第一次驗屍、學習妥善用字遣詞、忍住情緒不落淚、陪病人走向生命終點、在關鍵時刻得到病人的幫助。

這些不完美卻令人難忘的時刻，使她發現──情緒及心理健康的照護，與恢復生命跡象一樣重要──除了手術刀、去顫器、藥物，與病人建立起信任，或聆聽他們一輩子不曾被傾聽的心事，一樣可以挽救生命。

這本真摯動人的回憶錄，將帶我們看見白色巨塔中最真實的面貌，並為人們印象中醫師與病人間冷硬的關係注入了溫度與生命，更提醒了我們：負責拯救生命的醫護人員，並非永遠不會生病，也非沒有情緒，脫去專業外衣的他們，也是人，也會受傷。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬