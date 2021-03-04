以「身心障礙」為由強制退役，韓國跨性別士兵輕生，保守軍方引發社會憤怒

韓國1名跨性別士兵卞熙秀（변희수），在接受性別重置手術（gender-reassignment，俗稱變性手術）後，申請以女兵身份繼續在軍中服役，但被韓國軍方以「身心障礙」為由強制退役，雖然她公開出櫃並表示自己會透過法律途徑爭取權益到底，然而本月2日被發現在住處輕生身亡。此事件引發社會憤怒並呼籲過去一直對於同志、跨性別極為保守的韓國軍方進行改革。

卞熙秀的故事：一個自願從軍的跨性別者

卞熙秀出生時本來的性別為男性，但其自我性別認同為女性，他在2017年入伍服役，2019年赴泰國進行性別重置手術後，成為韓國首位變性軍人。她希望申請以「女兵」身份繼續服役。

然而韓國軍方以認定「摘除睪丸」為「身心障礙」，且 跨性別人士被歸類為患有精神和身體上的「疾病」 ，以此為由強迫其退伍。軍方表示，雖然努力保障軍人人權並防止歧視，但因為目前韓國法律規定，因身心障礙導致無法以現役身份妥當服役者，得經退役審查委員會審議退役，因此卞熙秀在2020年1月遭軍方勒令退役。



2020年初，卞熙秀雖承受極大壓力，但仍鼓起勇氣公開出櫃。她在公開的記者會上表示，從軍一直是自己的童年夢想，她強忍淚水說，

「我知道軍隊還沒有準備好接受像我這樣的跨性別士兵。我希望像我這樣的性少數士兵能夠在沒有歧視的情況下履行職責。但拋開我的性別認定，我想向所有人展示，我依然可以成為捍衛這個國家的偉大士兵之一。請給我這個機會」。

值得注意的是，韓國實施徵兵制來捍衛自己免受擁核北韓危害，所有健全的男性公民都有義務服役近2年，女性公民可以免徵，也可以自願參加；卞熙秀是屬於志願役的軍人。

對於軍方強制她退伍，她表示自己會先向軍方提出申訴，不過她的申訴被駁回，她持續要求國家人權委員會介入，並提起法律訴訟，表示自己會挑戰到最後的最高法院。 在去年的1項裁決中，地方法院正式承認 卞熙秀 為女性。 卞熙秀控訴軍方的訴訟， 第1次聽證會原定於下個月在軍事法庭舉行，但悲劇卻早在那之前發生。

綜合韓媒報導，警方在當地時間3日下午5點49分（台灣時間下午4點49分），發現卞熙秀陳屍在清州市上黨區的住處，研判她是輕生死亡，還在進行調查。當地精神健康中心透露，卞熙秀是登記在籍的觀察對象，但上月28日下午以後，他們就聯絡不到卞熙秀，當時擔心她想不開於是報案請求協助，結果不願看到的事情還是發生。

由於此案引發國際關注，聯合國人權官員在去年7月給韓國政府的1封信當中表示 ， 卞熙秀被軍方強制退役， 將侵害其工作權，違反了國際人權法禁止基於性別認同的歧視。

然而韓國政府為軍方的決定辯護，表示如果要讓跨性別者在軍中服役，必須考慮它將如何影響部隊對朝鮮的戰備狀態， 還說國家必須權衡「對人員士氣的影響」。去年12月，韓國國家人權委員則會稱軍隊的決定不公平，並建議其恢復 卞熙秀 的職務。

韓國的軍事人權中心，協助 卞熙秀案子的主任 在她去世後表示，「我們祈禱，上士 卞熙秀 ，1個坦克駕駛員，將與志同道合的人，住在沒有歧視和仇恨的另一個世界中。」軍方對她的死表示慰問，但拒絕作任何進一步評論。

韓國性少數士兵的處境艱難，國際組織多次關注

卞熙秀的案子是韓國跨性別軍人的首例。 雖然人權組織曾表示，韓國軍隊需要更加歡迎跨性別人士， 在連續幾十年的低出生率持續下降後，韓國很難找到足夠的新兵來填補其60萬兵力的需求。 但是儘管近年來越來越多的聲音支持，但韓國社會仍對跨性別者懷有偏見。

國際人權團體早已對韓國對待性少數士兵的方式表達關切。在韓國依照1962年實施的《軍事刑法》，同志軍人被禁止發生同性性行為，一旦被發現可能面臨最高2年的徒刑，雖然同志性行為在平民生活中是合法的，平民不會因此受罰。

國際特赦組織（Amnesty International, AI）在2019年曾呼籲韓國，讓軍中的男同志關係合法化，警告現行的法律會助長對同志士兵的暴力、歧視和侮辱。此外，國際人權團體「人權觀察」（Human Rights Watch）也曾呼籲韓國當局，停止把軍人間同性性行為入罪，並認為韓國的軍事刑法傷害韓國的人權記錄。

韓國對於性少數議題仍相當保守，和亞洲部份其他地區相比，對同性戀、雙性戀和跨性別（LGBTQ）容忍度也較低，韓國的同志與跨性別者大多過著避免引起關注的低調生活。

對此，「台灣伴侶權益推動聯盟」在臉書上發文表示，跨性別作為性少數中的少數，原本在這世上生存就有許多挑戰，挺身爭取權益更需要極大勇氣，願卞熙秀到了另一個世界，能多一點快樂與自在。而在這個世界的我們，也會繼續努力，讓每個跨性別的孩子能平安長大做自己。

川普禁跨性別者從軍，拜登上台禁令再翻轉

除了韓國之外，美國軍中跨性別者，也在這幾年經過反覆波折。美軍在1994年至2010年間，對待軍隊內同志的政策是「不問不說」（Don't Ask, Don't Tell），由時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）提出。後來美國政府在2011年廢除「不問不說」政策，終結出櫃人士不得從軍的禁令。

根據前總統歐巴馬（Barack Obama）時代立下的政策，軍隊原定於2017年7月開始接受跨性別者入伍，但後來川普上台後，先是將日期延到2018年，後來又決定要扭轉相關政策。川普當時宣稱，跨性別者服役會造成軍隊混亂、代價昂貴，而且會破壞軍方備戰能力與同袍情誼，因此嚴格限制美國跨性別者在美軍服役的領域。

根據川普政府在2019年實施的政策，只要是曾接受性別重置手術、被診斷出有「性別不安」症（gender dysphoria，或稱性別焦慮）或需要荷爾蒙治療的人都不能從軍。但現役的跨性別軍人，或是在政策生效前要求進行性別重置手術的軍人可繼續留在軍中。當時也在美國社會引起論戰，許多跨性別軍人為此感到十分不安。

針對這項引發爭議的法令，美國總統拜登（Joe Biden）上任後在1月25日，推翻了川普任內禁止跨性別者從軍的政策，表示「所有美國人」若符合資格都能從軍，「如果跨性別者在其他方面符合資格，就可以在美國軍隊報效政府」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航