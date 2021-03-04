舞舞舞吧——淺談舞蹈動作治療

文：Vanessa（英國雪菲爾哈倫大學應用社會科學畢業生）

（注意：以下謹為科普文章，作者並不是專業治療師，如有任何疑問，應諮詢專業人士）

舞蹈動作治療（dance movement therapy） 最初是由美國一名現代舞老師Marian Chace提出的。它是一種透過有目的地運用身體動作或舞蹈以達致治療效果的心理治療。當中，舞蹈動作可以有不同呈現的形式，包括呼吸、眼睛或手指微小的動作、想像等。

此治療著重將人的身、心、靈融為一體，意思是把身體和情緒思維彼此互相影響及連繫（body-mind connection）。在註冊舞蹈或動作治療師通過運用身體、輔助道具、圖像及音樂作互動交流、陪伴及介入改善之下，當事人能在一個安全的方式下表達，並感到被理解，將隱藏在内心的感受或想法表達出來，亦幫助當事人理解自己的情緒及動作背後的意義，從而達到治療效果。此外，舞蹈動作治療也能提升個人情緒、心理、認知、身體、溝通及社交各方面的整合。因此，任何年齡、國籍都適合參與，亦可以以個人，夫妻，家庭或團體方式進行。

舞蹈動作治療一直被廣泛應用在精神健康、醫療、復康、法律和教育界等不同範籌，包括在日間中心、醫院和私人機構裡等。過往有研究發現其治療對精神分裂、腦退化症、憂鬱症、進食障礙、藥物濫用、自閉症、創傷後遺症等人士都有效。例如透過簡單動作、舞動、互動遊戲和認知練習，能夠幫助認知障礙症的患者延緩病情惡化，改善身體及認知能力。

此治療除了能提供患者多一個治療方式選擇之外，更能幫助對於不擅長言語表達或表達能力不足的患者將難以啟齒的事件或困擾透過舞蹈動作去表達及抒發。有調查指出舞蹈動作治療能有效地提升自信心和創造力，改善人們對自身的體像，及建立正面的自我態度。加上舞蹈是有韻律的運動，它能夠讓身體提高分泌多巴胺（dopamine），令人感到開心，從而改善情緒，減低身體痛楚及提升生活滿足感。現時，舞蹈動作治療在本港發展尚未完全普及化，希望透過此文章能讓更多人認識此治療，促進其方面發展。

延伸閱讀：

Ho, R. T. H. (2015). A place and space to survive: A dance/movement therapy program for childhood sexual abuse survivors. The Arts in Psychotherapy, 46, 9-16. doi:10.1016/j.aip.2015.09.004

Homann, K. (2010). Embodied concepts of neurobiology in dance/movement therapy practice. American Journal of Dance Therapy, 32(2), 80-99. doi:10.1007/S10465-010-9099-6

Karkou, V., Aithal, S., Zubala, A., & Meekums, B. (2019). Effectiveness of dance movement therapy in the treatment of adults with depression: A systematic review with meta- analyses. Frontiers in Psychology, 10, 936. doi:10.3389/fpsyg.2019.00936

Payne, H. (2003). Dance movement therapy: Theory and practice. Routledge.

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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