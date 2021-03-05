「醜聞總統」薩科吉判刑確定，法國司法部門越來越敢起訴犯罪政客

文：Barbara Wesel（德國之聲記者）

薩科吉（Nicolas Sarkozy）並非是必須同毒販、車賊一起蹲班房。若上訴維持原判，他可帶著電子腳銬在家裡舒服地服刑，妻子卡拉－布魯尼（Carla Bruni）可用吉他為他彈一首小曲，曲中有言：「你盡可做很多事情，只是不要被抓到。」

在薩科吉時代，事情發生不少。法國人津津樂道他的男歡女愛細節，但他在政治上的不當活動後來才為公眾所知。現在，他被定罪，法院裁定：他於2014年賄賂一名檢察長，以期獲得相關調查的訊息。

醜聞總統

一切都曝了光：丟棄的手機、竊聽的電話錄音、摩納哥的一個豪華職位。——法院蒐集到的材料足以為一部好劇本提供素材。這還沒完：早先的一次審判中，被指控收受了歐萊雅女繼承人莉莉安－貝當古（Liliane Bettencourt）未申報捐款的薩科吉獲無罪釋放。不過，此案給他帶來了多年負擔。

而且，司法部門尚未完全了結這位前總統的案宗。他被控在2007年總統選舉中非法融資的審判程序兩周後開始。據稱，薩科吉曾收受利比亞前掌權者格達費（Muammar Gaddafi）5000萬歐元。他為一家俄羅斯公司提供諮詢的調查尚在繼續，另外，還有關於他首任妻子做幕僚的尷尬問題。

以公務特權佔便宜

幾十年前，情況還全然不同：例如，對前總統德斯坦（Valerie d'Estaing）收受中非獨裁者卜卡薩（Bokassa）一袋鑽石的訴訟案便無任何結果。前總統密特朗（François Mitterrand）把情婦和女兒關在政府公寓裡，並派警察看守，這一行為卻在某種程度上被公眾接受了。在法國，很長一段時間裡，對統治階級和對公民適用不同規則。這在某種程度上強化了法國人對其統治者的憤懣。

但數年來，司法部門越來越多地起訴政客所犯的罪行。若在過去，此類罪行是會被掩蓋起來的。現在，公眾對大、小人物受到平等司法追究的期望值提高了。舊有的關係網提供的保護越來越少，而最近一連串針對巴黎社交名媛的性侵調查也表明，氛圍正在轉變。

幾無復出可能

當然，像針對薩科吉一類的訴訟也有其危險性。畢竟，他自己也一直聲稱，整件事就是一場獵巫。而且，也完全可以在政治上利用這種審判來對付政敵，以達到政治目的。因此，必須能夠證明，司法當局到底是如何客觀獨立工作的。

對於前總統薩科吉來說，遭判決是一打擊。據稱，他曾調侃，鑑於保守陣營迄今沒有可信的候選人，他有意在明春總統選舉中復出。從形式上看，他仍可參選，但作為有前科的人，要進行選戰，殊非易事。薩科吉當然可以繼續充當黨內牽線人。然而，對他的判決是一個訊號：無人可以凌駕於法律之上。對沮喪和失望的法國人來說，這是一個重要的訊號。

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