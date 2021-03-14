【幕後】《花漾女子》：從妝髮設計到服裝造型，都提示了女性復仇的諸多細節

文：邱昶維（DCFS編輯部）

劇情驚悚片《花漾女子》，是導演艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）自編自導的原創電影，講述主角Cassie每晚都會在夜店假裝醉酒，教育那些不懷好意的陌生男子們，直到某天的意外相遇，她終於有機會糾正過去的錯誤。

透過嶄新的女性復仇視角，本片不僅相當契合當代性別議題，從影像色調、妝髮造型到服裝設計等，更處處展現鮮明獨特的作者印記，令艾美爾拉德第一部劇情長片即備受影評人肯定，並且入圍2021年金球獎四項大獎。

Photo Credit: 《花漾女子》

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非典型女性復仇寓言，透過繽紛色彩鋪陳驚悚

這是一部關於原諒的電影， 但是人們必須承認錯誤才能得到原諒。—導演艾美爾拉德芬內爾

2017年春天，導演艾美爾拉德芬內爾構想出一個場景：「有一個女人醉倒在床上，有人試著脫下她的褲子，女人醉醺醺地說『你在做什麼？你在做什麼？』，接著她突然轉換語調，清醒地說『你在做什麼？』。」兩年後，她順利把這場戲發展成本片故事，並在二十三天拍攝期內，挺著孕肚執導這部既大膽又悲傷的復仇電影。

芬內爾表示，由於她對復仇、西部或公路等類型電影很感興趣，卻又想以女性為主角，並避開她不熟悉的暴力犯罪內容，因此她以希臘神話復仇女神Cassandra為主角原型，從陳年心理創傷的角度出發，透過日常情景傳遞濃厚寓言性，她表示：「這是一個關於特定人物的特定故事，但它能夠讓人深刻地感受到真實與不安。」

Photo Credit: 《花漾女子》

繽紛誘人的色彩運用

「這部電影必須看起來柔軟、粉紅、誘人、甜蜜且無害。」芬內爾說明，為了呈現主角Cassie所面對的世界，她親自製作情緒板給劇組參考，其中包括六零年代法國電影、美國肥皂劇小說《Sweet Valley High》、繽紛美甲造型，以及亮色服飾等，希望觀眾能夠先認識這個安全、熟悉的女性世界，再經歷電影後半段的驚悚轉折，感受故事寓意。

「我想要讓觀眾覺得那些熟悉的事物不再熟悉，那些有趣的東西也不再有趣。」芬內爾強調，之所以會選擇可愛風格探討嚴肅議題，都是為了突顯日常生活的恐怖真相，而主角不斷變裝以誘惑男性進行復仇的舉動，更蘊藏她的反諷觀點：「若要論女性最擅長使用的武器，那肯定是衣服、髮型跟化妝品。」

Photo Credit: 《花漾女子》

從白天到夜晚的妝容，描繪主角的復仇心路

主角妝容擁有自己的變化歷程， 因為它代表主角進行復仇的每一個時刻。—化妝師Angie Wells

對化妝師Angie Wells而言，主角Cassie是個會刻意改變妝容並偽裝自我的人，所以在設計主角的不同妝容時，Wells必須像是在替不同角色設計，以便做出明顯的差異性，並說明：「化妝最重要的部分是嘴唇和眼睛。」其中，主角在咖啡店上班的妝容，以及她在酒吧的妝容，即有非常明顯的不同。

平常上班時，主角妝容是以棕色眼線、淡淡腮紅、自然膚色粉底，與簡單的護唇膏為主，整體乾淨整齊，給人一種溫和、甜美的形象，而在酒吧時，主角臉上則除了有深色眼線、濃密假睫毛、厚重腮紅、紅色系口紅之外，Wells也利用護膚噴霧使睫毛膏浸濕暈染，讓主角的妝容顯得凌亂、髒污，就像喝醉酒的人一樣。

Photo Credit: 《花漾女子》

悲痛的復仇妝容

主角進行最終復仇時，為了潛進復仇對象的單身派對，她不但換上性感護士服、頭戴彩色假髮、嘴塗深紅口紅，眼睛部分更畫得巨大而恐怖，整體外觀相當浮誇黑暗，是Wells耗費最多心力設計的妝容，她解釋：「主角此時正在向這個世界投射某種信念，但內心非常難過和失望。」

為了讓主角眼睛看起來更大，Wells先是透過兩層上假睫毛、一層下假睫毛，以及藍色眼影修飾，突顯眼睛在臉上的位置，再利用膚色色調的內眼線筆製造層次，使眼白部分看起來更大，而黑色上眼線也被Wells刻意畫得稍微拉長，藉以營造護士妝容的悲傷情緒。

Photo Credit: 《花漾女子》

復古可愛的服裝造型，主角穿搭展現不同面貌

我意識到主角身上的每一件衣服， 其實都是在掩飾她內心深處的真實性格。 —服裝設計Nancy Steiner

受到這個立意鮮明的故事吸引，服裝設計Nancy Steiner很快就理解主角Cassie的復仇任務，並設想服裝風格會比較偏向黑暗、絕望；然而，導演艾美爾拉德芬內爾卻提出截然相反的設計方向，反而希望這部電影能夠展現更多甜美、輕浮、明亮的女性元素，藉以表現片中的虛假世界，令Steiner稱讚：「這是一個很棒的改變。」

「導演希望主角穿得像是一個樂天女孩，但你永遠不會知道她有多消沉。」Steiner解釋，考量到主角善於偽裝自己的性格，她參考六零年代法國女星Brigitte Bardot形象，到古董店、古著店或購物網站等地方採買復古服飾及配件，讓主角的穿著顯得可愛、幸福又夢幻，與她內心真實狀態相差甚遠。

輕盈的女孩打扮

白天的時候，主角身上的衣物通常以淺色、毛絨材質為主，包括帶有粉紅玫瑰斑點的淡粉色上衣、充滿繽紛花卉圖案的泡泡袖連衣裙，以及導演的設計師妹妹Coco Fennell所設計的彩虹圖案棒球T恤等。

Photo Credit: 《花漾女子》

狼狽的醉酒衣著

夜晚的時候，主角會根據她前往的酒吧改變服飾風格。像是前往商務酒吧時，她身穿傳統西裝外套、商務襯衫等，藉此勾引那些剛下班的男人，而在前往歐式酒吧時，她則身穿佈有亮片的緊身迷你連衣裙，並配戴銀圈耳環，以便接觸當地客人。

Photo Credit: 《花漾女子》

性感的邪惡護士

「我們不想要太過浮誇的東西，但希望它看起來既性感又嘲諷。」Steiner表示，劇組從網路上購賣數套俗氣的護士服後，耗費一天時間重新製作服裝，並加上蕾絲、拉鍊等配件增添頑皮特質，令護士造型能夠看起來更有趣。

Photo Credit: 《花漾女子》

這是一部真正的復仇電影，就這樣。—導演艾美爾拉德芬內爾

面對有人質疑電影中的男性形象過於卑劣，導演艾美爾拉德芬內爾除了搞笑澄清自己依舊熱愛男性之外，也解釋：「因為我們是在討論那些不好的事情，所以這部片實在沒必要去關注那些大家都知道的善行。」並打趣地說：「反正我們早就看過這種復仇電影幾十億遍了，各位就坦承一點吧。」

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航