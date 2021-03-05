《風之帝國》：海洋東南亞「努山塔里亞」，是與台灣有千絲萬縷鏈接的島群世界

文：菲利浦．鮑靈（Philip Bowring）

本書的主題既是中國大陸人口最多的海上鄰居，亦是在歷史上與地理上與台灣關係最為緊密的區域。不，本書的主題不在西，不在東，不在北，更不在沙漠與高山彼端的，而是南方不遠處，渡過多半相當平靜的幾個海域之後，將會抵達的世界最大島群——由印尼、菲律賓和部分馬來西亞所構成的馬來群島，亦稱南島群島。

過去兩千年，華人與這個島群之間的互動鮮為人知。但我們必須曉得，帝國與貿易的歷史才是最終讓海外華人至彼安身立命、繁榮富庶的原因。現在正是去了解這個龐大而高度非漢（non-Sinic）的海洋區域，了解其中局勢的時候。

以台灣的蘭嶼為起點，這一系列大大小小的島嶼就在巴士海峽的彼端，延伸三千多公里，西南至班達群島（Banda islands），南至帝汶島（Timor），西南至蘇門答臘北方的韋島（Weh island）。今天的這個島群，是四億人的家園。

出於本書宗旨，我將這個區域稱為「努山塔里亞」（Nusantaria），已反映歷史與文化議題——這些議題的影響範圍不僅超過島群本身，還包括台灣與東南亞大陸若干海岸。「努山塔里亞」一詞源自梵語，意為「島域」，是14世紀時位於爪哇的一個王國，用來稱呼其多島嶼帝國的用詞。

千百年來，這個由海岸與島嶼組成的馬來文化世界，都是商品、人力與思想流通的輻輳之地。努山塔里亞的歷史始終難以為外人所知，除非是透過當地人與印度、中國、伊斯蘭的互動，遭到西方各帝國所統治，或是藉由其文化成就、造船技術與航海技藝——正是這一切，讓它們成為全球貿易擴張的關鍵。

巴士海峽的深海，是努山塔里亞島群與台灣之間的天險（上一次冰河期，台灣還是亞洲大陸的一部分）。但在文化上，巴士海峽在過去卻沒有分隔兩者——是17世紀早期的史事，改變了台灣的人口組成與發展方向，程度之徹底不下於往前一百年多年之前歐洲人抵達美洲所造成的變化。

讀者會在本書的第一章讀到，考古學家、語言學家、基因學家對於這個區域的史前史，以及台灣在語言、基因、文化、作物種植與人工器物的傳播上扮演的角色，有著激烈的討論。不過，對於南島語言——台灣原住民語的使用者來說，台灣很可能是起點。他們從這兒出發，把自己的血脈與語群，傳播到三分之一個世界。歐洲語言透過歐洲對美洲、澳大拉西亞與亞洲的征服而傳播之前，南島語言都是世界上分布區域最廣泛的語言。

他們的基本語彙與大部分原初文化逐漸主宰了廣大的島群，東至密克羅尼西亞、玻里尼西亞、夏威夷，東南至紐西蘭與澳洲、智利間南方海域中途小小的拉帕努伊島（Rapa Nui）。他們往西度過印度洋，成為馬達加斯加最早的開拓者。如此驚人的分布，皆歸功於他們的航海技術，貿易也因此星羅棋布。

本書的焦點在這個南島語族區域的亞洲部分，包括亞洲大陸的一小部分和島嶼。光是印尼、菲律賓與馬來西亞，就占據了這部分最長的海岸線。直到15世紀晚期，大部分的越南也屬於這個區域，此後仍然跟南島鄰居們有著若干共同的利益。

琉球島鏈與台灣將日本、朝鮮跟中國連接起來，接著進一步及於位於今日英語世界所謂「南中國海」的口岸與土地。這些口岸則成為東至香料群島，西至印度、波斯、阿拉伯，最終通往埃及與地中海的必經門戶。季風的變化就是原動力。

海洋貿易路線跟國際影響力是一體兩面。對於生活在台灣海峽與呂宋海峽附近的人來說，兩者的重要性毋需多言。不過，這兩個海峽雖然重要，卻也屬於一系列同樣關鍵的海峽——它們銜接南北，結合東西，連太平洋與印度洋為一體。新加坡與馬六甲海峽、巽他海峽、龍目海峽、望加錫海峽等水道將區內的海域——爪哇海、蘇祿海、班達海、南中國海與兩大洋連結起來。

Photo Credit: Corbis/達志影像 圖為新加坡外海、馬六甲海峽上的貨輪，至今這裡仍是全球繁忙的航道。

本書將探討中國與印度兩者對於兩千多年間，在努山塔里亞島群商品、人力、思想交流中扮演的角色及其歷史演進。印度的文化影響力在書中的頭幾章逐漸提升，接著由穆斯林世界換手，但島群與中國的貿易向來是個關鍵的經濟因素——中國既是賣家也是買家，而島群口岸對於中國與南方、西方國家的交流也同樣重要。過程中，海洋貿易與各港口的角色突顯出來，尤其是對中貿易中的廣州、廈門與泉州——如此的海洋貿易，重要性遠甚於許多人寫過的陸上絲路。

不像中國大陸，台灣本身在書中的戲分不多。台灣人不同於他們的南島鄰居，也不同於沖繩人，即便他們有千年時間生活在平地，卻鮮少往海洋發展。17世紀的漢語與荷蘭語書寫出爐之前，外界對於台灣人的文化與社會組織皆所知不多。不過，今日的台灣卻成為模範生，體現過去一千年來貿易、知識與理念的轉移在這個區域的重要性，以日本與美國為師，青出於藍而勝於藍。正是為了學習，一千多年前的佛教比丘才會從中國前往蘇門答臘的巨港（Palembang），亦即時人所說的室利佛逝（Srivijaya）。室利佛逝是一個貿易帝國的中心，對斯里蘭卡和印度的貿易，將佛教思想帶到了這個地方。

本書將說明區域內的各個政府在不同時代如何影響貿易，但不會深入探討今日各國對於島嶼與海域的主權主張。中國是大部分貿易的焦點，不只提供製品，還購買熱帶與其他異國物產。不過，中國政府的戲分並不吃重，13世紀入侵爪哇失利，以及15世紀的鄭和下西洋是僅有的例外——這兩起事件，說不定會讓人聯想到今日習近平為了對外宣揚國威，在一帶一路政策上大撒幣的做法。

隨著歷史演進，主要的貿易商品也隨之改變，特別是因為船體愈來愈大，經濟體的發展益發成熟之故。像是來自中國的絲綢、瓷器與鐵器，來自東部島嶼的各種香料、森林物產與黃金，來自印度的棉紡織品與胡椒，來自馬來半島的錫，這些商品始終都有區域性以及來自遙遠異國的需求。處在一個島嶼眾多，卻幾乎沒有道路與河川的區域，海上貿易自然不斷。

數百年來，中國商人極少在此露面，國際貿易由馬來人、印度人與阿拉伯人進行，直到宋代晚期才有所改觀。島群各地的口岸國家賴中國與印度以為生，貿易雖有起有落，但貿易量則與時俱增，並帶動中國商人的出現頻率與中國商品的重要性（其中以陶器為甚）。人流與商品流彼此連動，而他們幾乎都是憑藉唯一一致的因素而到來——大海。

歐洲商人在16世紀到來，開著他們龐大、快速、武器精良的船隻，貿易也有巨幅的提升。中國人受此吸引，他們在馬尼拉、巴達維亞（今雅加達）等城市中的聚落迅速發展，帶來能工巧匠、農民，甚至是商人。不過，必須等到19世紀，歐洲殖民者開闢種植園與礦場，需要當地所欠缺的勞力與技術時，華人人數才急遽增加。中國人從人口過剩、時常動盪不安的大陸湧入馬來半島、新加坡、菲律賓，幾乎只要缺工的地方，就有他們。通常，這些人就和來到台灣的漢人一樣，出身南方沿海省分福建與廣東。華人人力與資本累積對努山塔里亞區域經濟的現代化厥功甚偉。

歐洲帝國勢力結束之後，華人對區域事務的影響力不斷提升，至今猶然。然而，這種現況不必然會永久存在，尤其是因為人口組成已經變化，加上本地人認為華人抱持民族中心主義，敵意一觸即發。民族主義旺盛的中華人民共和國崛起之後，也以無人能逆料的方式改寫了等式。這個華人國家原本並不重視南洋，如今卻視為關鍵——甚至對過去無甚歷史關聯的遼闊海域提出主權主張。中國作為經濟火車頭，一方面獨具魅力，一方面對南方鄰國構成威脅。

本書不會預測中國、台灣以及其南鄰的未來，而是透過重述努山塔里亞島群的歷史，將之置於長期的全球觀點之下——多數的中國與西方史學鮮少關注於此，以朝代興衰與文化為題材的史普著作更不用提。

筆者雖然不是學院中人，但以新聞從業者與歷史學家的身分，在這個區域旅行、寫作、研究已有數十年的時光。本書仰賴相關領域專家所翻譯、解讀的原始史料，以及許多當代專家的著作，細節可見注釋與參考書目。題材的選擇與結合，則完全出於筆者。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《風之帝國：全球貿易的關鍵地帶，海洋亞洲的盛世繁華》，聯經出版。

作者：菲利浦．鮑靈（Philip Bowring）

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內容簡介：

★ 2019馬來西亞檳城圖書大獎得主

一部波瀾壯闊的世界歷史，從海洋視角重寫亞洲群島的過往

獻給所有屬於海洋的子民，共同尋回我們所遺忘的歷史圖景

努山塔里亞（Nusantaria）是世界上最遼闊、最重要的群島和海上貿易中心，

這個地區形塑了全球貿易，無與倫比的造船工藝與航海技術跨越海洋，

將四散的文化、思想與知識銜接起來，對於人類主宰地球資源居功厥偉，

卻因史料缺乏等因素，成為最不為人所理解、遭人遺忘的地區之一。



從冰河時代到今日，

完整呈現世界十字路口上人民和土地的故事，

恢復海洋亞洲在世界史上應有的榮光與地位。

努山塔里亞（Nusantaria）──亦即一般所謂的「海洋東南亞」（Maritime Southeast Asia）──既是世界上最大的島群，也是數世紀以來的文化與貿易輻輳。這個地區形塑了全球貿易，無與倫比的造船工藝與航海技術跨越海洋，將四散的文化、思想與知識銜接起來，對於人類歷史的發展厥功甚偉，卻因史料缺乏等因素，成為最不為人所理解、遭人遺忘的地區之一……

在《風之帝國》中，菲利浦．鮑靈為世界上最遼闊、最重要的島嶼及鄰近濱海地區，建構出一部完整的歷史。他所講述的故事，主角正是生活在這個關鍵海洋與文化十字路口的人與土地，從上一次冰河期的催生，一路談到今日，帶我們穿梭這地方的興衰起落，見證海洋亞洲的盛世繁華。

作者簡介：

菲利浦．鮑靈 Philip Bowring

記者兼作家，自1973年起便活躍於亞洲。曾任《遠東經濟評論》（Far Eastern Economic Review）總編輯，也是《金融時報》（Financial Times）與《華爾街日報》（Wall Street Journal）特派員，《國際先驅論壇報》（International Herald Tribune）專欄作家，並為《衛報》（Guardian）與《南華早報》供稿。畢業於劍橋大學歷史系，研究亞洲海洋歷史與經濟。

Photo Credit：聯經出版社

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元