《思覺失調完全手冊》：家屬試圖建立關係時會遇到的難題——患者不會表達情緒

文：福樂・托利（E. Fuller Torrey）

思覺失調者家屬的應對策略

近年來，有許多關於思覺失調症患者住在家裡的家庭負擔的研究。一項評論回顧了28篇研究報告，其中17篇發表於90年代。這些研究發現家屬失去個人時間、人際關係減少、健康不佳、經濟能力下降（常常需要一位家屬辭職照顧患者）。家屬經常必須兼任患者的個案管理護理師、心理諮商師、護士、房東、廚子、清潔工、銀行、訓導主任、好友。這些額外職務的歷史並不久，因為1960年代以前，患者往往被關在精神病院裡。一位母親如此描述其中的挫折：

「有時候我覺得像是公關主任。我必須想一些有意思的事情給我女兒做，找一些有意思的地方讓她去。我安排出遊、負責交通、陪她去。我不是不喜歡扮演這個角色，只是我也會覺得挫折。我有自己的人生要過，我希望女兒能夠負起更多責任。」

2018年一個網路調查，詢問了1,142名思覺失調症以及情感思覺失調症患者的照顧者，發現他們的壓力和負擔非常大，尤其是監控服藥的問題，以及缺乏社會支持。儘管這些家庭非常需要精神疾病專家支持他們的照顧行為，但是往往事與願違。為了改善精神疾病專業人士對患者家屬的支持，澳洲有一群家庭和專業人士為專業人士創造了訓練計畫。在美國，加州河濱郡（Riverside）的精神健康局創造了稱為「家庭代言者」（family advocate）的職位，支持家屬、訓練專業人士。這個作法已經擴散到了加州的其他郡。

不論患者是否住在家裡，家庭都會面對一些基本問題。例如，家屬應該如何面對患者？通常，態度自然最好。只要觀察精神病院的醫護人員就知道了。最受醫生和患者尊敬的護士會對患者保持尊重的態度。最不受尊敬的護士會用高傲的態度對待患者，常常讓患者覺得自己不如人。善意對待就是最好的態度。

但是，思覺失調症確實有一些特質，需要審慎以對。就像第一章所說，這些特質直接源自腦部損傷，以及疾病症狀。患者往往很難處理各種感官刺激，尤其如果兩、三種刺激同時發生的話。跟患者相處需要牢記這一點，會容易一些。

比如說，溝通要簡短、確實、清楚。一位家屬說：「看著他。用簡短確實的成人句子說話⋯⋯清楚、實際⋯⋯一次給一個指令，不要給他選擇題。」

一位母親如此描述和思覺失調症成年兒子的溝通：

「我的兒子無法處理周遭的刺激。他反應很慢，會抱怨說：『一下子來這麼多！』我需要用簡單的句子慢慢說。一次只做一個要求。一定要保持簡單。強烈的情緒讓他更難瞭解我說的話。不管我心裡有多急，都不可以催他。耐性絕對必要。

有時候，我用便條或用電話提出要求，比面對面提出要求有效。我也不懂為什麼。好像我在場對他太過刺激了。

一次只問一個問題。『你玩得開心嗎？你跟誰去的？』的兩段式問題對一般人可能沒什麼，對思覺失調症患者就可能太複雜了。」

為了思覺失調症患者的妄想而爭吵，會有反效果，只會引起誤會和憤怒。約翰．威恩說：

「患者往往會忽然產生不合理的恐懼。例如他們可能忽然害怕房子裡的某個房間。他們或許會跟家人說明原因：『房間裡有毒氣洩漏。』或者『床底下有蛇。』家屬一開始可能無法理解。有些家屬會跟患者講道理，但是患者堅決不信，於是家屬感到挫折，甚至發脾氣。即使如此，患者還是會堅決相信自己的妄想。」

與其和患者爭論，不如簡單地說你不相信就好了，不用挑戰他，不要讓他覺得受刺激。如果患者說：「床底下有蛇。」就說：「我知道你覺得床底下有蛇，但是我沒看到蛇，我懷疑那裡是否真的有蛇。」而不要強硬地說：「根本沒有蛇！」患者有理由相信有蛇，他可能看到蛇或聽到聲音。家屬需要肯定患者接收到的感官經驗，但是不用接受他對此經驗的詮釋。你可以說：「我知道你有理由相信有蛇，但可能是你生病的大腦在玩弄你而已。」

患者親友常常忍不住嘲諷患者的妄想，比如說：「是啊，我也看到蛇了。你也看到廚房那條響尾蛇了嗎？」這些話一點幫助也沒有，只會讓患者更加困惑，同時加深他的妄想，讓他更無法分辨個人經驗和現實之間的關係。一位患者相信他的喉嚨裡有一隻老鼠，要求醫生幫他看一看。醫生嘲諷地說老鼠鑽得太深了，看不到。患者復原之後說：「如果他們直接說不相信我喉嚨裡有老鼠的話，我會很感激的。」

另一個辦法是鼓勵患者只在私下表達妄想的思考。床下有蛇的說法在家裡說說還好，但是在電梯裡說，或在商店裡跟店員說就糟糕了。跟患者開誠布公地討論這件事。克里爾和威恩指出「比較實際的目標是減少妄想在公開場合導致的不合宜行為。許多患者可以瞭解這一點，並將自言自語或奇怪的想法留在私人場合。」

和思覺失調症患者溝通的問題是：他們往往無法有來有往地跟人對話。「一位患者每天從日間照護中心回家，安靜吃完阿姨幫她準備的晚餐，直接進房間去⋯⋯她的阿姨年紀大了，很寂寞，很想跟她聊聊，無法理解患者為何不肯說話。」患者往往知道周遭人在說話，卻無法加入。「一位年輕人總是安靜坐著或自言自語。他的父母在一旁說話。後來才發現患者常常跟醫院護士提到家裡的對話，顯然他都聽進去了，雖然他看起來好像沒有在聽。」很多患者喜歡身邊有人，但是不喜歡跟別人直接交談。一位女士聽說她罹患思覺失調症的外甥很喜歡來拜訪她，覺得很驚訝，因為「他來的時候，就坐在椅子上，一句話也不說，我完全想不到他會喜歡來我這裡。」

家屬試圖和患者建立關係時，還會遇到另一個問題：患者不會表達情緒。很多思覺失調症患者看起來很冷漠、連對最親近的家屬都如此。雖然很困難，但是家屬盡量不要介意。患者對寵物或許比較容易表達情感，家裡可以考慮養貓或狗。

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患者退縮時，家屬要如何面對患者？

我們必須瞭解，許多思覺失調症患者需要獨處。一位母親說，她和女兒一起洗碗，一面閒聊，女兒轉身跟她說：「媽，別跟我說話，讓我享受自己的世界。」有時患者會宣布自己需要獨處。一位患者常常在房間一待就是好幾個星期，只有晚上出來找東西吃。

患者社交退縮時，家屬往往不知道該怎麼辦才合適。堅持要求他出來和大家在一起嗎？還是讓他獨處？基本上，我會建議讓患者獨處。如果社交退縮的情形太嚴重或太久，可能代表更嚴重的復發症狀，需要諮詢精神科醫生。但是大部分情形是患者大腦內過於紊亂，需要安靜獨處，整理自己。家屬要提醒自己不要在意，不要覺得患者是不想理人。一位母親說得好：「兒子生病時，我們盡量不要打擾他，不要太努力地把他從他的世界拉出來，但是我們永遠在那裡，他需要我們支持，需要跟我們溝通的時候，我們都在。」

在社交場合，不要對思覺失調症患者有太多期待。要記得他們可能無法整合他的感官刺激，或是無法完全瞭解大家在說什麼。盡量減少家裡的社交活動，讓患者壓力不要太大。患者通常可以面對單獨一位客人，一群客人就太多了。同樣地，帶患者去參加聚會也可能給患者帶來太大壓力。

試著尋找合適的娛樂。通常，單一感官刺激比較好。思覺失調症患者通常喜歡卡通或旅遊頻道的節目，而無法理解複雜的劇情。拳擊賽可能比棒球賽適合。視覺演出通常比較受歡迎，例如馬戲團或溜冰表演。話劇完全不合適。當然，還是有個人差異，必須嘗試不同的可能。患者發病之前喜歡的娛樂，發病之後不一定喜歡。

試著保持冷靜

家屬常常掉入一個陷阱：把所有的不良行為都怪在思覺失調症上。每一個缺點都是思覺失調症惹的禍，包括亂丟髒襪子，或是用完牙膏不蓋蓋子。家屬需要提醒自己，每個人都有毛病。沒有人是完美的。不要把一切都怪在疾病上，問問自己過去一個星期又犯了多少錯誤呢？同樣地，允許患者偶爾犯錯，就像我們自己也會偶爾犯錯一樣。我們都有神經化學不平衡的日子，思覺失調症患者也一樣。容許自己、也容許患者某些日子過得比較亂七八糟。

最重要的是，培養鎮定不慌張的能力。你要散發出某種安靜的自信，表示你可以處理患者的任何想法，不管這個想法有多麼荒謬。如果某天早上患者的幻聽更嚴重，你可以理所當然地說：「看來今天的聲音更干擾你。」就像注意到當天某人的風濕比較嚴重一樣。一位家長說：「家庭管理思覺失調症最重要的一課，就是盡量試著保持冷靜。妄想不是我引起的，我如果保持冷靜，我兒子才能保持冷靜。我心裡可能很激動，但是外表上一切都在控制之中。」十九世紀美國著名精神科醫師普里尼．厄爾描寫一位精神病院院長如何在病患面前保持冷靜：

「正在醫院屋頂欣賞眼前風景時，病患很興奮地抓住院長的手臂，把他拉到屋頂邊緣說：『我們跳下去吧，一起永垂不朽！」院長很冷靜地說：『就連傻瓜都知道怎麼跳下去，沒什麼了不起的。我們一起走下去，再跳上來！那才了不起呢！』病患聽了，非常感興趣。於是救了兩人一命。」

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獨處和固定作息

如果思覺失調症患者住在家裡，有兩件事情非常重要：獨處和固定作息。思覺失調症患者需要擁有自己的房間，讓他能夠獨處。家庭可以用各種不同方法處理這個問題，包括在後院放一個活動屋拖車。固定作息對思覺失調症患者也很有幫助：固定的用餐時間、固定的家務雜事、每天和每週的行事曆。一位母親說：

「我發現日子困難的時候，固定作息特別重要。每天做的事都一樣，做的時間也一樣。每個星期的每一天有各自的固定作息。這讓他有秩序感，生活可以預期，同時幫他建立時間感。」

建立固定規則的同時，不要忘了思覺失調症患者隨時可能不照規則行事。尤其是睡眠和用餐。一位父親抱怨他的兒子：「我太太煮了飯，他卻不吃。兩小時之後，他忽然決定要吃了。」這位母親發展出了以下辦法：

「思覺失調症患者可能忽然需要吃東西。我的兒子需要隨時可以拿到健康的零嘴。我會在冰箱準備優格、乳酪、熟食。桌上放水果。架子上有速食餐包。這些食物比正餐還重要，雖然三餐還是很有幫助。不用嚴格遵守用餐時間。如果吉姆下午四點煮了一碗湯喝，我就把他的晚餐放著，他想吃的時候隨時可以熱了吃。」

不論患者住在家裡還是只是來拜訪，都要有清楚的限制和界限。誰都受不了患者幾個星期不洗澡。沒有人應該忍受攻擊（請參考第十章）或危險行為（例如在床上抽菸）。這些訊息必須清楚地傳達給患者。違反規定的後果也要事前說明清楚，必要的時候家屬必須願意嚴格執行。

許多家庭不知道應該給患者多少獨立自主的空間，這類似於家有青少年的父母所面對的問題。一般而言，讓患者擁有愈多的獨立自主空間愈好，但是要一步一步來。例如，如果患者認為自己可以獨自參加音樂會，就先要求他自己去街角的商店買東西、白天獨自去日間照護中心、避免使用毒品、在公眾場合不會因為奇怪的舉止惹上麻煩。有的家庭一開始會偷偷跟在患者後面，以確保患者安全。

當患者要求更多的自主空間時，家屬應該訂出一系列的交換條件，例如，患者要求從日間照護中心自己回家的話，可以要求患者先熟悉公車路線，並且長達兩星期都記得出門的時候要鎖門，就讓他自己回家。

做家務事可以讓思覺失調症患者證明自己可以更獨立。可以讓患者嘗試掃地、清潔、洗碗、丟垃圾、餵狗、割草。有時家屬不敢要求患者做家務事，怕他壓力太大。懶惰的患者可能利用疾病逃避工作。一位母親表達不滿：「我有一堆家務事得做，他就在那裡，看起來健康得很，就坐在那邊什麼也不做。」做家務事不會導致復發，中途之家和俱樂部經常要求患者負責清掃。這是讓患者練習獨立的最佳途徑，同時可以提升患者的自我形象。很多患者喜歡做這些事情。

相關書摘 ▶《思覺失調完全手冊》：病程十年追蹤結果看起來比較像是「四分法」，而不是「三分法」

書籍介紹

本文摘錄自《思覺失調症完全手冊：給病患、家屬及助人者的實用指南（第七版）》，心靈工坊出版

作者：福樂・托利（E. Fuller Torrey, M.D.）

譯者：丁凡

本書不只以精神病理學基礎探討思覺失調症的理論、病程、治療、復健與療癒的過程，更以社會與社區精神醫學的觀點剖析諸如醫療制度、倡議代言團體等主題，內容豐富充實。

對很多人來說，思覺失調症就像是一個神祕而難解的心靈謎團。事實上，社會大眾對思覺失調症的誤解與懼怕，長年以來一直沒有停過，而飽受歧視的家屬與患者，往往不知該怎麼面對，甚至逃避，以至於錯失了治療良機。

有了同理心，思覺失調症就只是個人悲劇；沒有同理心，思覺失調症可能變成家庭悲劇，因為家人沒有膏藥塗抹心靈的傷口，無法凝聚與團結。本書正是為受到思覺失調症影響的家庭而寫，作者詳細解說思覺失調症的樣貌、症狀、成因和治療；針對家庭如何接受及適應這個疾病提出建議，也解答常見的問題，為患者與照顧者提供實用對策。最重要的，是本書試圖破除坊間的各種迷思，將思覺失調症除罪化。了解思覺失調症，可以減少迷思，將疾病從邪惡邊緣拉回到理性的範疇。

本書為最新修訂之第七版，內容豐富，並收錄最新科學研究成果，是一本寶典級的治療指南，不僅病患及家屬能從中得到所需資訊，心理衛生專業人員、甚至社工、警察、法律從業相關人士，也都能從本書獲益。

Photo Credit: 心靈工坊出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航