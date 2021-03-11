《如何活用行為經濟學》導讀：且看日本的行為經濟經驗，運用「推力」引導人們做出更好的行為

文：洪財隆（奧地利Innsbruck大學經濟學博士；公平交易委員會委員）

【導讀】隱藏的說客——好個有趣且有用的行為經濟學

從2018年起算，踏入「行為經濟學」這個領域已經兩年多了。當初是看到有人在談「行為反托拉斯」，以及如何在網路和數位時代，利用行為經濟學的洞見來加強保護消費者權益等主題，這當然跟我在公平會此一競爭法機關任職有關。

好奇之餘更開始追本溯源，找到康納曼（Daniel Kahneman）、塞勒（Richard Thaler）和法蘭克（Robert Frank）等人的諸多著作，同時留意相關介紹性書籍和報導。一往而深，至今仍然覺得，這真是一門妙趣橫生的學問，雖然早年也曾被視為荒誕不經。

行為經濟學到底哪裡有趣？

對我來說，行為經濟學至少有三項教人驚艷之處。

首先是把人性重新放回經濟學

行為經濟學家們主張，絕大多數的人只是「普通人」，其「認知能力有限，以致行事常依賴經驗法則（捷思）並有偏誤」、「決定會受到內容呈現方式（框架）、情緒和社會觀感影響」，而且「自我控制力」並不理想，即使面對明知重要的事情也常會拖延。

這和主流或新古典經濟學的「經濟人」假設迥然不同。經濟人被定義成認知判斷「完全理性」，而且行為動機單單只追求私利，尤其是物質利益。

乍聽之下不甚合理。主流經濟學的研究對象，不正是實際從事經濟行為的消費者或廠商嗎？怎能忽略這些現實生活中必然存在的人性？

關鍵在於主流經濟學認為，各種偏離「經濟人」理性選擇預測的所謂「偏誤行為」，僅僅只是偶然或隨機發生，數目多了之後就會彼此抵銷。行為經濟學則聲稱，人們不少的偏離或偏誤行為具有「系統性」特質，亦即會持續出現。他們手上握有一大票「偏誤清單」，包括「過度自信」、「框架效應」等等。

如果是在傳統經濟學的公理推導或演繹架構下（若p則q邏輯、規範性），行為經濟學可說毫無勝算，因為只要出現反例就算輸。但行為經濟學者主要乃透過可重複執行的實驗設計，得出具有說服力的優勢數據，並不要求結果百分之百純粹。四兩撥千斤，卻常讓對手啞口無言。

正因為行為經濟學的這套方法論（實證、描述性）相當謙卑、低調，反而成功地撼動主流經濟學的「經濟人」基本假設，特別是在人類的經濟行為究竟是「完全理性」，還是「有限理性」這件事情上。

經濟學的「完全理性」指的是，「偏好（喜好）明確、順序穩定、不會矛盾」，例如：消費偏好或相關消費決定，不會受到選項呈現方式影響。然而，日常生活中的經驗卻往往不是如此，包括以下這個簡化版的「誘餌效應」案例（可繼續衍生光環效應、月暈效應）：

某家餐廳的菜單（Menu）原本只有一種A套餐，後來引進價格貴許多的B套餐。結果發現，次貴的A套餐反而銷量大幅增加，此即涉及偏好是否穩定的問題。

塞勒即把類似現象稱為「理應不相干的因素」（SIFs, supposedly irrelevant factors）。明明是根本不相關的因素，現實上卻產生干擾並影響個人決定，此一理論後來應用相當廣泛，包括用在選舉研究。

特別值得一提的是，有限理性其實仍是理性。行為經濟學挑戰的是嚴格且不合實際的「經濟理性假設」，而非指控「人不理性」，但有不少人常把這兩者混為一談。

其次是翻轉看待世界的方式

行為經濟學最重要的兩位奠基者康納曼和特沃斯基（Amos Tversky），其實都是猶太人心理學家，原先都任教於以色列希伯來大學。其中康納曼最早的研究領域乃在視覺限制，關心「大腦如何創造意義？為什麼一個人對於眼前所見或認知，會因為所處環境不同而改變？」，常說「從黑暗中出現的第一道光特別明亮」（詳《橡皮擦計畫》）。

所以他們後來的研究旨趣，從視覺感官轉向心理刻度或認知限制，也就不難明白，特別是觀察到人類情緒感受的諸多不對稱。

其一，人對變化的感受遠比狀態或水準要來得敏感；其二，人類也對小數目發生變化時比較敏感，此即著名的最小「可覺差」或「恰辨差」（Just-noticeable difference）原理。後者有個極有趣的人類學推測，「在野外打獵時，後面有2隻老虎追你，應該是比你前面有98隻麋鹿更加重要」（語出法蘭克）。

就以上述這些「不對稱」為基礎，康納曼和特沃斯基共同提出「展望理論」（Prospect Theory），認為「價值的衡量乃根據參考點（reference point）的變化與比較，並非取決於其絕對值」。意即價值具有「參考點依賴」傾向。

同時也發現，人們天生具有「損失規避」（loss aversion）特質，對相同幅度的「損失」之排斥或恐懼強度，明顯超過「獲得」的快樂或滿意度。後續的實驗更證明，人們面對損失的「情緒強度」大致是獲得的2倍到2.5倍之間。容有個別差異，但愈是重要的事其倍數愈高。

最後，人們面對獲得呈現「風險規避」，面對損失竟為「風險偏好」。這個驚人結論明顯有別於傳統經濟學的重要基石之一，即「預期效用理論」之預測。主要理由在於，根據傳統經濟學的說法，如果你對財富的增加愈來愈不在乎（邊際效用遞減），按理來說應該對財富的減少愈來愈在乎。

然而並沒有，絕大多數人仍對「第一把」的財富損失比較在意，所以願意賭下「第二把」、甚至「第三把」同額的錢，試圖挽回一開始的損失，即成為「風險追求者」。

整個重點在於參考點何在。更重要的是，參考點並不是一個固定的數字，而是一種心理狀態，有可能是歷史偶然決定，更隱含著可透過「表述」或「建構」來加以影響，甚至操縱。

最後則是充實了「公平意識」的討論基礎

談到公平，傳統經濟學多半以「非經濟因素」一語帶過，或說「效率與公平」存在此消彼長的「抵換關係」（trade-off），稍左的關懷則是兩者「相輔相成」。教科書頂多提及水平與垂直公平（源自財政學），乃至程序正義之類的抽象概念，嚴格來講，都缺乏實質的比較標準。

所以行為經濟學能夠涉入公平意識的討論這件事本身，並提供稍具可操作性的判斷基礎，真的是非常了不起，哪怕僅只是一小步，都很寶貴。

主要源於「損失規避」傾向，塞勒進一步發揚「稟賦效應」（endowment effect）的內涵。

比起未擁有時，我們會賦予實際擁有某件物品或處於某種狀態（不僅限於財富，也包括身份地位、權利、意見等）時，較高的評價」。亦即，「要放棄所有物時」，所要求的補償金額，會大於「未擁有此物但欲取得」時的願意支付價格」。 ——引自《有限理性》，友野典男

換句話說，一般人對已經擁有的東西或稟賦，一旦失去通常會記為損失，而這會比「有機會取得但尚未實現的利益」（機會成本）要來得更加看重。

而這意味著，某個行為和狀態的變化是否公平，可依據參考點（特別是原來的定價或權利）及其移動的方向來做判斷。簡單來說，評判公平與否，通常是以社會大眾認為當事人是否擁有某種權利為基礎。

塞勒透過實驗設計，確實證明了人們對公平概念的理解，涉及「稟賦效應」。最常被引用的例子是，當景氣不佳時，多數人會比較容易接受企業「取消折扣」，而非「直接漲價」。而這也成為康納曼等人所提，公平交易「雙重權利原則」（principle of dual entitlements）之主要內涵。

此外，人類的腦海裡，可能先天存在「不公平厭惡」（inequality aversion）。德國經濟學家古斯（Werner Güth）在1982年所進行的「最後通牒賽局」著名實驗，更肯定了人的行為除了物質利益考量之外，更會受到公平意識的影響。

近年來，這方面的研究更直接受惠於腦神經科學的快速進展，特別是「功能性磁振造影」（fMRI）此一技術的發明。據說人們在遇有不公情事時，大腦裡主管厭惡區的燈會發亮。而行為經濟學在這一方面的跨領域整合研究，頗有貢獻。

依我之見，晚近行為經濟學之大放異彩，不單單只是扮演補充與豐富主流經濟學的角色，其實更讓日益枯燥與僵化的主流經濟學重獲生機。

行為經濟學到底哪裡有用？且看日本的行為經濟經驗

東西只要有趣早晚會有用，這句話我向來深信不疑。而近年來行為經濟學的影響力的確與日俱增，除了陸續獲頒諾貝爾經濟學獎之外（2002、2017、2019），包括英、美各國與不少歐盟成員，都紛紛在公部門設置專門組織，嘗試運用行為經濟學的洞見和機制設計，來改善公共政策的品質與績效。

甚至，也有行為經濟學家成立顧問公司，為政府和民間企業把脈，其中以任教於瑞士蘇黎世大學的費爾（Ernst Fehr）教授最知名，近年來他更被評價為德語區（德國、奧地利與瑞士）最具影響力的經濟學者。

在以往，如果經濟運作發生問題，根據傳統經濟學的診斷，一定是先去察看市場或制度哪裡失靈，然後開出處方。例如：市場壟斷、公共財、外部性或資訊不足（不對稱），而不會把焦點放在消費者或廠商等行為主體「可能犯錯」上面。

但隨著行為經濟學的發展，情況似乎已經慢慢改觀。日本研究行為經濟學的重鎮，大阪大學經濟學教授大竹文雄的這本書《如何活用行為經濟學》，就是最好的證明，而且深具意義。

第一層意義在於明白顯示，行為經濟學所發展出來的不少學理逐漸成熟，並已在不少地方取得一席之地。大到公共政策市場，例如法案之間如何「套裝」；小至個人日常生活，包括財富管理、健康減重，以及如何避免工作計畫一再拖延等惱人問題，行為經濟學都有話要說。

如果問題是出在各種類型的「認知偏誤」，那麼強化「誘因機制」或提供「更多選擇、更正確的資訊」等傳統方法就未必管用。行為經濟學則認為，清楚簡單的選項呈現或選擇架構可能更為重要，透過暗示、同儕（社會）壓力、承諾機制，甚至訴諸「損失規避」等推力（Nudge），有時候反而更能夠奏效。

第二層意義在於具體運用「行為經濟準則」，不再只停留在紙上談兵。尤其是書中所提到的行為醫療（疫苗施打、器官捐贈、學名藥之使用）、行為勞動（市場、職場）、行為財政（租稅負擔、年金制度）等領域的政策嘗試或討論，無論規模大小或結果如何，都是相當可喜的經驗。

本書所精心評述與引用的「行為經濟準則」，更是彌足珍貴。除了《推力》一書中的「推力檢查表」比較為人熟知之外，OECD（經濟合作暨發展組織）所發展出來的「推力設計流程」，以及「決策的瓶頸與對策」，更是切中要害。選擇使用何種推力作為手段，也必須很講究。

第三層的意義在於示範。眼見行為經濟學無論是在學術或政策領域都日益蓬勃發展，雖然尚未聽聞日本在公部門設有「行為團隊」，但民間早在2007年即已成立「行為經濟學會」（以大阪大學為核心），積極鼓勵本土案例研究、寫作和出版，相信本書也應跟此一學會有關。深盼台灣各界也能急起直追。

閱讀本書帶給我很大的收穫和樂趣，也引發不少省思。譯筆更堪稱流暢到位，雖有部分專有名詞顯然並不是慣用語，但尚不致影響內容理解。非常值得推薦。

書籍介紹

本文摘錄自《如何活用行為經濟學：解讀人性，運用推力，引導人們做出更好的行為，設計出更有效的政策》，經濟新潮社出版

作者：大竹文雄

譯者：陳正芬

解決個人的煩惱，設計出更好的公共政策，鑰匙就在這裡！

2017年諾貝爾經濟學獎的得獎理論——行為經濟學（Behavioral economics），確實是很有趣而實用的一門知識，因為它正視了我們不理性的一面！

本書教我們如何使用「推力」（nudge），來確保人們既有選擇的自由，還能做出更好的決定，或引導出更好的行為

經濟學的傳統假設是，人們都是「經濟人」（homo economicus）——他們是自利的，擁有很強的計算能力，能運用所有已知的資訊，合乎邏輯地做出決定。

然而從1980年代開始，行為經濟學的研究指出，人類其實有各式各樣的偏誤（bias），因此人的行為並不總是合乎邏輯，經濟人的假設是有破綻的。而這些反常的、不合邏輯的行為，反映出人類的心理傾向，就成為行為經濟學的探討主題。

例如，大家都認為應該要儲蓄，為老後的生活做好準備，但實際上通常做不到；期限內必須完成的家庭作業、或是工作，常常拖到最後一刻才開始做；又例如，訂下了減重的計畫，但是往往堅持不下去，很快破功……這些都是典型的行為經濟學的特性，也是人性的一部分。

這本書將介紹最重要的行為經濟學的觀念：

展望理論（prospect theory）：包括確定性效應、損失趨避、框架效應等 現在偏誤（present bias）：人們習於拖延該做的事 社會偏好（social preferences）：人們會受到他人的效用或行為的影響 捷思法（heuristic）：面對不熟悉的問題，人們往往會根據個人的經驗法則，用直覺推論方式去做出決策。

由於人的這種心理、行為的特性，行為經濟學不使用金錢的誘因或懲罰的手段，而是透過「推力」的設計（例如運用承諾機制、社會規範、同儕效應、人的規避損失的心理、利用基本設定值、強調互惠性等等），可以引導人們做出更好的行為，特別是在個人工作及生活上、健康醫療、公共政策等領域，本書會介紹一些應用的實例，可以反思，如何將這些想法運用在自己切身的問題上，更有利於自身的發展與決定，也能在政策推展上更有效果。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰